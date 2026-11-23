Google ha attivato in Italia il sistema di allerta per i terremoti integrato in Android. Gli smartphone usano l’accelerometro per percepire le prime onde sismiche e avvisano chi si trova nella zona colpita. Non serve installare nulla: ecco come controllare le impostazioni e cosa indicano i tre livelli di notifica.

Anche in Italia gli smartphone Android possono avvisare dei terremoti in arrivo. Google ha esteso al nostro Paese il suo sistema di allerta sismica, finora assente nonostante fosse operativo dal 2021 in decine di Stati. L’attivazione segue l’allargamento annunciato il 15 ottobre, che ha portato la copertura da 98 a più di 200 tra Paesi e regioni.

Nulla da scaricare. Il servizio fa parte di Android e sui telefoni compatibili è acceso di default. Per verificarlo si apre Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Allerte terremoti (il nome delle voci può variare leggermente da un produttore all’altro). Due le condizioni: localizzazione attiva e connessione a Internet, via Wi-Fi o rete mobile. Nello stesso menu una dimostrazione mostra in anteprima le schermate di avviso. Chi vuole ricevere gli allarmi senza contribuire al rilevamento può spegnere la Precisione della posizione di Google. Gli avvisi, invece, si disattivano dalla stessa schermata. Chi possiede un iPhone resta escluso.

Tre tipologie di avvisi

Le notifiche scattano per scosse con magnitudo stimata di almeno 4,5 e cambiano in base all’intensità attesa nel punto in cui ci si trova. L’Allerta Attenzione informa di un sisma nei dintorni con vibrazioni leggere, senza forzare la suoneria. L’Allerta Preparati segnala scosse più marcate e chiede di tenersi pronti. L’Allerta Intervieni, riservata ai fenomeni da moderati a forti, invade lo schermo, supera la modalità silenziosa ed elenca i comportamenti da adottare subito.

Il meccanismo

Ogni telefono Android contiene un accelerometro. Se il dispositivo è immobile e percepisce le onde P, cioè le prime a propagarsi, trasmette a Google un segnale anonimo con la posizione approssimativa. Quando le segnalazioni simultanee sono numerose, i server confermano l’evento, calcolano dove e quanto è forte e inviano l’avviso, nel tentativo di anticipare le onde S, quelle che provocano i danni maggiori.

Google parla di più di un miliardo di notifiche spedite dal debutto. Secondo il resoconto pubblicato da Google Research nel luglio 2025, il sistema aveva individuato oltre 18.000 eventi sismici e diramato allerte per più di 2.000. Nelle Filippine, durante la scossa di magnitudo 6,7 del novembre 2023, chi si trovava vicino all’epicentro ha avuto fino a 15 secondi di margine, e circa un minuto chi abitava più lontano. In un questionario compilato da oltre 1,5 milioni di utenti, l’85% ha definito gli avvisi molto utili.

Cosa non può fare

Non si tratta di una previsione: l’allarme parte a terremoto già cominciato. Più si è vicini all’origine della scossa, minore è il preavviso, fino ad azzerarsi. L’INGV ha ricordato che in Italia molti sismi si generano proprio sotto zone abitate, il che riduce l’utilità dello strumento. Anche la stima della magnitudo nei primi secondi può essere imprecisa: dopo il sisma del febbraio 2023 in Turchia, Google ha riconosciuto di averne sottovalutato la forza.