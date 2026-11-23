Tredicesima 2026: pensionati pagati il 1° dicembre, dipendenti pubblici a metà mese e privati secondo il CCNL. Tutte le date e gli importi

Con dicembre ormai alle porte, milioni di italiani aspettano l’arrivo della tredicesima, la mensilità aggiuntiva che rappresenta una risorsa importante per affrontare le spese natalizie, pagare le bollette o alleggerire il bilancio familiare. Il pagamento, però, non avverrà per tutti nello stesso giorno e le differenze tra pensionati, dipendenti pubblici e lavoratori del settore privato possono arrivare anche a diverse settimane.

I primi a ricevere la tredicesima 2026 saranno i pensionati, con l’accredito previsto per martedì 1° dicembre. Per i dipendenti pubblici il pagamento è atteso prevalentemente a metà mese, tra il 14 e il 16 dicembre, mentre nel settore privato le scadenze dipendono dal contratto collettivo nazionale applicato e possono arrivare fino al 24 dicembre. Non cambiano soltanto i tempi: l’importo effettivamente percepito dipende dalla retribuzione, dai mesi lavorati e dalle trattenute fiscali, che spesso rendono la tredicesima netta inferiore allo stipendio abituale.

Tredicesima 2026: il calendario dei pagamenti di dicembre

Per capire quando arriveranno i soldi sul conto corrente bisogna distinguere le diverse categorie di beneficiari. Il calendario di dicembre presenta infatti alcune date di riferimento, anche se non tutte costituiscono scadenze universali.

I primi a ricevere la tredicesima 2026 saranno i pensionati INPS, per i quali l’accredito è previsto martedì 1° dicembre, insieme alla pensione ordinaria. Per i dipendenti pubblici, invece, il pagamento arriverà prevalentemente tra il 14 e il 16 dicembre, secondo il calendario delle singole amministrazioni e le procedure previste da NoiPA. Nello stesso periodo è attesa anche la tredicesima del personale scolastico, con il 15 dicembre come data di riferimento per molti docenti e lavoratori ATA.

Nel settore privato, invece, le scadenze variano in base al contratto collettivo nazionale applicato. I lavoratori del commercio dovrebbero ricevere la mensilità aggiuntiva entro il 24 dicembre, salvo eventuali anticipi decisi dalle aziende, mentre per i metalmeccanici il pagamento è normalmente previsto entro la Vigilia di Natale. Diverso il calendario della logistica e del trasporto merci, dove la tredicesima viene ordinariamente corrisposta il 16 dicembre, mentre per gli addetti alle pulizie, ai multiservizi e alla vigilanza privata il termine è generalmente fissato al 20 dicembre, secondo le disposizioni dei rispettivi contratti.

Per chi lavora nel turismo e nella ristorazione, il pagamento è generalmente previsto entro il 24 dicembre. Anche colf e badanti hanno diritto alla mensilità aggiuntiva, che deve essere corrisposta nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. In tutti i casi, le date possono essere anticipate dai datori di lavoro, mentre il termine effettivamente applicabile deve essere verificato sulla base del contratto che disciplina il rapporto di lavoro.

La distinzione è importante soprattutto per chi sta programmando pagamenti e acquisti. Una data prevista dal contratto non significa necessariamente che il denaro verrà accreditato soltanto quel giorno: molti datori di lavoro scelgono di anticipare la tredicesima, mentre nel pubblico impiego possono intervenire differenti procedure amministrative.

Pensionati, la tredicesima arriva il 1° dicembre: chi la riceve e come controllare

Per i pensionati il calendario è più semplice. Il pagamento della tredicesima 2026 è previsto per martedì 1° dicembre, primo giorno bancabile del mese, insieme alla pensione ordinaria. La data riguarda gli accrediti sui conti correnti bancari e postali e sui libretti di risparmio, senza differenze tra i due principali canali di pagamento.

Chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali dovrà invece verificare eventuali modalità di accesso o turnazioni predisposte dal proprio ufficio. L’importo della tredicesima sarà indicato nel cedolino pensionistico di dicembre, consultabile attraverso i servizi online dell’INPS.

La mensilità aggiuntiva spetta ai titolari dei trattamenti pensionistici che la prevedono, comprese le pensioni di vecchiaia, anticipate e di reversibilità. In presenza di una pensione percepita per l’intero anno, l’importo lordo corrisponde normalmente a una mensilità aggiuntiva del trattamento; se invece la pensione è iniziata durante il 2026, la somma viene proporzionata ai mesi di spettanza.

