Gelati da serie: a Roma arriva la gelateria Disney+ ispirata ai cult dello streaming

Dall’11 al 13 luglio Disney+ apre una gelateria temporanea a Roma con gusti ispirati a serie iconiche come The Bear, Lost, Futurama e Desperate Housewives

Disney+ torna a far parlare di sé con un’iniziativa che unisce cultura pop e piacere sensoriale. Questa volta il palcoscenico è Roma, dove dall’11 al 13 luglio la gelateria Fatamorgana di via dei Chiavari 37A ospiterà un evento temporary interamente dedicato ai fan delle serie tv: un vero e proprio viaggio nel gusto ispirato ai titoli più iconici della piattaforma streaming.

I visitatori potranno assaggiare gratuitamente gelati artistici e dal gusto sorprendente, ciascuno ispirato a una serie di culto: dal mistero senza tempo di Lost al cinismo dolceamaro di The Bear, passando per il dramma patinato di Desperate Housewives, la comicità surreale di Modern Family e Futurama, l’atmosfera noir di Only Murders in the Building e l’adrenalina di Italia’s Got Talent. Non mancheranno i riferimenti all’universo FX, con l’attesissima Alien: Pianeta Terra, e alla nuova produzione italiana Paradise.

Tutti i gelati saranno firmati Fatamorgana, realtà artigianale romana celebre per la qualità e l’inclusività dei suoi prodotti: completamente gluten free, con varianti pensate anche per chi segue diete vegane o è intollerante al lattosio. Le degustazioni saranno riservate al pubblico maggiorenne e disponibili fino a esaurimento scorte, ogni giorno dalle 15:00 a mezzanotte.

Una sinestesia estiva tra immaginario televisivo e gusto, perfetta per celebrare i personaggi e le storie che ci accompagnano sullo schermo… e ora anche in cono o coppetta. Sfoglia la gallery per scoprire tutti i gusti ispirati alle serie Disney+.