House of Guinness: tutto sulla nuova serie Netflix della dinastia della birra

«Le dinastie familiari costituiscono sempre il terreno ideale per grandi drammi». Con queste parole Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, introduce la sua nuova serie House of Guinness, un racconto avvincente che esplora le complessità, le ambizioni e i segreti della celebre famiglia irlandese proprietaria del birrificio più iconico al mondo, tra intrighi, responsabilità ereditate e la sfida di mantenere viva un impero leggendario.

«Che si tratti del peso di un impero aziendale immaginario in Succession o della responsabilità reale della famiglia reale in The Crown, c’è qualcosa di affascinante nel sollevare il velo e scoprire come funzionano davvero queste famiglie e le loro imprese», ha proseguito Knight.

House of Guinness porta così il pubblico nel cuore di Dublino dell’Ottocento, raccontando l’ascesa e le controversie dei giovani eredi del birrificio. Una storia di potere, passioni e sfarzo, immersa in scenografie d’epoca e costumi sontuosi, pronta a conquistare gli spettatori questo autunno.

La trama della serie

Ambientata nel XIX secolo, la serie inizia subito dopo la morte di Sir Benjamin Guinness, «l’uomo responsabile dell’incredibile successo del birrificio Guinness», come si legge nella sinossi ufficiale. Il lascito del patriarca influenza il destino dei suoi quattro figli adulti — Arthur, Edward, Anne e Ben — e quello dei personaggi che popolano Dublino, strettamente legati al fenomeno Guinness.

Knight aggiunge: «È la storia straordinaria di una famiglia che, per caso, eredita il birrificio più grande del mondo. Sono giovani e devono assumersi la responsabilità di questo marchio incredibilmente di successo. La prima priorità: non rovinare tutto. La seconda: rendere Guinness ancora più grande».

Il cast della nuova serie

I protagonisti della saga sono Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn e Fionn O’Shea, rispettivamente nei panni di Arthur, Edward, Anne e Ben. Knight anticipa: «Il rapporto tra Boyle e Partridge sta al cuore della serie, perché entrambi hanno la responsabilità condivisa del birrificio. Non posso svelare troppo, ma il loro incarico è stato concepito dal padre in modo molto preciso. Scoprirete il motivo guardando la serie».

Accanto a loro, un ensemble di nomi di rilievo: James Norton, Niamh McCormack, Seamus O’Hara, Michael McElhatton, Dervla Kirwan, Michael Colgan, Danielle Galligan, David Wilmot, Jessica Reynolds, Hilda Fay, Ann Skelly, Elizabeth Dulau e Jack Gleeson.

Quando esce House of Guinness

Tutti e otto gli episodi saranno disponibili dal 25 settembre 2025 su Netflix, offrendo al pubblico un’immersione completa nella storia della famiglia Guinness e nella Londra del XIX secolo.