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la tredicesima viene generalmente erogata insieme allo stipendio di dicembre, con un anticipo rispetto al calendario ordinario delle retribuzioni. Le date tradizionalmente previste per il personale statale sono il 14 dicembre per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, il 15 dicembre per il personale amministrato dalle strutture territoriali del Tesoro e il 16 dicembre per altre categorie del personale statale.

Queste scadenze rappresentano riferimenti amministrativi e non devono essere considerate date di accredito già confermate per ogni lavoratore. Per il 2026, infatti, il calendario effettivo può dipendere dalle lavorazioni NoiPA e dall’amministrazione di appartenenza. Per alcune categorie, tra cui il personale della Polizia di Stato, è già stata indicata la valuta del 15 dicembre, mentre per il comparto scolastico la conferma definitiva deve essere verificata attraverso i canali dedicati.

Docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza annuale ricevono normalmente la tredicesima insieme allo stipendio di dicembre. Diversa è la situazione dei supplenti brevi e saltuari, per i quali i ratei della mensilità aggiuntiva vengono generalmente liquidati con le singole retribuzioni, in proporzione al servizio prestato. In questi casi non bisogna quindi aspettarsi necessariamente un’intera mensilità supplementare a fine anno.

Per conoscere la data esatta e verificare l’importo è possibile accedere all’area riservata del portale NoiPA, dove vengono pubblicati i dettagli delle emissioni e i cedolini.

Dipendenti privati: quando arriva la tredicesima nel commercio, nell’industria e negli altri settori

Nel settore privato non esiste un’unica data nazionale per il pagamento della tredicesima. A stabilire il termine sono principalmente i contratti collettivi nazionali di lavoro, che possono prevedere scadenze differenti in base all’attività svolta e al comparto produttivo.

Per i lavoratori del commercio e del terziario ai quali si applica il contratto Confcommercio, il termine di riferimento è il 24 dicembre. Lo stesso giorno costituisce il riferimento ordinario per il comparto metalmeccanico industriale, dove la tredicesima viene normalmente corrisposta in occasione della Vigilia di Natale. Nulla impedisce alle aziende di anticipare il versamento, per esempio alla prima metà di dicembre, una pratica diffusa soprattutto nelle imprese che intendono consentire ai dipendenti di affrontare le spese delle festività con maggiore disponibilità economica.

Nel settore della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni, invece, il contratto collettivo individua normalmente il 16 dicembre come data di corresponsione della mensilità aggiuntiva. Per le imprese di pulizia e multiservizi e per la vigilanza privata, il termine contrattuale è generalmente fissato al 20 dicembre, mentre nel turismo e nella ristorazione il pagamento avviene solitamente entro Natale, secondo il contratto applicabile.

Per i lavoratori edili occorre considerare un meccanismo specifico, perché le somme legate alla gratifica natalizia vengono spesso accantonate e successivamente erogate attraverso le Casse Edili, con modalità e calendari propri.

Come si calcola la tredicesima 2026: gli importi e gli esempi

La tredicesima non è un bonus concesso discrezionalmente dall’azienda, ma una componente della retribuzione che matura progressivamente nel corso dell’anno. Per chi ha lavorato tutti i dodici mesi con una retribuzione stabile, l’importo lordo corrisponde generalmente a una mensilità, calcolata sulle voci retributive previste dal contratto collettivo.

Il calcolo di base è semplice: stipendio mensile lordo moltiplicato per i mesi utili di lavoro, diviso per dodici.

Un dipendente con una retribuzione lorda mensile di 1.800 euro, che abbia lavorato per l’intero 2026, maturerà quindi una tredicesima lorda di circa 1.800 euro. Se lo stesso lavoratore ha iniziato il rapporto il 1° luglio, maturando sei mesi utili, l’importo sarà di circa 900 euro lordi. Con uno stipendio mensile lordo di 2.400 euro e nove mesi di lavoro utili, invece, la tredicesima ammonterà a circa 1.800 euro lordi.

Il numero dei mesi effettivamente riconosciuti può dipendere dalle disposizioni del contratto applicato. In molti casi, le frazioni di mese pari ad almeno quindici giorni vengono considerate come mese intero, ma non si tratta di una regola identica per tutti i comparti.

Anche i lavoratori part-time maturano la tredicesima, calcolata sulla retribuzione prevista per il loro orario contrattuale. Per chi ha lavorato soltanto una parte dell’anno, ha cambiato occupazione o ha attraversato periodi di sospensione non retribuita, l’importo può risultare inferiore rispetto a una mensilità ordinaria.

