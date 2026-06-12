Withings BodyScan 2: e se la salute non dipendesse dal peso ma dalla bilancia?

La nuova bilancia Withings BodyScan 2 unisce analisi della composizione corporea, monitoraggio cardiovascolare e indicatori metabolici avanzati in un unico dispositivo domestico. Un vero e proprio check-up in soli 90 secondi.

Definire Withings BodyScan 2 una bilancia è riduttivo, ma la sua genialità risiede proprio nella semplicità d’uso. Ci sali su, ti pesi, e quello che ottieni è un esame diagnostico sulla salute, ampio e dettagliato.

L’azienda francese è stata tra le prime a credere che il futuro della salute sarebbe passato dalla raccolta continua di dati biometrici nella vita reale. Una visione che ha portato alla nascita di prodotti innovativi come BeamO, il dispositivo multifunzione per il monitoraggio domestico dei parametri vitali, e U-Scan, il sistema di analisi delle urine installato direttamente nel WC.

Con Withings BodyScan 2, la società compie ora un ulteriore passo avanti, introducendo quella che definisce una vera e propria “stazione di salute domestica” capace di monitorare parametri cardiovascolari, metabolici e di composizione corporea con un livello di dettaglio finora riservato a strutture cliniche e centri di ricerca.

Cos’è Withings BodyScan 2

Il dispositivo integra una piattaforma di sensori completamente riprogettata e un’impugnatura retrattile dotata di display LCD a colori ad alta definizione che consente di visualizzare i risultati direttamente durante la misurazione.

L’obiettivo dichiarato è individuare precocemente segnali fisiologici associati alla salute cardiovascolare e metabolica, prima che si manifestino sintomi evidenti. Una strategia che si inserisce nel crescente interesse verso la medicina preventiva e la longevità.

C’è sicuramente del buon marketing di mercato in questo prodotto ma bisogna ammettere che si tratta dell’unico dispositivo consumer che combina, in un’unica pesata da 90 secondi, una valutazione cardiometabolica completa che include composizione corporea, salute cardiovascolare, benessere metabolico e monitoraggio della longevità.

I risultati vengono mostrati in tempo reale su uno schermo LCD a colori ad alta risoluzione integrato nell’impugnatura retrattile, rendendo immediatamente leggibili i dati più rilevanti senza dover aprire il telefono.

Composizione corporea a livello clinico

La maggior parte delle bilance intelligenti sul mercato usa la tecnologia BIA (Bioimpedenza) a 1-2 frequenze per stimare la composizione corporea. BodyScan 2 fa qualcosa di radicalmente diverso: impiega la Spettroscopia di Bioimpedenza (BIS) a 13 frequenze per misurare in modo indipendente la massa grassa e la massa muscolare su 6 zone del corpo (braccio destro, braccio sinistro, tronco, gamba destra, gamba sinistra e core).

Questa precisione era finora accessibile solo in strutture di ricerca clinica e scienze dello sport, tramite dispositivi che costano oltre 17.000 euro. I test interni di Withings mostrano una correlazione del 99% con la DEXA, la tecnica di riferimento in ambito clinico per la composizione corporea.

Tra i biomarcatori monitorati: massa muscolare, tendenza della massa ossea (indicatore indiretto del rischio di osteoporosi, rilevante soprattutto per le donne in post-menopausa e gli uomini over 50) e grasso viscerale, quello che si accumula intorno agli organi e che una ricerca della Mayo Clinic ha associato a un rischio di morte prematura fino all’87% più alto, anche in persone normopeso.

Il cuore sotto osservazione

Sul fronte cardiovascolare, BodyScan 2 introduce novità significative. Incorpora la Cardiografia a Impedenza (ICG), uno strumento clinico che misura il Periodo di Pre-Eiezione (PEP) e il Tempo di Eiezione del Ventricolo Sinistro (LVET), due indicatori diretti dell’efficienza della pompa cardiaca, finora accessibili solo in ambiente ospedaliero.

