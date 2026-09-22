Giudice sportivo, la Juventus paga una multa (leggera) per il minuto di silenzio in onore di Mazzola

Nessuna stangata, nessuna chiusura – nemmeno parziale – della Curva Sud. Una multa salata che la Juventus dovrà pagare per il comportamento di un gruppo, definito esiguo, dei propri tifosi in occasione del minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Sandro Mazzola prima del fischio d’inizio della sfida con l’Atalanta all’Allianz Stadium.

Il Giudice sportivo ha disposto un’ammenda da 10.000 euro nei confronti del club bianconero. Immaginare qualcosa di diverso era andare oltre quella che è la giurisprudenza in materia, consolidata da decisioni simili nel passato con protagoniste anche altre società. La vergogna di Torino si chiude, dunque, così dal punto di vista della giustizia sportiva: gli ispettori federali presenti allo stadio avevano segnalato il comportamento di una fetta dei gruppi organizzati presenti in Curva Sud e il dossier è finito nelle mani del Giudice sportivo.

Diecimila euro di ammenda “per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1° anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio” recita il dispositivo.

La vicenda ha suscitato una forte ondata di indignazione e l’atteggiamento degli ultras bianconeri – spalle rivolte al campo in senso di indifferenza e cori per ricordare i propri morti, da Gianni Agnelli ad Andrea Fortunato passando per Gaetano Scirea – è stato censurato anche da illustri ex della Juventus, dal tecnico Luciano Spalletti e dalla stessa società in un comunicato ufficiale.

Il ricordo di Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter 17 stagioni e protagonista con la maglia della nazionale oltre che figlio della leggenda Valentino, è stato onorato in tutti gli stadi nello scorso fine settimana tranne che a Torino. Toccante il silenzio che ha accompagnato il minuto di raccoglimento a San Siro prima di Milan-Lecce. In occasione della celebrazione del funerale, nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, applausi sono stati indirizzate ai dirigenti di Milan e Juventus presenti alle esequie.