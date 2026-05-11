La Casa de papel torna davvero? Tutto quello che sappiamo sulla nuova era della serie Netflix

Da Berlino e la dama con l’ermellino al possibile ritorno del Professore, Netflix riaccende l’universo della serie cult che ha trasformato tute rosse e maschere di Dalí in simboli globali della cultura pop.

Quando nel 2017 La casa de papel arrivò su Netflix dopo una prima messa in onda quasi silenziosa in Spagna, nessuno immaginava che sarebbe diventata una delle serie non in lingua inglese più influenti del decennio. Le tute rosse, le maschere di Dalí, “Bella Ciao” trasformata in inno globale e un immaginario sospeso tra ribellione pop e critica al sistema hanno reso il fenomeno molto più di un semplice crime drama.

Oggi quel mondo torna nuovamente al centro della scena attraverso nuovi progetti che dimostrano come Netflix non abbia alcuna intenzione di abbandonare uno dei suoi franchise più redditizi. Dopo il successo dello spin-off dedicato a Berlino, interpretato da Pedro Alonso, l’universo narrativo continua infatti ad ampliarsi con nuove produzioni e possibili espansioni internazionali.

La nuova stagione di Berlin

In arrivo su Netflix il 15 maggio 2026, la serie riporta al centro Andrés de Fonollosa, interpretato da Pedro Alonso, con una nuova rapina costruita attorno al furto della celebre Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci. Questa volta però il tono sembra più sofisticato e teatrale rispetto alla serie originale. Dalle anticipazioni emerge infatti una Siviglia opulenta, fatta di palazzi aristocratici, vendette personali e dinamiche sentimentali che trasformano il colpo in qualcosa di molto più emotivo di una semplice rapina.

Accanto all’estetica glamour che aveva già caratterizzato la prima stagione, il nuovo capitolo promette un Berlino più oscuro e imprevedibile, riportando in scena quella miscela di fascino, manipolazione e romanticismo tragico che aveva reso il personaggio uno dei più amati dell’intera saga.

«La rivoluzione non è finita»: quale sarà il futuro della serie?

Sono tre le ipotesi sul futuro della serie. La prima è quella degli spin-off dedicati ai personaggi secondari. In Spagna si parla già di una serie sul colonnello Tamayo, il personaggio interpretato da Fernando Cayo, uno degli antagonisti più memorabili della rapina al Banco di Spagna. Secondo le indiscrezioni, la produzione sarebbe già in fase di lavorazione.

La seconda possibilità riguarda invece Álvaro Morte e il ritorno del Professore. Negli ultimi eventi promozionali Netflix ha alimentato volutamente le speculazioni mostrando l’attore in modo molto simbolico durante il lancio di Berlino. Molti fan leggono questa scelta come il possibile annuncio di una serie interamente dedicata al Professore, forse ambientata dopo gli eventi finali della serie originale.

Infine, c’è l’ipotesi che i fan desiderano di più: una nuova grande rapina con una banda completamente rinnovata. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma diverse testate spagnole parlano della volontà di Netflix di mantenere viva la formula originale aggiornandola a un nuovo contesto politico e tecnologico.