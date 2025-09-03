Gerry Scotti batte Stefano De Martino: è la prima sconfitta per il re dei pacchi

Dopo un anno da dominatore assoluto dell’access prime time, anche Stefano De Martino cade. A firmare l’impresa è Gerry Scotti che, con la sua Ruota della Fortuna, ha inflitto al conduttore di Affari Tuoi la prima, storica sconfitta nello scontro diretto. I numeri parlano chiaro: 4.514.000 telespettatori e il 24,2% di share per il quiz di Canale 5, contro i 4.222.000 spettatori e il 22,6% raccolti dal programma di Rai1.

Una vittoria che premia la strategia di Mediaset, decisa a ripartire in anticipo già in piena estate. Una scelta che, a conti fatti, ha pagato. Quello che in molti consideravano un format superato si è dimostrato invece più vivo che mai: puntata dopo puntata, La Ruota della Fortuna ha conquistato un pubblico sempre più fedele, consolidandosi stabilmente sopra la soglia dei 4 milioni di spettatori. E proprio questa abitudine consolidata, unita alla partenza sprint, ha permesso a Scotti di superare colui che, fino alla scorsa stagione, era considerato il re incontrastato della fascia dopo il telegiornale delle 20.

La crisi di Striscia la Notizia aveva convinto Pier Silvio Berlusconi della necessità di un cambio di rotta. La scelta è caduta su Gerry Scotti, l’uomo di punta di Mediaset, capace di garantire affidabilità e familiarità. Lo stesso conduttore aveva difeso con forza lo spirito del suo quiz, spiegando in un’intervista al Corriere della Sera: «Alla Ruota la componente del merito è sempre preponderante, non basta tirare una monetina per vincere. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa».

Nonostante la potenza del rivale, Scotti non si sentiva intimorito: «I pacchi sono il nuovo benchmark di quella fascia oraria. Molti dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato».

E il risultato è arrivato eccome. La sfida dell’access prime time resta aperta e De Martino avrà l’occasione di recuperare nelle prossime settimane. Ma intanto, Canale 5 può festeggiare: dopo anni di rincorse, ha trovato la chiave giusta per risalire in una fascia che sembrava definitivamente perduta.