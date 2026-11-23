La stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia si chiude nel segno di Andrea Bristot. Il 25enne pilota bellunese è stato il grande protagonista della Notte dei Campioni, il tradizionale gala organizzato al Porsche Experience Center Franciacorta per celebrare i successi della ventesima edizione del monomarca tricolore. Una serata che ha riunito piloti, squadre, rappresentanti di Porsche Italia e partner, trasformando il circuito lombardo nel palcoscenico delle premiazioni di un campionato combattuto e sempre più internazionale.

I numeri confermano la crescita della competizione: 43 piloti di 15 nazionalità, 12 team e 24 Centri Porsche coinvolti in una stagione che ha consolidato il ruolo della Carrera Cup Italia tra i principali campionati monomarca del costruttore tedesco.

Andrea Bristot campione della Porsche Carrera Cup Italia 2026

Sette vittorie stagionali, il titolo assoluto e il primato nella classifica Rookie. Il 2026 di Andrea Bristot, portacolori di Dinamic Motorsport, è stato quello della consacrazione. Al debutto nella serie, il pilota veneto ha dimostrato fin dai test prestagionali una notevole capacità di adattamento alla Porsche 911 GT3 Cup, imponendosi rapidamente come uno dei riferimenti del campionato.

La cerimonia, condotta da Federica Masolin, ha celebrato anche gli altri protagonisti di uno dei podi più giovani nella storia della competizione.

Al secondo posto si è classificato Pietro Delli Guanti, 22enne del Team Q8 Hi Perform, autore della sua prima vittoria nella serie e selezionato come miglior pilota under 23 del Talent Pool di Porsche Italia.

Terzo gradino del podio per l’olandese Senna Van Soelen, appena 21 anni, capace di conquistare tre successi nella sua stagione d’esordio e di contribuire alla vittoria del titolo Team da parte di Target. La formazione altoatesina ha così bissato il successo ottenuto nel 2024.

Michelin Cup, Stefano Stefanelli conquista il titolo all’ultima gara

Non sono mancati i colpi di scena nella Michelin Cup, categoria che ha incoronato Stefano Stefanelli al termine di un finale particolarmente combattuto.

Il pilota toscano di Malucelli Motorsport ha completato il sorpasso decisivo in classifica proprio nell’ultima gara, conquistando il suo primo titolo davanti ad Andrea Girondi, di Fulgenzi Racing, e Cesare Brusa, portacolori di Prima Ghinzani Motorsport.

Un epilogo che ha confermato l’elevato livello di competitività della serie, capace di mantenere aperta la lotta per il titolo fino all’ultimo appuntamento.

Porsche Taycan Rush, Andrea Levy campione del monomarca elettrico

La Notte dei Campioni ha celebrato anche Andrea Levy, vincitore della Porsche Taycan Rush 2026.

Il primo campionato monomarca completamente elettrico di Porsche, organizzato con la formula del time attack, ha affiancato la Carrera Cup Italia in cinque appuntamenti stagionali.

L’imprenditore e gentleman driver piemontese ha conquistato il titolo al volante della Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach del Centro Porsche Torino, confermando il ruolo delle competizioni elettriche all’interno delle attività sportive del marchio.

Porsche Carrera Cup Italia 2027: arriva la nuova 911 Cup

Archiviata la ventesima edizione, Porsche Italia guarda già al futuro. La stagione 2027 porterà infatti una delle novità tecniche più importanti degli ultimi anni: l’introduzione della nuova Porsche 911 Cup basata sulla generazione 992.2.

La vettura, ulteriormente sviluppata sotto il profilo tecnico e aerodinamico, sarà protagonista della ventunesima edizione del campionato e promette di modificare gli equilibri tra piloti e squadre.

«La Carrera Cup Italia continua a rinnovarsi e a sorprendere», ha dichiarato Massimiliano Cariola, direttore Marketing di Porsche Italia, sottolineando la crescita del livello competitivo e l’importanza della partecipazione internazionale.

Secondo Cariola, l’arrivo della nuova 911 Cup rappresenterà un ulteriore passo nell’evoluzione di una competizione che, dopo vent’anni, continua ad attirare giovani talenti, team di primo piano e l’interesse degli appassionati.

Il calendario della prossima stagione e il debutto della nuova vettura saranno dunque i punti di partenza della Porsche Carrera Cup Italia 2027, chiamata a raccogliere l’eredità di un’annata dominata dai giovani e caratterizzata da una competizione sempre più serrata.