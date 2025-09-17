Il finale di «The Summer I Turned Pretty»: chi sceglie Belly e come finisce la storia

L’estate è finita e Belly ha finalmente preso la sua decisione: il suo cuore appartiene a Conrad, e solo a lui. Nel finale della serie — disponibile in streaming su Amazon Prime Video — la storia amorosa di Belly Conklin con i fratelli Conrad e Jeremiah Fisher trova la sua conclusione, mentre l’estate lascia spazio a nuove consapevolezze e ricordi indelebili.

Cosa succede nel finale della serie

Dopo un anno trascorso a Parigi, lontana dalla famiglia e da Cousins Beach, Belly riceve un’imprevista visita da Conrad il giorno prima del suo ventiduesimo compleanno. All’inizio sorpresa e incerta, decide di accompagnarlo per la città, mostrando i suoi luoghi preferiti. Tra passeggiate e scorci nascosti, Belly e Conrad cominciano a riaprire il dialogo, confrontandosi sulle esperienze passate e sui sentimenti rimasti sospesi dall’ultimo incontro.

Camminando per le strade illuminate della città, ricordano i momenti belli e quelli complicati della loro storia. Una lenta danza improvvisata lungo la Senna diventa il preludio al bacio che sancisce il ritorno dell’amore. Quella notte, per la prima volta dopo l’adolescenza, Belly e Conrad condividono un’intimità profonda, riscoprendo la forza del loro legame. Il giorno seguente, Conrad ricorda a Belly che ora la sua vita lo lega «per sempre» a lei. Questo provoca in Belly timori e dubbi: teme che il loro amore possa essere condizionato dai desideri della madre di Conrad, Susannah, e non dai loro sentimenti autentici. Nonostante le rassicurazioni di Conrad, Belly fatica ad accettare fino all’ultimo momento. Corre quindi alla stazione per trovarlo prima che prenda il treno per Bruxelles: una corsa che culmina in un bacio e nella dichiarazione reciproca di amore.

Cosa succede agli altri personaggi

Steven e Taylor si dichiarano amore reciproco e decidono di trasferirsi insieme a San Francisco, iniziando un nuovo capitolo della loro vita lontano da Cousins. Denise e Jeremiah si avvicinano definitivamente, dando il via a una storia romantica stabile e piena di complicità. Adam, Laurel e John, invece, restano single, ma in modo sereno: ognuno di loro accetta le proprie scelte e si concentra sulla felicità dei figli, trovando soddisfazione e leggerezza nelle relazioni familiari senza la pressione di un partner.

Il ritorno a Cousins Beach

La serie si chiude con Belly e Conrad nuovamente a Cousins Beach, dopo un periodo di lontananza. Alcune foto mostrano la coppia trascorrere il Natale a Parigi, segno che il loro amore continua a crescere e a rafforzarsi. Sebbene il finale non includa il matrimonio, come nei libri, Jenny Han lancia un messaggio ai fan, suggerendo che la storia potrebbe continuare e che i personaggi potrebbero ritrovarsi a Cousins in futuro.