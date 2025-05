Gerri, stasera in tv la terza puntata della serie crime di Rai: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con la fiction Rai “Gerri”, in onda questa sera lunedì 19 maggio in prima serata su Rai 1. La nuova serie crime con Giulio Beranek e Valentina Romani è giunta al penultimo episodio

Continua questa sera, lunedì 19 maggio 2025, in prima serata su Rai 1, l’appuntamento con Gerri, la serie crime ispirata ai romanzi dell’archeologa e scrittrice Giorgia Lepore. Dopo aver conquistato 3.220.000 telespettatori e il 19% di share con la seconda puntata, la serie si avvicina al gran finale. Nel penultimo episodio, in onda alle 21.30 su Rai 1 e disponibile anche in streaming su RaiPlay, l’ispettore Gregorio “Gerri” Esposito e la sua squadra si trovano alle prese con un caso delicato: la scomparsa di un bambino, che potrebbe essere collegata a misteriosi episodi avvenuti negli anni precedenti.

La puntata di stasera

L’episodio di stasera, intitolato Angelo che sei il mio custode, si apre con un inquietante ritrovamento: alcune ossa umane emergono da una zona di grotte nella campagna pugliese. Le analisi della Scientifica rivelano che appartengono a un ragazzo, riaccendendo i riflettori su vecchi casi di minori scomparsi. Ma una telefonata anonima porta Gerri su una pista inaspettata.

Mentre le indagini prendono una piega sempre più complessa, un anziano professore introduce la squadra a leggende antiche e superstizioni locali, aggiungendo un ulteriore livello di mistero. E proprio quando i sospetti sembrano farsi più concreti, un altro bambino sparisce nel nulla.

Il cast di “Gerri”

Gerri è scritta da Donatella Diamanti e Sofia Assirelli, con la regia di Giuseppe Bonito. Ecco il cast principale: