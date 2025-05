Password deboli o compromesse? Chrome le aggiornerà in automatico

Google rilancia la sfida sulla cybersicurezza con un aggiornamento di Chrome destinato a cambiare il modo in cui milioni di utenti gestiscono le proprie password online. Durante la conferenza annuale per sviluppatori I/O, la compagnia di Mountain View ha annunciato una nuova funzione che permetterà al browser di modificare automaticamente le credenziali compromesse, senza dover passare per complicate operazioni manuali.

Come funzionerà?

Il sistema, integrato in Google Password Manager, entrerà in funzione quando Chrome rileverà una password considerata vulnerabile durante il login su uno dei siti web compatibili. In questi casi, il browser non si limiterà più a mostrare una notifica, ma sarà in grado di generare una nuova password sicura e aggiornarla automaticamente per conto dell’utente.

Secondo quanto spiegato da Parisa Tabriz, vicepresidente e direttrice generale di Chrome, l’obiettivo è aumentare la protezione degli utenti nei casi in cui la sola segnalazione non basta a indurre un intervento immediato. “Consideriamo il cambio automatico un vantaggio per la sicurezza di tutti”, ha affermato.

L’utente rimane al centro della decisione

Google ha chiarito che, pur trattandosi di un processo automatico, la decisione finale rimarrà nelle mani dell’utente, che dovrà cliccare su un messaggio per avviare il cambio di password. Una modalità pensata per non togliere completamente il controllo al navigatore, ma allo stesso tempo semplificare una delle pratiche più trascurate dagli utenti: l’aggiornamento delle credenziali compromesse.

Quando Google attiverà il cambiamento?

L’introduzione di questa funzione è prevista entro la fine del 2025, ma il debutto in anteprima al Google I/O serve a dare il tempo agli sviluppatori di adeguare i propri siti e servizi, affinché siano compatibili con il nuovo strumento.

Con questo aggiornamento, Google rafforza la propria strategia per trasformare Chrome non solo in uno strumento di navigazione, ma in una vera piattaforma di difesa digitale, sempre più proattiva nella protezione dei dati personali.