Milano Fashion Week: 219 milioni di indotto e 203 eventi

Ready, Steady Go. È tutto pronto per la nuova edizione della Milano Fashion Week®. Realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, la kermesse da oggi fino a lunedì 28 settembre 2026 porta lo stile della primavera/estate 2027 in città con 203 appuntamenti (+19% rispetto all’edizione di settembre 2025), di questi 54 sfilate fisiche, 7 digitali, 88 presentazioni e 54 eventi. E secondo le stime, diffuse ieri dal Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, l’indotto della spesa turistica della settimana della moda milanese, supererà i 219 milioni di euro (in calo dell’8% rispetto al settembre 2025, ma in crescita dell’1,4% sul febbraio di quest’anno). In città, infatti, sono attesi circa 141 mila visitatori, in crescita gli stranieri del 22%, con una spesa media pro-capite di 1555 euro. Degli oltre 219 milioni di euro di indotto, 100,8 milioni di euro saranno destinati allo shopping; 85,4 milioni a ricettività e ristorazione e 32,9 milioni ai trasporti. Ad aprire il calendario delle sfilate, questa stagione è Prada alle 14, seguita da Dhruv Kapoor, Diesel con l’ultima collezione disegnata da Glenn Martens, J.Salinas e Venerdì Pomeriggio. La giornata di oggi sarà poi ricordata per il maxi-evento Vogue World Milano dedicato al tema The Human Touch in the Age of Technology. Dopo l’esordio a New York nel post Covid, l’iniziativa ha toccato e le città di Londra, Parigi e Los Angeles e sbarca a Milano con l’obiettivo di raccogliere due milioni di euro per la riqualificazione della biblioteca comunale di Quarto Oggiaro. Programmato dalle ore 20 in Galleria Vittorio Emanuele II, l’appuntamento sarà disponibile in streaming a livello mondiale con la regia di Becky Garner, l’autrice di Bieberchella (la performance headliner di Justin Bieber al Coachella diventata virale), e la produzione di Si Fi Productions. All’evento è atteso il gotha della moda, nonché una ricca lista di ospiti ancora top secret. Tra gli invitati sicuri la top model Vittoria Ceretti, già protagonista della campagna social e l’etoile Roberto Bolle. Da mercoledì, poi, la schedule si svolgerà portando in scena il meglio dello stile italiano. Sebbene l’accesso alle sfilate sia rigorosamente su invito, ci sono alcune eccezioni: sul sito Charitystars è possibile partecipare all’asta benefica dei ticket per Anteprima, Francesca Liberatore e Tell the Truth, mentre Antonio Marras ha deciso di condividere la sfilata con i milanesi all’aperto al Giardino Vincenzo Muccioli. Tra nomi consolidati e future promesse, la Milano Fashion Week® accoglie l’esordio di Loris Messina e Simone Rizzo alla direzione creativa di Moschino, mentre entrano in calendario per la prima volta i marchi Marques’ Almeida, vincitore LVMH Prize 2015, Miguel Vieira, Neithan Herbert e Victor-Hart, che beneficiario di The MAX&Co. Design for Change al Camera Moda Fashion Trust Grant 2024. Lato presentazioni, debuttano in calendario diciassette nomi, tra cui Blauer Glam, Off-White, Paris Texas e Sézane.