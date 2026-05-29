House of the Dragon 3, si riaccende la guerra per il Trono di Spade

House of the Dragon torna con la terza stagione dal 22 giugno su Sky e NOW. Il trailer anticipa guerra, draghi e la resa dei conti Targaryen.

La guerra per il Trono sta per ricominciare. E questa volta non sembra esserci più spazio per esitazioni, diplomazie di palazzo o fragili illusioni di pace. Il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon riporta Westeros nel suo stato più naturale e più feroce: quello della guerra dinastica, dove il sangue non è soltanto eredità, ma moneta politica, destino familiare e condanna collettiva.

Dal 22 giugno, su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, la serie HBO ambientata nell’universo de Il Trono di Spade torna con otto nuovi episodi e con una promessa chiara: la danza dei draghi entra finalmente nella sua fase più incendiaria.

Non si tratta più soltanto di decidere chi abbia il diritto di sedere sul Trono di Spade. La terza stagione sembra pronta a mostrare cosa accade quando una famiglia costruita sul mito della superiorità, del fuoco e del sangue comincia a divorare sé stessa dall’interno.

Il ritorno della guerra Targaryen

House of the Dragon nasce come prequel de Il Trono di Spade, ma ha progressivamente conquistato una propria identità. Ambientata circa 200 anni prima degli eventi della serie madre e tratta da Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen nel momento in cui il suo potere, apparentemente assoluto, comincia a incrinarsi.

La terza stagione riparte da una frattura ormai irreparabile. Da una parte i Neri, legati alla rivendicazione di Rhaenyra Targaryen. Dall’altra i Verdi, schierati attorno ad Aegon II e al potere radicato ad Approdo del Re. In mezzo, una corte spaccata, alleanze fragili, territori contesi e draghi che non sono più soltanto simboli di regalità, ma armi decisive in una guerra che promette di non risparmiare nessuno.

Il trailer insiste proprio su questo passaggio: il conflitto non è più una minaccia all’orizzonte, ma una realtà già in movimento. L’intrigo politico resta centrale, perché Westeros non smette mai di essere un laboratorio di tradimenti, ambizioni e calcoli, ma la terza stagione sembra spingere l’acceleratore anche sulla dimensione spettacolare. Combattimenti, assedi, distruzione, battaglie tra draghi e sequenze d’azione costruite per restituire tutta la brutalità di una guerra civile combattuta da una dinastia convinta di essere destinata a governare.

Dopo Il Trono di Spade, il peso di un’eredità impossibile

Il confronto con Il Trono di Spade resta inevitabile. Non soltanto perché House of the Dragon appartiene allo stesso universo narrativo, ma perché arriva dopo una delle serie più premiate, discusse e viste della storia della televisione contemporanea. Un’eredità enorme, quasi ingombrante, che la serie ha affrontato scegliendo una strada diversa.

Se Game of Thrones era un grande affresco corale sul potere, costruito attraverso casate, continenti, religioni, eserciti e periferie del mondo conosciuto, House of the Dragon è più claustrofobica e familiare. Il suo centro non è l’ascesa di un outsider, ma il collasso di una dinastia dall’interno. È una tragedia domestica con i draghi. Una guerra di successione in cui ogni scelta privata diventa conseguenza pubblica, ogni ferita affettiva si trasforma in decisione militare, ogni rancore personale può incendiare un regno.

È proprio qui che la serie trova la sua forza. Non prova semplicemente a replicare la formula del successo precedente. Lavora invece su un’altra ossessione martiniana: il potere come malattia ereditaria, come deformazione dell’amore, come veleno che attraversa le generazioni.

Rhaenyra, Alicent e il potere delle madri in guerra

Al centro di House of the Dragon resta il rapporto spezzato tra Rhaenyra e Alicent, due figure che la serie ha trasformato nel cuore emotivo della narrazione. La loro storia non è soltanto politica. È fatta di amicizia perduta, fiducia tradita, ruoli imposti e sopravvivenza dentro un sistema che usa le donne come pedine e poi si stupisce quando quelle stesse donne imparano a muovere la scacchiera.