A questo si aggiunge l’ECG a 6 derivazioni di grado medico, che registra l’attività elettrica del cuore da sei angolazioni diverse, offrendo una lettura molto più completa rispetto ai classici ECG a derivazione singola dei dispositivi consumer. Insieme, queste due misurazioni alimentano il nuovo punteggio età del cuore: un indicatore che rivela se il sistema cardiovascolare sta invecchiando più velocemente, in linea o meglio rispetto all’età anagrafica.

Tra le novità c’è anche il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) tramite sensore PPG integrato nell’impugnatura, e le notifiche ipertensione con certificazione CE, che avvertono l’utente quando le misurazioni della pressione arteriosa si discostano dai range sani. L’ipertensione colpisce in silenzio: uno studio pubblicato sul Journal of Human Hypertension ha rilevato che il rilevamento precoce può ridurre il rischio di eventi cardiovascolari gravi del 60%.

Il metabolismo, il glucosio e i segnali nascosti

Forse la funzione più innovativa di Withings BodyScan 2 è la resistenza al glucosio, un punteggio esclusivo che combina due segnali indipendenti: la salute nervosa misurata tramite conduttanza elettrodermica della pelle e i livelli di grasso viscerale. Il risultato è una stima del benessere metabolico nel tempo, capace di intercettare segnali di disfunzione del glucosio molto prima che compaiano nei test standard.

Secondo il CDC, quasi l’80% delle persone con prediabete non sa di averlo, e la condizione può restare asintomatica tra i 9 e i 12 anni prima di evolvere in diabete di tipo 2. Agire nella fase reversibile, come documentato da studi clinici su programmi di stile di vita strutturati, può ridurre il rischio di progressione di oltre la metà.

In parallelo, Withings sta sviluppando il punteggio di rischio diabete, una funzione medica in attesa di certificazione CE e FDA, progettata per valutare il rischio individuale di sviluppare il diabete di tipo 2.

La scienza dietro al dispositivo

BodyScan 2 è stato sviluppato con i principali centri di ricerca cardiometabolica internazionali e ha vinto il Premio all’Innovazione CES 2026. Il dispositivo vanta oltre 50 brevetti e 15 anni di ingegneria medicale. L’hardware comprende 12 elettrodi totali (8 ITO integrati nella piattaforma in vetro temperato + 4 in acciaio inossidabile nell’impugnatura), un telaio in alluminio rinforzato e una batteria ricaricabile con autonomia fino a 15 mesi.

A validare l’approccio scientifico ci sono anche i dati raccolti da 66.875 utenti Withings+: 1 su 4 tra gli over 40 ha scoperto un grave deficit muscolare nascosto, quasi 4 su 10 avevano un sistema vascolare più vecchio della loro età reale.

L’ecosistema Withings+

Withings BodyScan 2 si integra con l’app Withings e con il servizio in abbonamento Withings+, che sblocca le funzioni avanzate come l’età del cuore, la resistenza al glucosio, l’assistente sanitario AI e le revisioni cardiologiche da parte di specialisti partner. Il costo di Withings+ è di 5,99 euro al mese o 69,90 euro all’anno. Ogni dispositivo include un mese di prova gratuita attivata automaticamente alla configurazione.

L’ostacolo del prezzo

Qui arriva il punto dolente. Withings BodyScan 2 costa 499,95 euro, un costo importante. A questo si aggiunge il costo dell’abbonamento a Withings+. Il valore complessivo è tangibile, soprattutto se si considera che un singolo esame clinico di composizione corporea multifrecuenza può costare centinaia di euro.

Tuttavia convincere l’utente finale a ragionare in questi termini sarà la vera sfida di Withings. BodyScan 2 è un prodotto notevole dal punto di vista tecnico e scientifico. Trasformarlo in un oggetto di uso quotidiano per milioni di persone richiederà qualcosa di altrettanto difficile da ingegnerizzare: il cambiamento culturale.