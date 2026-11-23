Le due romane si avvicinano al derby in piena corsa per il titolo. Gattuso e Gasperini sono gli artefici di una partenza sparata che sta cambiando gli equilibri del calcio italiano.

L’appuntamento è fissato per l’ora di pranzo di domenica 13 dicembre. Il derby della Capitale non ha mai avuto un significato così alto negli ultimi vent’anni con l’unica eccezione della finale di Coppa Italia decisa da Lulic. Lazio e Roma giocano per lo scudetto, una volata che coinvolge le due romane e le milanesi. Il guanto della sfida all’Inter è stato lanciato e anche i rossoneri si sono inseriti dopo aver trovato un po’ di continuità, almeno in campionato, mettendo in pausa gli alti e bassi dell’Amorimball.

La Lazio non è più soltanto la favola della cenerentola che si presenta al grande ballo. Gattuso sta riscrivendo i libri di storia biancocelesti ma il suo merito maggiore è aver restituito centralità a giocatori che con Sarri erano finiti ai margini. L’esempio numero uno è Noslin, attaccante che sta scalando le posizioni della classifica marcatori dopo essere stato una sort di meteora per troppo tempo a Formello.

Il popolo biancoceleste vive una storia con due facce: l’entusiasmo e l’orgoglio per quello che succede in campo, la contestazione senza quartiere contro il presidente Lotito cui nemmeno la leadership in campionato è servita fin qui per firmare se non la pace, almeno una tregua con i tifosi. Chissà cosa accadrà se il derby (a curva piena) dovesse regalare un’altra vittoria.

La Roma è solida ed esprime uno dei migliori spettacoli del calcio italiano. Gasperini ha costruito un’autentica macchina da guerra: 36 reti nelle prime 12 giornate, non accadeva in Serie A dal 1950/1951. Ci sono le marcature multiple di Malen, l’uomo che ha cambiato la storia giallorossa, ma anche il concerto di chi agisce alle sue spalle. Dybala, che quando sta bene è un titolare del Gasp, è quello che contribuisce meno in termini numerici e questo spiega l’enorme ricchezza e il lusso che oggi ha la Roma.

La sintesi è che, arrivati a un terzo di stagione, nessuno si può permettere di considerare le romane soltanto una moda di passaggio. La sfida a Milano è stata lanciata e l’Inter farà bene a smetterla di considerarsi superiore a prescindere, la scorciatoia per perdere attenzione e punti come la rimonta subita a Bergamo dimostra. L’Italia ha un campionato bello come non accadeva da tempo, questa è la notizia migliore per tutti. E anche che l’asse del suo potere del pallone si sia con costanza spostato verso sud, prima a Napoli e adesso nella Capitale.