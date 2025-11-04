Grande Fratello, l’addio a King Rana e il patto della banana: le nostre pagelle

Una puntata immersa in un clima di ostilità quella del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, andata in onda lunedì 3 novembre 2025. Non aiuta lo share fisso intorno al 14%, dopo il minimo storico del 30 ottobre con il 13,1%.
Non solo continuano le tensioni tra Valentina e Beatrice per il triangolo amoroso con Domenico, ma la ragazza di Scampia si è scagliata pesantemente contro l’intera Casa, soprattutto con le concorrenti. Quest’ultime non credono alla sua sincerità e pensano sia solo un teatrino per rimanere fissa nel reality. A stemperare un po’ la tensione, l’ingresso di Claudio Amendola come superospite, che ha fatto una sorpresa a Donatella.
Il momento più toccante è la sorpresa di Basima, mamma di Rasha, che ha incontrato Omer: i due gieffini si sono avvicinati molto negli ultimi giorni e la madre ha dato la benedizione ai due. Un altro flirt è quello presunto tra Jonas e Anita, ma lascia scettici gli spettatori: durante la festa di Halloween, lui ha provato a baciarla, Anita ha rifiutato.
Per quanto riguardano le eliminazioni, ha lasciato la Casa Francesco Rana, il vigile di Giovinazzo soprannominato “King Rana” in sfida con Jonas, Mattia e la coppia madre e figlio Francesca e Simone. A nulla è servito il discutibile “patto della banana” ordito dagli uomini per eliminare le donne dalla Casa.
In nomination finiscono Grazia, ancora una volta la coppia madre e figlio Francesca e Simone, Domenico e Giulia.
Le pagelle
Simona Ventura – voto 6.
Anche stavolta perde la pazienza e stronca Valentina: «Quando ti dico di stare zitta, stai zitta!». Serve l’ingresso di Claudio Amendola per farle ritrovare l’autocontrollo e riportare un minimo di ordine. In miglioramento.
Crisitina Plevani – voto 8.
Finalmente si fa sentire. E lo fa bene. Accusa Valentina di cercare visibilità a ogni costo e boccia il “patto della banana”: «è una grandissima s*ronzata». Tagliente.
Il triangolo Valentina, Benedetta e Domenico – voto 3.
Valentina alza i toni contro Benedetta: «rovina famiglie» e «tutto questo teatrino ti piace». Benedetta non cambia idea e manda un bigliettino a Domenico nel tugurio. Incoerenza classica di D’Alterio tra scuse e scatti d’ira, colpito al cuore e alla strategia dall’ultimatum della ragazza di Scampia: o esce con lei o rimane lontano da Benedetta. Teatrino prevedibile.
Rasha e Omer – voto 5.
Presunto flirt che convince poco: Omer spaesato, Rasha non convinta fissa dei paletti, ma si lascia trascinare dalla madre. Ricevono la benedizione della mamma di Rasha, che ci crede più di loro. Forzati.
Donatella e Claudio Amendola – voto 7.
Spontanea, accoglie Amendola: «Non è che mi porti ai Cesaroni, io alla Garbatella già mi vedo». Spirito da casalinga romana, continua ad avere la pezza gialla nei pensieri. Autentica.
Francesco Rana – voto 5.
Esce dalla Casa senza infamia e senza lode. Firma il “patto della banana” nel tentativo di eliminare le donne dalla Casa, ma lascia il segno solo nel trash. Dimenticabile.