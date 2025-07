Revolut debutta con le sue eSIM in Italia: addio sorprese di roaming per chi viaggia

Sempre più viaggiatori scelgono le eSIM per restare connessi all’estero senza costi imprevisti. Revolut porta il servizio in Italia con piani globali low cost

Per anni il roaming è stato l’incubo di chi viaggia: tariffe variabili, pacchetti incomprensibili e il classico messaggio “Benvenuto nel tuo nuovo Paese” che anticipava stangate in bolletta. Le eSIM hanno cambiato le regole del gioco. Installabili in pochi secondi su smartphone compatibili, eliminano la necessità di acquistare schede locali o di sostituire la propria SIM fisica, permettendo di attivare piani dati on demand e di passare da un operatore all’altro in tempo reale.

Secondo gli ultimi report sul turismo, gli italiani non si limitano più alle mete europee ma puntano sempre di più a destinazioni come Stati Uniti, Emirati Arabi, Argentina, Sri Lanka e Giappone, con il Sud-est asiatico e l’America Latina in forte crescita. Viaggi più lunghi, connessione indispensabile e tariffe extraeuropee ancora salate: un mix che spinge verso soluzioni digitali più flessibili.

Revolut porta le eSIM a oltre 3 milioni di clienti italiani

È in questo scenario che Revolut lancia le sue eSIM e piani dati globali in Italia. Compatibili con la maggior parte degli smartphone Apple e Android 4G/5G, le nuove eSIM permettono di attivare piani dati a partire da 1,50€ per 1 GB, fino a 20 GB, scegliendo tra pacchetti regionali o globali validi in oltre 100 Paesi. Una volta installata, la eSIM può funzionare in parallelo alla SIM fisica, senza interruzioni di servizio.

Tutti i clienti con dispositivi compatibili potranno accedere al servizio, indipendentemente dal piano tariffario. Per gli utenti Ultra, è previsto un bonus di 3 GB di dati al mese, utilizzabili in tutto il mondo, con rinnovo automatico. Anche senza copertura dati attiva, l’app Revolut resta sempre accessibile per ricaricare il traffico e utilizzare le altre funzionalità della piattaforma, come il cambio valuta in oltre 30 valute o le prenotazioni di soggiorni e tour.

Una tecnologia pensata per semplificare la vita di chi viaggia

“Con pochi tocchi, i clienti possono ottenere un piano dati ovunque nel mondo, senza costi elevati o la necessità di acquistare una SIM fisica,” spiega Elyas Sadou, Product Owner eSIM di Revolut. “Che si trovino negli Stati Uniti, in Australia o in Egitto, possono condividere foto e momenti del loro viaggio in tempo reale, senza preoccuparsi del roaming.”

Il lancio delle eSIM rappresenta l’ultimo passo di Revolut nel suo percorso di espansione nel settore delle telecomunicazioni, dopo l’annuncio dei piani mobile in Europa, con l’obiettivo di offrire più trasparenza, flessibilità e una migliore esperienza anche oltre i servizi bancari.