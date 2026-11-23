L’Inps accredita la rata di dicembre il 16 e 17 e dal 2027 gli importi salgono: ecco chi deve aspettare e cosa fare con l’Isee

L’Assegno unico a dicembre 2026 arriva in anticipo. L’accredito dell’Inps è previsto tra mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, qualche giorno prima del solito, una sorta di regalo di Natale per le famiglie. E dal 2027 gli importi saliranno, ma non subito.

Assegno unico dicembre 2026: quando arrivano i soldi

Niente attesa fino al 20 del mese, come al solito. A dicembre l’Inps accredita l’assegno mercoledì 16 e giovedì 17, in tempo per le spese natalizie. La data vale per chi già lo riceve e non ha avuto variazioni rispetto a novembre. Vanno messi in conto anche i tempi tecnici: tra il bonifico dell’Inps e i soldi disponibili sul conto possono passare alcune ore o qualche giorno.

Assegno unico, chi riceve il pagamento a fine dicembre

Resta invece il pagamento a fine mese, in genere nell’ultima settimana, per chi ha fatto domanda a novembre e per gli importi con conguaglio, cioè ricalcolati a credito o a debito perché è cambiata la situazione della famiglia. Per scoprire il giorno esatto basta entrare nell’area riservata del sito Inps con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, aprire la sezione sull’Assegno unico e controllare lo stato dei pagamenti.

Assegno unico 2027: importi in aumento, ma non da subito

Come ogni anno gli importi dell’Assegno Unico saranno rivalutati in base all’inflazione. L’adeguamento parte dal 1 gennaio, ma l’Inps di solito lo applica dalla rata di febbraio o marzo. A gennaio si incassa quindi ancora l’importo del 2026 e la differenza arriva dopo, come arretrato: a febbraio nel 2024, a marzo nel 2025 e nel 2026. Il calendario del 2027 si conoscerà solo con le istruzioni dell’Istituto.

Quanto aumenterà l’assegno? La percentuale ufficiale non c’è ancora: la fisseranno i ministeri dell’Economia e del Lavoro. Con un’ipotesi di +2,9%, per un figlio minorenne (quota base, senza maggiorazioni) l’assegno cambierebbe così:

Isee fino a 17.468,51 euro: da 203,80 a circa 209,70 euro al mese, quasi 6 euro in più (circa 71 in un anno).

Isee di 25.000 euro: da circa 166,20 a circa 171 euro al mese.

Isee oltre 46.582,71 euro o assente: da 58,30 a circa 60 euro al mese.

Salirebbero anche le soglie Isee: quella dell’importo pieno a circa 17.975 euro, quella dell’importo minimo a circa 47.934. Sono stime: le cifre vere dipenderanno dalla percentuale ufficiale.

Assegno unico 2027: cosa bisogna fare

Chi già riceve l’Assegno Unico non deve ripresentare la domanda, purché non sia stata respinta, revocata o decaduta: il pagamento prosegue in automatico. È necessario invece rinnovare l’Isee con una nuova Dichiarazione sostitutiva unica. Senza un Isee valido viene versato soltanto l’importo minimo. Presentando la Dsu entro il 30 giugno, l’Inps ricalcola la somma e riconosce gli arretrati a partire da marzo.