Dal 22 al 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Mediaset promuove una nuova campagna di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione su quei comportamenti irrispettosi nei confronti delle donne che vengono ancora troppo spesso giustificati o considerati normali.

Attraverso una campagna di comunicazione crossmediale, diffusa su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, in radio, sulle piattaforme social, sui circuiti Digital Out of Home e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it, Mediaset invita a riflettere su atteggiamenti e comportamenti che, se minimizzati o tollerati, rischiano di nascondere forme di violenza e di contribuire alla loro normalizzazione.

Con il claim “Cambiamo la normalità per contrastare la violenza”, la campagna sottolinea l’importanza della responsabilità collettiva nel riconoscere e mettere in discussione questi comportamenti, ricordando che il contrasto alla violenza passa anche attraverso un cambiamento culturale e una maggiore consapevolezza individuale e sociale.

L’iniziativa richiama inoltre l’attenzione sul 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, gratuito e attivo 24 ore su 24, a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

La campagna si inserisce nel percorso di responsabilità sociale “Mediaset per il futuro”, confermando l’impegno del Gruppo nel promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità condivisa, indispensabile per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.