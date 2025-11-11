Grande Fratello: ottava puntata con gli orrori sentimentali e le nostre pagelle

Ottava puntata del Grande Fratello segnata da un crollo negli ascolti e da drammi sentimentali in diretta: Domenico viene lasciato dalla compagna, la mamma di Benedetta entra a gamba tesa, Simona Ventura fatica a tenere insieme il reality. Tutte le pagelle e i voti

Lunedì 10 novembre, l’ottava puntata del Grande Fratello condotta da Simona Ventura ha confermato quel che si temeva: il reality non decolla più con il 15.2% di share, eppure, tra lacrime, accuse e triangoli amorosi, qualcosa di nuovo c’è.

Domenico D’Alterio è stato il protagonista involontario della serata. Prima la madre di Benedetta lo ha apostrofato in diretta, invitandolo a «comportarsi da uomo». Poi la compagna Valentina Piscopo, tramite un post letto in studio, ha chiuso una relazione di nove anni. «Io personalmente metto fine a tutta la mia storia», ha scritto. Il televoto lo ha punito: con il 21,04% dei voti, sarà candidato all’eliminazione della prossima puntata.

Altro scontro, quello tra Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto. Volano parole grosse e accuse reciproche: Francesca ha definito «esagerata e permalosa» Donatella che ha risposto a tono. Studio in fibrillazione, pubblico annoiato.

L’unico momento autentico della serata è stato l’incontro tra Anita e Vincent, compagno della madre scomparsa pochi giorni fa.

Nessun eliminato, solo nominati: Simone con Francesca, Rasha, Giulia, Flaminia e, ovviamente, Domenico. Immuni Jonas, Benedetta, Anita e Grazia.

Le pagelle

Simona Ventura – voto 5.

Ci prova, ma il materiale è scarso. Non aiuta informare Jonas e Anita dell’hashtag esterno alla Casa #jonita. E nemmeno chiede a Giulia come sta in seguito a un malore. Rimandata ancora.

Domenico – voto 3.

Non ascolta, non capisce, non reagisce. Continua a dire di assumersi le sue colpe e che c’è solo amicizia con Benedetta. Non ci crede nessuno. Mollato in diretta da Valentina con un post social, dice solo che la riconquisterà. Ma intanto, rimane nella casa. Impietrito.

Simona, la mamma di Benedetta – voto 8.Entra a gamba tesa: «Sono la madre della sfasciafamiglie». Attacca Domenico con un «comportati da uomo» e difende la figlia, single e libera di divertirsi. Le difese di Domenico non servono a nulla e Simona lo demolisce. Implacabile.

Francesco Rana – voto 2.

King Rana interviene fuori luogo dallo studio e lancia a Donatella la frase infelice «ne hai fritti di polpi». Indignazione generale. Simona Ventura lo richiama pubblicamente e pretende le scuse. Donatella, ferita, chiede rispetto. Inopportuno.

Anita – voto 6.

Riceve la visita del compagno della madre scomparsa. Unica emozione vera. Peccato per il film con Jonas a cui non crede nessuno. Nemmeno al bacio tra i due con l’aereo che li sorvola con la scritta “Il caso non esiste #Jonita”. Televisiva.

Jonas – voto 8.

Rinuncia a 15mila euro per salvare la lettera della mamma di Grazia. Sacrifica quelle dei suoi familiari e (ma guarda un po’) di Omer. Cavaliere.

Mattia – voto n.c.

Lasciato dalla fidanzata con un post social. No, non è Domenico, ma Mattia. La sua vicinanza con Grazia non è ritenuta di rilievo dagli autori. Peccato. Non pervenuto.