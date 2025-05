«La forza di una donna»: il nuovo drama in day-time su Canale 5

In prima visione assoluta ed esclusiva, la serie turca remake del celebre thriller giapponese Woman, racconta la resilienza di una madre single tra amore, mistero e segreti

Sta per debuttare in day-time su Canale 5 la serie «La forza di una donna», un intenso thriller-drama turco in prima visione assoluta ed esclusiva, remake del pluripremiato serial giapponese Woman. Al centro della narrazione c’è la protagonista Bahar Çeşmeli (interpretata da Özge Özpirinçci), una madre single che affronta con straordinaria resilienza la sfida di crescere due figli dopo la scomparsa misteriosa del marito.

La serie è ambientata nel caratteristico quartiere di Tarlabaşı, a Istanbul, e affronta con delicatezza temi profondi come la famiglia, l’abbandono e la speranza. Dopo essere stata cresciuta dai nonni, Bahar si trova a dover trasformare le difficoltà quotidiane in occasioni di forza, giocando con i suoi figli Nisan e Doruk per tenere viva la gioia nonostante le avversità.

Tra i personaggi di spicco, accanto a Özge Özpirinçci, spiccano Caner Cindoruk nel ruolo del marito scomparso Sarp, la madre di Bahar interpretata da Bennu Yıldırımlar e la sorellastra antagonista Şirin, interpretata da Seray Kaya, che si frappone tra madre e figlia creando tensioni e segreti.

Il racconto si infittisce quando Bahar scopre di soffrire di una grave forma di anemia e necessita urgentemente di un trapianto di midollo osseo: l’unica donatrice compatibile è proprio Şirin, colei che ha sempre ostacolato il suo cammino. A complicare ulteriormente la trama, il marito Sarp, dato per morto, riappare sotto falso nome, rivelando una doppia vita e una nuova famiglia, mentre dietro l’incidente che lo ha coinvolto si cela l’ombra della perfida Şirin.

Prodotta da Medyapım e MF Yapım con la sceneggiatura di Hande Altaylı, «La forza di una donna» ha riscosso enorme successo internazionale, con distribuzioni e riconoscimenti in decine di paesi tra Europa, Asia, America Latina e Africa.

Un drama intenso e avvincente che racconta la forza di una donna di fronte alle prove più difficili della vita, tra misteri, amori e tradimenti, pronto a conquistare il pubblico di Canale 5.