Nella terza stagione, quella frattura appare ormai impossibile da ricucire. Rhaenyra non è più soltanto l’erede contestata, ma una sovrana chiamata a trasformare la legittimità in forza. Alicent, invece, continua a essere il simbolo di un potere esercitato indirettamente, attraverso figli, alleanze e compromessi, ma sempre più schiacciato dalle conseguenze delle scelte compiute.

In mezzo ci sono gli uomini della dinastia: Daemon, Aemond, Aegon, figure diverse ma ugualmente intrappolate in un’idea tossica di grandezza. La guerra dei Targaryen è anche questo: una battaglia tra modelli di potere, tra chi crede di poter comandare il fuoco e chi scopre troppo tardi che il fuoco non obbedisce mai davvero.

I draghi non sono più mito, ma arma

Il trailer della terza stagione sembra ribadire un punto fondamentale: i draghi non sono decorazione fantasy, né semplice richiamo spettacolare all’immaginario della saga. Sono il cuore politico della storia. In House of the Dragon, possedere un drago significa possedere deterrenza, prestigio, terrore. Significa poter riscrivere gli equilibri militari e imporre la propria presenza su un intero continente.

Ma proprio perché i draghi sono armi, il loro utilizzo ha conseguenze devastanti. La serie ha sempre mostrato l’ambiguità di questa forza: magnifica da guardare, terrificante da subire. La terza stagione sembra pronta a portare questa contraddizione al punto di rottura, trasformando il cielo di Westeros in uno spazio di guerra aperta.

È qui che House of the Dragon può tornare a essere grande televisione popolare nel senso più pieno del termine: spettacolare, sì, ma non innocua. Capace di usare la potenza visiva dei draghi per raccontare qualcosa di molto umano: l’incapacità di fermarsi prima della catastrofe.

Un cast corale per una guerra senza innocenti

Negli otto nuovi episodi tornano Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. Nel cast figurano anche James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain e Barry Sloane.

Una coralità necessaria, perché la guerra raccontata da House of the Dragon non appartiene mai a un solo personaggio. Ogni alleanza laterale, ogni comandante, ogni lord, ogni figlio della dinastia può diventare un tassello decisivo. È una storia in cui il potere si propaga per cerchi concentrici: parte dal Trono, attraversa la famiglia, arriva alle casate, devasta i territori, cambia per sempre la memoria del regno.

Alla regia dei nuovi episodi ci sono Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere. Alla guida creativa resta Ryan Condal, co-creatore, showrunner e produttore esecutivo, insieme a George R.R. Martin, co-creatore e produttore esecutivo. Una continuità importante per una stagione chiamata a trasformare la lunga preparazione narrativa delle prime due annate in deflagrazione.

Perché la terza stagione è decisiva

La terza stagione di House of the Dragon arriva in un momento cruciale. Dopo due stagioni di costruzione, tensione e posizionamento, il pubblico si aspetta che la guerra promessa esploda davvero. La serie ha lavorato a lungo sul prima: le cause, le ferite, le eredità sbagliate, gli errori commessi per orgoglio o paura. Ora deve affrontare il durante. Il prezzo della guerra. La sua spettacolarità, ma anche la sua irreversibilità.

Ed è proprio questo il punto più interessante. House of the Dragon non racconta una guerra eroica. Racconta una guerra familiare, dinastica, ideologica, profondamente autodistruttiva. Non c’è una liberazione da conquistare, non c’è un male esterno da sconfiggere, non c’è un nemico assoluto arrivato da oltre la Barriera. C’è una famiglia che possiede troppo potere e troppo poca saggezza per usarlo senza distruggersi.

Per questo il ritorno della serie non è soltanto un evento fantasy. È il ritorno di una grande tragedia politica travestita da spettacolo epico. Una storia in cui il Trono di Spade non è mai davvero un premio, ma una macchina che macina chiunque provi a sedersi sopra.

Dal 22 giugno, la danza ricomincia. E questa volta il fuoco sembra pronto a reclamare tutto.