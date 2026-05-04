TikTok shop festeggia un anno con 21mila venditori attivi

Sono passati 12 mesi dal lancio di Tik Tok Shop in Italia. Presente in oltre 10 paesi al mondo, il servizio conta 21 venditori attivi nel nostro Paese con il fatturato giornaliero in crescita a tre cifre negli ultimi sei mesi. A validare i risultati, sono i dati analizzati da NielsenIQ nel suo E-Commerce panel. Secondo la ricerca, infatti, quasi 1 e-shopper su 5 utilizza Tik Tok shop e a comprare non è la sola Gen Z, ma anche gli over 40 che generano il 41% del valore (vs 32% dell’e-commerce totale) e per la presenza di utenti particolarmente attivi, veri heavy shoppers. Sembra proprio che anche i Boomer abbiano ceduto al fascino dello shoppertainment con circa 32 ordini online all’anno contro i 22,5 dell’acquirente e-commerce medio italiano. Perché il segreto di Tik Tok Shop sta proprio nella capacità di accendere i desideri del pubblico come ha spiegato Massimo Rocchelli, Industry Lead, TikTok Shop Italia, “In un mercato dove il confine tra intrattenimento e acquisto è ormai sempre più sfumato, TikTok Shop sta scrivendo un nuovo vocabolario del retail, in cui contenuti, community e commercio sono fusi in un’unica esperienza fluida. È un ecosistema democratico che offre a ogni realtà – dal piccolo artigiano al grande brand – lo stesso potere di crescita, dando vita a un immaginario digitale più sensoriale, immediato e guidato dalla forza della scoperta”. Un percorso di scoperta che può contare su quattro canali, video, live, vetrina e scheda negozio, “La nostra è un’esperienza immersiva che fonde all’interno dello stesso ambiente scoperta, ispirazione e anche acquisto. Tik Tok è l’unica piattaforma a livello globale che fa queste tre cose insieme”, ha continuato Rocchelli, “I primi numeri ci danno ragione, sono già 21mila i venditori italiani attivi sulla piattaforma, a settembre erano circa 8mila e in sei mesi abbiamo sono più che raddoppiati. Una crescita dovuta a diversi fattori e non ultimo la possibilità di collaborare immediatamente con i nostri content creator, un’opportunità che, in sintesi, porta i marchi a parlare la lingua della piattaforma già dal giorno zero, anche se magari sono nuovi a questa modalità di vendita. Lato fatturato giornaliero, questi venditori hanno visto triplicare i ricavi in un semestre. A guidare i risultati sono i marchi della moda, e troviamo sia PMI sia grandi realtà come L’Oreal per fare giusto un esempio, seguiti dalla cosmetica e da home e living”.