Perché la tredicesima netta è più bassa dello stipendio

Uno degli aspetti che genera più dubbi riguarda la differenza tra l’importo lordo della tredicesima e la somma effettivamente accreditata. Anche quando la retribuzione di riferimento è identica a quella ordinaria, il netto della tredicesima è generalmente più basso rispetto al netto di uno stipendio mensile.

Il motivo è soprattutto fiscale. La mensilità aggiuntiva è soggetta ai contributi previdenziali e all’IRPEF ordinaria, ma su di essa non vengono normalmente applicate ulteriori detrazioni per lavoro dipendente, già considerate nel calcolo della tassazione delle mensilità ordinarie.

Nel 2026 gli scaglioni IRPEF prevedono un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile, del 33% sulla parte compresa tra 28.000 e 50.000 euro e del 43% sulla quota eccedente i 50.000 euro. La riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota intermedia, entrata in vigore quest’anno, può incidere sul carico fiscale complessivo di una parte dei lavoratori, ma non equivale a una detassazione generalizzata della tredicesima.

Non è dunque corretto aspettarsi automaticamente sul conto corrente il doppio dello stipendio netto abituale. Per conoscere l’importo preciso bisogna considerare contributi, imponibile fiscale, eventuali conguagli e situazione retributiva individuale.

Pensionati, a dicembre può arrivare anche il bonus di 154,94 euro

Per alcuni pensionati dicembre potrebbe riservare un ulteriore incremento dell’accredito. Oltre alla tredicesima ordinaria, infatti, la normativa prevede un importo aggiuntivo fino a 154,94 euro destinato a chi percepisce pensioni di importo contenuto e soddisfa determinati requisiti economici.

Per il 2026, l’INPS indica un trattamento minimo annuo di riferimento pari a 7.954,05 euro. L’importo aggiuntivo può essere riconosciuto interamente a chi rientra nella soglia prevista, mentre per i trattamenti pensionistici annui compresi tra 7.954,05 e 8.108,99 euro può spettare una somma ridotta, calcolata sulla differenza rispetto a quest’ultimo valore.

Devono inoltre essere rispettati i limiti di reddito complessivo stabiliti dalla normativa: per il 2026 il riferimento è pari a 11.931,08 euro per il reddito individuale e a 23.862,15 euro per quello coniugale, fermo restando il rispetto del limite personale anche per chi è sposato.

Il beneficio viene attribuito automaticamente dall’INPS quando risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste e non riguarda indistintamente ogni pensionato. Sono esclusi, tra gli altri, i titolari di trattamenti puramente assistenziali, come l’assegno sociale, e alcune categorie specifiche di pensioni.

Tredicesima anche per colf, badanti e lavoratori a tempo determinato

Il diritto alla tredicesima non riguarda soltanto i dipendenti assunti a tempo indeterminato. La mensilità aggiuntiva spetta anche ai lavoratori con contratto a termine, agli apprendisti, ai dipendenti part-time e ai lavoratori domestici, secondo le regole previste dai rispettivi rapporti di lavoro.

Per colf, badanti e baby-sitter il pagamento avviene nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. Se il lavoratore presta servizio presso più famiglie, ciascun datore di lavoro è tenuto a corrispondere autonomamente la quota maturata in relazione alla retribuzione e al periodo lavorato.

Restano invece esclusi, in via ordinaria, i lavoratori autonomi e i professionisti con partita IVA, per i quali non esiste un diritto generalizzato alla tredicesima, salvo eventuali previsioni contrattuali specifiche.

Cosa fare se la tredicesima non arriva entro la data prevista

Per verificare se il pagamento è stato disposto bisogna innanzitutto controllare il cedolino e individuare il termine previsto dal proprio contratto collettivo. I pensionati possono utilizzare il fascicolo previdenziale e il cedolino disponibili sul sito INPS, mentre i dipendenti pubblici possono consultare il portale NoiPA. Nel settore privato, invece, il riferimento è l’ufficio del personale o l’amministrazione aziendale.

Se il pagamento non viene effettuato entro il termine contrattuale, il lavoratore può richiedere chiarimenti al datore di lavoro e, in caso di mancata corresponsione, rivolgersi a un sindacato o a un consulente del lavoro per valutare le iniziative necessarie.

La tredicesima resta infatti una componente obbligatoria della retribuzione e non una gratifica facoltativa. Conoscere la data prevista, il contratto applicato e l’importo maturato permette di distinguere un normale anticipo o posticipo amministrativo da un effettivo ritardo nel pagamento, evitando soprattutto di programmare le spese natalizie sulla base di un accredito che, per molte categorie, non arriverà prima della seconda metà di dicembre.