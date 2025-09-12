Mediaset porta su Rete4 “Grace for the World”, il concerto per la pace firmato da Bocelli e Pharrell Williams

Nella cornice eterna di Piazza San Pietro, dove l’arte incontra la spiritualità e la storia diventa respiro universale, le note si faranno ponte tra i popoli. Sabato 13 settembre la piazza simbolo della cristianità accoglierà “Grace for the World”, il concerto per la pace ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, trasmesso in diretta su Rete4 dalle 21.40. A guidare il racconto televisivo sarà Federica Panicucci, voce narrante di una serata destinata a entrare nella memoria collettiva.

Un segnale universale dal Vaticano

L’appuntamento rappresenta la conclusione della terza edizione del World Meeting on Human Fraternity e segna l’avvio ufficiale del Giubileo 2025, riaffermando Roma e il Vaticano come luoghi simbolo del dialogo e della fraternità universale.

Un cast internazionale

Sul palco, insieme a Bocelli e Williams, saliranno stelle della musica mondiale: John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam dei GOT7, Teddy Swims, Jelly Roll e Angélique Kidjo. Un parterre d’eccezione che si unirà alle voci di 400 coristi provenienti da diversi Paesi, espressione di culture e tradizioni differenti.

Lo spettacolo dei droni

A rendere ancora più spettacolare la serata sarà un show di luci con tremila droni, ispirato agli affreschi della Cappella Sistina. Una coreografia luminosa che trasformerà il cielo sopra Piazza San Pietro in un’opera d’arte a cielo aperto, fondendo tecnologia, spiritualità e bellezza.

Un evento planetario

Grazie alla trasmissione di Mediaset e alla collaborazione con un network internazionale di broadcaster e piattaforme di streaming, “Grace for the World” sarà seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando un simbolo globale di pace, arte e spiritualità.