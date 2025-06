Alcaraz trionfa al Roland Garros. Peccato per quei tre match point sprecati da Sinner

Una maratona incredibile; più di cinque ore di gioco per la finale di Parigi con Jannick che spreca tre match-ball sul 5-3 del quarto set e alla fine è ancora lo spagnolo a vincere come agli Internazionali d’Italia

E’ arrivato a un soffio dal trionfo al Roland Garros Jannick Sinner, ma si è fermato sui tre match-ball avuti sul 5-3 del quarto set. Aveva un parziale di 15 punti a 1 e Alcaraz sembrava sul punto di cedere. Ma il tennis è lo sport del diavolo e non è mai finita finchè non è finita e così alla fine di una battaglia di quasi 5 ore Carlos Alcaraz vince gli Internazionali di Francia rimontando da due set a zero e facendo così il bis degli Internazionali d’Italia. Anche al Foro Italico lo spagnolo aveva battuto il nostro campione, ma stavolta la partita è stata molto più equilibrata e l’impressione è che Sinner abbia avuto un calo fisico mentre lo spagnolo ha dimostrato una preparazione atletica eccezionale.

Eppure l’inizio era stato tutto per Sinner che sembrava poter gestire il match dopo aver vinto il primo set e dominando nettamente lo spagnolo nel tie-break del secondo. Poi c’è stato il prepotente ritorno di Alcaraz che si è aggiudicato il terzo set, ma nel quarto Jannick ha ripreso a giocare benissimo mettendo in difficoltà Alcaraz, tutto fino allo 0-40 sul servizio dello spagnolo con Sinner avanti 5-3. Un vincente di Carlos, poi l’errore che forse ha spostato la partita dalla parte dello spagnolo: un rovescio di Sinner sulla seconda palla di servizio di Alcaraz che è finito fuori e da lì lo spagnolo ha preso coraggio, ha rimesso in piedi la partita e ha rimontato in maniera incredibile anche incoraggiato dal pubblico del Roland Garros che era decisamente schierato a suo favore.

Nel quinto set Sinner ha lottato pur avendo accusato dei crampi e la sua mobilità sul campo non è stata più la stessa. Alcaraz ha subito ottenuto il break nel primo gioco e sembra poter gestir il match, invece Sinner ricomincia col suo gioco e strappa il servizio allo spagnolo portandosi sul 5-5, poi va in vantaggio ma a quel punto Alcaraz non sbaglia più niente, si guadagna il super tie-break (si usa solo nei Grandi Slam e bisogna arrivare a 10 punti anzichè 7) e vola verso una vittoria incredibile con colpi spettacolari. Ma Sinner non è stato da meno, una partita che resterà nella storia del tennis e che premia la forza di un grande campione come Carlos Alcaraz. Lui e Jannick hanno giocato una partita meravigliosa e chissà quante altre ce ne faranno vedere. Finisce 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6.