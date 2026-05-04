Una questione di stile: Motorola lancia i Razr 70 e la Brilliant Collection con Swarovski

Motorola ha ufficialmente annunciato la nuova famiglia Razr 70, tre flip phone a conchiglia che non si accontentano di essere telefoni, ma provano a diventare essere oggetti del desiderio, come era accaduto per il mitico modello del 2004. E per farlo, la Casa Alata ha tirato fuori tutto: Alcantara, legno naturale, cristalli Swarovski, intelligenza artificiale e batterie sempre più capienti.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, i nuovi pieghevoli di Motorola aggiungo poco rispetto ai modelli precedenti, un aggiornamento alle specifiche di riferimento del mercato, ma il dato più interessante è che il Razr è oggi il flip phone più venduto al mondo. Una leadership basata più sulla proposizione offerta dal suo stile che dagli elementi nascosti sotto la scocca.

“Tre anni fa abbiamo iniziato un viaggio per differenziarci, scrivendo capitolo dopo capitolo una storia che unisce il nostro cuore tecnologico a un’anima lifestyle – dice a Panorama Daniela Idi, Emea Head of Marketing di Motorola. Vogliamo andare oltre il semplice concetto di smartphone per posizionarlo come un accessorio di vita, un partner quotidiano che ci accompagna dal primo istante della giornata fino a quando andiamo a dormire”

Razr 70 Ultra: stile distintivo con Alcantara e legno

Il Razr 70 Ultra è il Razr più potente di sempre con lo Snapdragon 8 Elite, display interno Extreme AMOLED da 6,96 pollici (165Hz, 5000 nit), display esterno da 4 pollici su cui girare app. Fotocamere quasi da camera phone: sistema triplo da 50 MP + 50 MP + 50 MP, con sensore LOFIC capace di catturare 6 volte più gamma dinamica. Batteria da 5.000 mAh con ricarica TurboPower da 68W: energia per tutta la giornata in 8 minuti netti.

Ma lo stile che conta è quello che si può toccare con mano, letteralmente. L’Ultra arriva infatti anche nella versione in Pantone Orient Blue con finitura Alcantara, il materiale Made in Italy con micro-reticolo goffrato e in Pantone Cocoa con impiallacciatura in legno naturale, che ricorda non a caso lo stile degli orologi di lusso. In Italia a 1499 euro. Non certo economico, ma in linea con il prodotto.

Razr 70 Plus: equilibrato e performante

Il Razr 70 Plus scende di gradino senza rinunciare al carattere. Dentro c’è uno Snapdragon 8s Gen 3, fuori un display esterno da 4 pollici e interno Extreme AMOLED da 6,90 pollici con Dolby Vision. Batteria da 4500 mAh, ricarica da 45W. La colorazione Pantone Mountain View con finitura jacquard (ispirata alla tessitura, scultorea al tatto) è disponibile in esclusiva da MediaWorld e su motorola.it. Prezzo: 1199 euro.

Razr 70: accessibile ma con carattere

Il modello base della famiglia utilizza il chip MediaTek Dimensity 7450X, display AMOLED da 6,90 pollici e display esterno da 3,63 pollici, batteria da 4800 mAh con oltre 36 ore di autonomia. Le colorazioni confermano l’attenzione di Motorola nel creare qualcosa di differente: Pantone Hematite, Violet Ice, Sporting Green e Bright White in Acetato. Nessuna banalità e con un prezzo di 999 euro.

L’AI Si adatta a te, non il contrario

Tutta la famiglia condivide Moto AI con funzionalità come “Aggiornami” per i riepiloghi notifiche e “Prossima Mossa” per suggerimenti contestuali, a cui si aggiunge Google Gemini, Microsoft Copilot e Perplexity. La filosofia è piuttosto chiara ormai un elemento distintivo del brand da qualche anno: l’intelligenza artificiale deve stare al servizio di chi la usa, non viceversa. Non a caso Motorola è anche il primo brand a portare il “wardrobe Google Photos”, per digitalizzare il proprio guardaroba direttamente dall’app. Stile e tech che si parlano, in modo semplice e intuitivo.

Non è solo marketing. Il Vice President di Design, Brand e Customer Experience di Motorola Mobility, Ruben Castano, lo dice chiaramente: “La trasformazione di Motorola in un’azienda di lifestyle tech è una strategia in evoluzione. Non si tratta solo del modo in cui progettiamo i prodotti. È il modo in cui costruiamo partnership, creiamo valore e cresciamo insieme”.

Brilliant Collection: e se la tecnologia diventasse un gioiello?

Le novità non sono finte. Motorola presenta la nuova Brilliant Collection, ispirata alle costellazioni: il Motorola signature e i Moto Buds 2 plus si trasformano in oggetti di alta gioielleria grazie ai Cristalli di Swarovski.

Nella cover del sottilissimo top di gamma dell’azienda trovano posto 20 cristalli ametista Swarovski posizionati a mano, disposti in un pattern trapuntato 3D che riflette la luce ad ogni movimento, su sfondo Pantone Violet Indigo con finitura ispirata alla seta. Una finitura bella da vedere ma anche da toccare. Dentro, la tecnologia non scherza: Snapdragon 8 Gen 5, fotocamera certificata da DXOMARK come la migliore nella categoria, batteria al silicio-carbonio.

I Moto Buds 2 plus completano il set con 12 cristalli Swarovski su ogni auricolare e 41 cristalli sulla custodia, che incornicia il logo Motorola come fosse un gioiello. Il suono è firmato Bose, con 40 ore di autonomia totale. Disponibili anch’essi in Pantone Violet Indigo. La Brilliant Collection ha un costo giustamente selettivo di 1399 euro.

Moto G87, la fotocamera che non ti aspetti

Le sorprese arrivano anche nel segmento più vitale del mercato. Il Moto G87 porta nella fascia media un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica (il miglior comparto fotografico mai visto su un Moto G), con zoom 2x senza perdita di qualità e display Extreme AMOLED 1.5K da 6,78 pollici a 5000 nit. Audio potenziato del 280% rispetto alla generazione precedente, doppi speaker stereo Dolby Atmos, batteria da 5200 mAh, protezione IP66 + IP68 + IP69 e certificazione militare. Tre colorazioni selezionate come sempre da Pantone. In Italia da metà maggio a 399 euro.