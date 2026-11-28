La maison inaugura una nuova pubblicazione cartacea e digitale che, attraverso arte, cinema, architettura, scienza e sport, racconta la complessità del presente e le sue molteplici connessioni.

In un momento storico in cui il mondo della moda si interroga sempre più sul proprio ruolo nella società contemporanea, Prada sceglie di affidarsi alla parola scritta. E lo fa con Prada Index, un nuovo progetto editoriale presentato il 19 novembre a Milano, negli spazi di Prada Galleria, che raccoglie in quasi quattrocento pagine il patrimonio di idee, incontri e sperimentazioni maturato attorno alla maison.

Più che una rivista di moda, una mappa culturale. Disponibile in formato cartaceo e digitale, la pubblicazione riunisce per la prima volta in un unico progetto le attività di Prada, Fondazione Prada e Luna Rossa, restituendo la complessità di un universo in cui discipline apparentemente distanti convivono e si influenzano reciprocamente. Una naturale evoluzione del percorso intrapreso negli ultimi decenni dalla maison, che ha fatto del dialogo con le diverse espressioni del pensiero contemporaneo uno dei tratti distintivi della propria identità.

Affidato allo studio creativo newyorkese 2×4, il progetto si sviluppa attraverso interviste, saggi, reportage fotografici, opere d’arte e materiali inediti. Il numero inaugurale ripercorre nove delle principali iniziative del 2026, coinvolgendo personalità del calibro del regista premio Oscar Barry Jenkins, della poetessa Amanda Gorman, del creatore di videogiochi Hideo Kojima e dell’attrice Juliette Binoche.

Un dialogo tra linguaggi che trova spazio anche nelle pagine dedicate a Prada Frames, il simposio curato dallo studio Formafantasma, e nelle conversazioni sul cinema, terreno d’indagine privilegiato della Fondazione. A completare la pubblicazione, Revisiting, una rubrica pensata per rileggere alcuni dei progetti custoditi negli archivi Prada alla luce delle questioni contemporanee.

Con cadenza trimestrale a partire dalle prossime uscite, Prada Index non si esaurirà nella sua dimensione cartacea. Un canale Discord dedicato permetterà infatti di proseguire le conversazioni nate sulle pagine della pubblicazione, mentre dal 3 dicembre il progetto approderà a Londra con un appuntamento di una settimana al Monocle Café e una distribuzione internazionale attraverso una selezione di negozi Monocle.