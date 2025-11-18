Grande Fratello, le pagelle della nona puntata: doppia eliminazione e il ritorno (strategico) di Marina La Rosa

La nona puntata del Grande Fratello vede l’eliminazione di Flaminia e Ivana. Esplode il caso della busta rossa con il triangolo Mattia-Carlotta-Grazia, mentre Marina La Rosa incontra Domenico. Al televoto sei concorrenti per decidere il primo finalista.

Per il Grande Fratello di Simona Ventura il 15% circa di ascolti è ormai una garanzia, complice la fiction Il Commissario Ricciardi in onda su Rai 1. Come tentativo disperato per evitare l’ennesimo contraccolpo sullo share, la decima puntata del GF non andrà in onda lunedì 24 novembre, lasciando il posto a Jerry Scotti e al successo de La Ruota della Fortuna. Il reality di Simona Ventura si sposterà a martedì 25 novembre.

Nel frattempo, il nono appuntamento del 17 novembre ha visto una doppia eliminazione e il ritorno della storica concorrente Marina La Rosa.

La doppia eliminazione

Flaminia e Ivana hanno lasciato la Casa: la prima concorrente è stata eliminata attraverso il televoto regolare, mentre Ivana è uscita tramite un televoto flash organizzato nel corso della serata. Il meccanismo ha previsto una serie di telefonate nella mystery room dove le donne del reality, rispondendo a un telefono rosso, scoprivano il proprio destino, scegliendo poi altre coinquiline da mandare al televoto o salvarle.

Il caso della busta rossa

Mattia ha aperto una busta rossa scoprendo che la fidanzata Carlotta non lo aveva mai lasciato. La situazione si è complicata quando è emerso che Grazia conosceva il contenuto della busta da giorni: la concorrente era stata costretta a scegliere tra rivelare immediatamente la verità a Mattia, mandandolo però al televoto, oppure garantirgli l’immunità mantenendo il segreto. Grazia ha optato per la seconda soluzione, scatenando le accuse di Carlotta, entrata in Casa per un confronto: ha definito la scelta di Grazia egoista e finalizzata a garantirsi la permanenza del ragazzo nella Casa per un’altra settimana.

L’ingresso di Marina La Rosa

Marina La Rosa, storica concorrente della prima edizione del reality, è entrata nella Casa come ospite per incontrare Domenico. L’ex gieffina ha applicato le sue competenze di psicologia per aiutare il concorrente napoletano a fare chiarezza sui suoi sentimenti contrastanti tra Valentina e Benedetta. Prima di congedarsi, Marina La Rosa ha lasciato a Domenico una busta con un messaggio criptico: «A volte la confusione può essere più chiara di una evidente verità».

Televoto per il primo finalista

La puntata ha dato il via alla fase finale del GF, scegliendo i sei concorrenti che, a loro insaputa, concorreranno per diventare il primo finalista dell’edizione. Al televoto sono finiti: Francesca, Donatella, Rasha, Giulia, Omer e Simone, che credono di rischiare l’eliminazione. Mattia, vincitore dell’immunità, è stato l’unico escluso. Il pubblico dovrà votare il concorrente da salvare e mandare direttamente in finale.

Le Pagelle

Simona Ventura – voto 8.

Si diverte, esagera, e fa centro. Definisce «luride» le valigie dei nominati. Con l’ingresso dei cinque fratelli di Giulia, scherza: «Mi sa che i genitori di Giulia non avevano la tv in camera». Si commuove davvero con la storia di Giulia. Super Simo.

Rasha e Omer – voto 4.

La coppia finisce nel mirino di Francesca e Simone, che li accusano di inscenare una storia d’amore strategica. Rasha risponde con rabbia, Omer non pervenuto. Relazione dubbiosa.

Donatella – voto 3.

Momento surreale: finge di sostenere un provino per una soap turca. Interviene nelle discussioni con frasi sconnesse, difendendo Rasha. Manca di incisività comunicativa.

Francesca e Simone – voto 2.

La coppia madre e figlio continua a causare tensioni. Simone insinua che Rasha frequenti «ricconi», ricevendo una replica furiosa. Ultima volta in coppia, gareggeranno come concorrenti singoli. Provocatori.

Grazia – voto 5.

La decisione sulla busta rossa solleva dubbi: non rivela a Mattia che la fidanzata non lo ha lasciato. Ascanio Pacelli la definisce una «grande parac…». Carlotta la accusa di agire per interesse personale. Grazia si difende sostenendo di aver voluto proteggere Mattia. Non ci crede nessuno.

Giulia – voto 6.

Incontra i cinque fratelli e commuove lo studio. La permanenza nella Casa le sta causando difficoltà, con diversi malori registrati nei giorni precedenti. Boccata d’ossigeno emotiva.

Mattia – voto 7.

Da figura marginale diventa protagonista. Il triangolo con Carlotta e Grazia culmina nell’abbraccio con la fidanzata.

Jonas – voto 4.

Nomina Rasha, ma senza particolare impatto nelle dinamiche della serata. Presenza opaca.

Flaminia e Ivana – voto n.c.

Chi?

Domenico – voto 6.

Il confronto con Marina La Rosa offre spunti di riflessione sui suoi dubbi sentimentali. E sono tanti. «Nella casa mi piace Grazia per le forme che ha» la dice lunga sul disordine dei suoi pensieri. Non aiuta il messaggio di Marina La Rosa: «A volte la confusione può essere più chiara di una evidente verità». Confusionario.