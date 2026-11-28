La caccia ai segreti della storia è aperta. Per secoli, sovrani, diplomatici e spie hanno protetto dispacci militari, ordini segreti e rapporti diplomatici con ingegnosi sistemi di cifratura. Sostituivano lettere con numeri o simboli e parole intere con combinazioni di segni. Per complicare le cose, talvolta rappresentavano uno stesso carattere in modi diversi e inserivano segni privi di significato, solo per confondere gli intercettatori.

Il destinatario possedeva la chiave per decifrare il messaggio ma, quando questa andava perduta, il documento diventava un enigma. Ora l’Intelligenza artificiale sta permettendo anche a persone comuni di risolvere misteri che avevano resistito ai crittografi più esperti. È il caso di Carter Leffen, un dipendente di Bloomberg senza esperienza in crittografia il quale, grazie a Gpt-6 Astraha, decifrato in dieci ore un messaggio dell’esercito nazista rimasto incomprensibile per 85 anni. Il dispaccio, datato 10 luglio 1941, risaliva alle prime settimane dell’invasione tedesca dell’Unione Sovietica. Conteneva appena 82 caratteri cifrati con Enigma, la celebre macchina tedesca che trasformava le lettere attraverso dischi rotanti e collegamenti elettrici. Leffen ha chiesto all’Ia di scegliere un messaggio irrisolto dall’archivio online del crittografo norvegese Frode Weierud. Astra ha trovato un indizio prezioso: un altro dispaccio dello stesso giorno era già stato decifrato nel 2017. Forse i due messaggi contenevano parole o formule militari comuni.

Oltre quattro miliardi di combinazioni per violare Enigma

Il modello ha quindi scritto un programma che simulava Enigma e cercava le impostazioni corrette. Dopo oltre quattro miliardi di combinazioni, ha ottenuto un testo comprensibile, che ci restituisce un frammento della vita quotidiana dell’esercito tedesco: una richiesta di indicazioni sul percorso da seguire nei pressi di Rosenow e l’ordine di rispondere immediatamente via radio. Mistero chiarito.

Pochi giorni dopo, l’Intelligenza artificiale ha fatto un salto indietro di oltre due secoli. Carter Church, ingegnere della società di sicurezza informatica SentinelOne, ha deciso di decifrare una lettera segreta del 1809 indirizzata al generale francese Auguste de Marmont. Siamo nell’Europa napoleonica, alla vigilia della guerra contro l’Austria.

Marmont comanda le truppe di Parigi in Dalmazia, dove un’offensiva nemica rischia di isolarlo. Napoleone ha ordinato al figliastro Eugène de Beauharnais, viceré d’Italia, di informarlo segretamente sulla disposizione delle forze francesi e alleate.

I piani segreti dell’esercito napoleonico svelati in sei ore

La lettera, proveniente dal quartier generale di de Beauharnais, cominciava con una riga comprensibile in francese. Seguivano 24 righe di numeri, lettere e simboli cifrati. Church ne ha fornito un’immagine ad Astra, che ha riconosciuto i caratteri e utilizzato una chiave parziale già nota. Poi, con un procedimento matematico capace di perfezionare progressivamente le possibili soluzioni, ha decifrato il testo in appena sei ore. Che cosa nascondeva? Informazioni sulla posizione delle truppe francesi, bavaresi e polacche. Le forze napoleoniche del Friuli, sosteneva il dispaccio, contavano 80 mila uomini e anche la Russia marciava contro l’Austria.

La caccia ai segreti del passato non si ferma qui. Il progetto indipendente Cyphersolver raccoglie centinaia di documenti cifrati e utilizza anche l’Ia e altri strumenti crittografici per decifrarli.

Tra i successi figura una lettera del dicembre 1560, inviata da un gentiluomo francese al dignitario Anne de Montmorency, mentre il Paese precipitava verso le guerre di religione. Il messaggio riferiva di circa duemila protestanti in armi a Clairac, movimenti di truppe presso Bergerac e capitani ribelli riuniti a Nérac. Gli algoritmi hanno permesso di ricostruire la chiave e leggere quasi il 99 per cento del testo.

