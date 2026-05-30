Comedy Central Presents riparte da Yoko Yamada: la stand up italiana torna in prima serata

Comedy Central Presents torna con la nona stagione: sei speciali inediti, da Yoko Yamada ad Alice Mangione, tra stand up e comicità italiana.

La comicità, quando funziona davvero, non chiede permesso. Entra, sposta l’aria, mette in disordine le certezze e costringe il pubblico a ridere proprio dove, fino a un attimo prima, pensava di non poterlo fare. È da questa zona franca, libera e imprevedibile, che riparte Comedy Central Presents, pronto a tornare in prima TV assoluta con la sua nona stagione e con una nuova serie di speciali dedicati ad alcuni dei nomi più riconoscibili della scena comica italiana contemporanea.

Il nuovo ciclo porta sul palco sei speciali inediti, registrati al Teatro Juvarra di Torino, con una programmazione che accompagnerà il pubblico da maggio a dicembre. Una formula semplice solo in apparenza: un artista, un palco, un microfono e quella cosa complicatissima che è far ridere senza nascondersi dietro nulla. Nessun filtro, nessuna sovrastruttura, solo il ritmo del racconto e la capacità di trasformare il quotidiano in materiale comico.

Si parte con Yoko Yamada

La prima puntata è affidata a Yoko Yamada, protagonista di Comedy Central Presents: Yoko Yamada Speciale. Dal 31 maggio, lo speciale sarà disponibile anche su Paramount+.

Il titolo del suo racconto è già un piccolo manifesto: “Mary Poppins e i Doni della Morte”. Un incontro impossibile, quasi uno scherzo letterario, tra immaginari lontanissimi che diventano il punto di partenza per parlare di identità, culture diverse, aspettative improbabili, lavori distanti da sé, passioni discutibili e situazioni surreali. La comicità di Yoko Yamada si muove proprio lì, nel territorio instabile in cui l’esperienza personale smette di essere confessione e diventa osservazione tagliente sul mondo.

Nel suo speciale, i ricordi d’infanzia incontrano personaggi bizzarri, le riflessioni sulla salute si intrecciano con quelle sulla fede e sulle relazioni, mentre tutto sembra procedere secondo una logica apparentemente laterale, ma in realtà precisissima. È una comicità che non cerca solo la battuta, ma la frizione: quella tra ciò che si è, ciò che gli altri si aspettano e ciò che la vita, con perfido senso dell’umorismo, decide di mettere in mezzo.

Non solo Yoko: tutti i protagonisti della nuova stagione

La nona stagione di Comedy Central Presents non si ferma qui. Dopo Yoko Yamada, arriveranno anche Alice Mangione, Filippo Caccamo, Scintilla e Federica Camba, Federico Basso e Angelo Pisani. Nomi diversi per stile, ritmo e immaginario, ma uniti dalla stessa idea di fondo: portare in televisione una comicità capace di parlare al presente senza diventare didascalica, riconoscibile senza essere prevedibile.

È proprio questa la forza del format. Comedy Central Presents non costruisce una semplice vetrina, ma una mappa della comicità italiana di oggi: quella che passa dalla stand up alla narrazione personale, dalla satira del quotidiano all’assurdo, dal personaggio alla voce autoriale. Ogni appuntamento diventa così una fotografia diversa dello stesso Paese, perché ridere, in fondo, è anche un modo per capire dove siamo finiti.

La stand up come specchio del presente

In un panorama televisivo spesso affollato da formule ripetute, la stand up conserva una potenza particolare. È frontale, rischiosa, immediata. Non permette troppi alibi: o arriva, o cade. E quando arriva, lo fa con una precisione che nessun altro linguaggio riesce a replicare nello stesso modo.

La nuova stagione di Comedy Central Presents punta esattamente su questo: sulla forza del comico che si prende la scena e trasforma se stesso in materia narrativa. Con Yoko Yamada ad aprire il percorso, il programma sceglie una partenza intelligente, laterale, contemporanea. Una comicità che non urla per farsi notare, ma lavora per accumulo, per scarto, per improvvisa illuminazione.

E forse è proprio questo il punto: oggi la comicità più interessante non è quella che cerca soltanto la risata liberatoria, ma quella che lascia addosso qualcosa dopo. Una frase, un cortocircuito, una piccola incrinatura nel modo in cui si guarda la realtà. Comedy Central Presents torna da lì, dal luogo esatto in cui la battuta smette di essere intrattenimento e diventa racconto del presente.