Grande Fratello, l’addio a King Rana e il patto della banana: le nostre pagelle

Settima puntata del Grande Fratello segnata da scontri, nomination e sorprese. King Rana lascia la Casa, nasce il “patto delle banane” e Simona Ventura si infuria. Claudio Amendola ospite a sorpresa riporta un po’ di calma. Tra flirt e tentativi di baci, la tensione resta alta, mentre gli ascolti sprofondano.

Una puntata immersa in un clima di ostilità quella del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, andata in onda lunedì 3 novembre 2025. Non aiuta lo share fisso intorno al 14%, dopo il minimo storico del 30 ottobre con il 13,1%.

Non solo continuano le tensioni tra Valentina e Beatrice per il triangolo amoroso con Domenico, ma la ragazza di Scampia si è scagliata pesantemente contro l’intera Casa, soprattutto con le concorrenti. Quest’ultime non credono alla sua sincerità e pensano sia solo un teatrino per rimanere fissa nel reality. A stemperare un po’ la tensione, l’ingresso di Claudio Amendola come superospite, che ha fatto una sorpresa a Donatella.

Il momento più toccante è la sorpresa di Basima, mamma di Rasha, che ha incontrato Omer: i due gieffini si sono avvicinati molto negli ultimi giorni e la madre ha dato la benedizione ai due. Un altro flirt è quello presunto tra Jonas e Anita, ma lascia scettici gli spettatori: durante la festa di Halloween, lui ha provato a baciarla, Anita ha rifiutato.

Per quanto riguardano le eliminazioni, ha lasciato la Casa Francesco Rana, il vigile di Giovinazzo soprannominato “King Rana” in sfida con Jonas, Mattia e la coppia madre e figlio Francesca e Simone. A nulla è servito il discutibile “patto della banana” ordito dagli uomini per eliminare le donne dalla Casa.

In nomination finiscono Grazia, ancora una volta la coppia madre e figlio Francesca e Simone, Domenico e Giulia.

Le pagelle

Simona Ventura – voto 6.

Anche stavolta perde la pazienza e stronca Valentina: «Quando ti dico di stare zitta, stai zitta!». Serve l’ingresso di Claudio Amendola per farle ritrovare l’autocontrollo e riportare un minimo di ordine. In miglioramento.

Crisitina Plevani – voto 8.

Finalmente si fa sentire. E lo fa bene. Accusa Valentina di cercare visibilità a ogni costo e boccia il “patto della banana”: «è una grandissima s*ronzata». Tagliente.

Il triangolo Valentina, Benedetta e Domenico – voto 3.

Valentina alza i toni contro Benedetta: «rovina famiglie» e «tutto questo teatrino ti piace». Benedetta non cambia idea e manda un bigliettino a Domenico nel tugurio. Incoerenza classica di D’Alterio tra scuse e scatti d’ira, colpito al cuore e alla strategia dall’ultimatum della ragazza di Scampia: o esce con lei o rimane lontano da Benedetta. Teatrino prevedibile.

Rasha e Omer – voto 5.

Presunto flirt che convince poco: Omer spaesato, Rasha non convinta fissa dei paletti, ma si lascia trascinare dalla madre. Ricevono la benedizione della mamma di Rasha, che ci crede più di loro. Forzati.

Donatella e Claudio Amendola – voto 7.

Spontanea, accoglie Amendola: «Non è che mi porti ai Cesaroni, io alla Garbatella già mi vedo». Spirito da casalinga romana, continua ad avere la pezza gialla nei pensieri. Autentica.

Francesco Rana – voto 5.

Esce dalla Casa senza infamia e senza lode. Firma il “patto della banana” nel tentativo di eliminare le donne dalla Casa, ma lascia il segno solo nel trash. Dimenticabile.