Un altro successo riguarda una lettera del 1644 di Fra’ Giovanni di Lucca all’imperatore Ferdinando III d’Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero dal 1637 al 1657. Dietro 231 segni numerici si nascondeva una proposta del comandante polacco Stanisław Koniecpolski: impedire ai turchi di sostenere il principe di Transilvania, sollevargli contro quello di Moldavia e procurargli duemila cosacchi.

Dai telegrammi di Vichy agli enigmi ancora irrisolti

Ma i segreti ancora da scoprire sono molti di più. Negli Archivi nazionali francesi si conservano numerosi telegrammi cifrati del governo collaborazionista di Vichy, guidato dal maresciallo Philippe Pétain, durante la Seconda guerra mondiale. Lo storico archivista André Falut ha studiato questi documenti, che potrebbero nascondere istruzioni diplomatiche riservate, trattative con Berlino e tensioni interne al regime. Un altro enigma risale al 20 febbraio 1808, quando John Armstrong, ambasciatore americano a Parigi, inviò una comunicazione cifrata a James Madison, allora segretario di Stato. La chiave era già scomparsa all’epoca e nemmeno i tentativi recenti hanno prodotto una soluzione convincente. Che cosa voleva comunicare Armstrong? Informazioni sulle intenzioni di Napoleone, sulle trattative diplomatiche o sulle restrizioni commerciali imposte agli Stati Uniti? Per ora rimane un mistero.

Ci sono poi i messaggi della guerra civile spagnola. Un telegramma del gennaio 1937, noto come Blume Salamanca, è ancora indecifrato. Spedito da Zurigo a Londra dall’imprenditore svizzero Werner Oswald, contiene un riferimento a Salamanca forse collegato alla Spagna franchista. Utilizza un sistema che modifica l’ordine delle lettere secondo regole prestabilite. I programmi informatici hanno escluso diverse soluzioni, senza trovare quella corretta.

Altro enigma è quello di Lodovico Birago, che nel 1571 inviò al duca di Nevers una comunicazione cifrata durante le guerre di religione. Il testo contiene numeri, simboli e segni ingannevoli: gli algoritmi ne hanno compreso parte della struttura, ma non il contenuto.

Poi c’è un messaggio del 1744 indirizzato al principe di Waldeck, comandante delle truppe olandesi durante la guerra di successione austriaca. La lettera presenta 717 gruppi numerici, ma la chiave è sconosciuta e il testo troppo breve per ricostruirla.

Il limite degli algoritmi e la sfida delle civiltà scomparse

Restano anche altri dispacci cifrati con Enigma, che potrebbero nascondere informazioni sulle operazioni militari naziste. La difficoltà non è sempre la potenza di calcolo. A volte mancano gli indizi: una chiave perduta o un testo troppo breve possono mettere in difficoltà anche l’Ia più avanzata.

«Questa tecnologia può accelerare notevolmente il lavoro degli storici, purché sia utilizzata con le competenze necessarie. Altrimenti tende a produrre un’enorme quantità di presunte soluzioni, che devono poi essere verificate o scartate dagli esperti», spiega Benedek Láng, professore all’università di Budapest, esperto in Intelligenza artificiale e comunicazioni segrete. «I messaggi cifrati che riusciamo a decifrare raramente cambiano in modo fondamentale la nostra comprensione della storia. Ma è diverso il caso delle scritture di civiltà scomparse: riuscire a leggerle potrebbe aprirci le porte di intere culture finora in gran parte inaccessibili. È proprio questa una delle sfide del progetto Descrypt, in cui io stesso sono coinvolto».

La caccia ai segreti della storia coinvolge sempre più appassionati, grazie agli archivi digitalizzati e all’Intelligenza artificiale. In qualche archivio potrebbe nascondersi una lettera capace di svelare un complotto di corte, un ordine militare che chiarisce l’esito di una battaglia o un dispaccio che rivela le vere intenzioni di un sovrano. Nessuno sa quali segreti emergeranno, ma dopo secoli di silenzio quei documenti hanno finalmente una nuova possibilità di essere letti.