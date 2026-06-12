Mondiali 2026, dai gol alle chat: il calcio si guarda in tv ma si vive sulle app di Meta

Meta lancia nuove funzioni su WhatsApp, Instagram, Threads e Facebook per seguire i Mondiali 2026 tra chat, reaction, live score e contenuti esclusivi

Il calcio non è mai stato soltanto una questione di campo. È attesa, superstizione, commento feroce, esultanza collettiva, discussione infinita su un rigore, su un cambio, su un fuorigioco visto e rivisto fino a notte fonda. E i Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico, con 48 nazionali e 104 partite, promettono di essere non solo il torneo più grande di sempre, ma anche uno degli eventi sportivi più social della storia recente.

Anche senza l’Italia in campo, dopo la mancata qualificazione degli Azzurri, il pubblico italiano non resterà fuori dalla conversazione globale. Perché oggi una partita non si vive più soltanto davanti allo schermo: si guarda, si commenta, si smonta, si celebra e a volte si litiga dentro una chat, sotto un post, in un thread, in una storia, in una reaction mandata pochi secondi dopo un gol.

È in questo spazio emotivo, rapidissimo e ormai inseparabile dall’esperienza sportiva, che si inseriscono le nuove funzionalità annunciate da Meta per accompagnare il torneo sulle sue piattaforme: WhatsApp, Instagram, Threads e Facebook. L’obiettivo è trasformare le app in una sorta di seconda tribuna digitale, dove broadcaster, commentatori, creator, calciatori e tifosi potranno condividere contenuti, reazioni e momenti esclusivi durante tutta la competizione.

WhatsApp, lo stadio privato dei gruppi

Se esiste un luogo in cui il calcio italiano continua a essere vissuto con la stessa intensità del bar sotto casa, quello è il gruppo WhatsApp. La chat degli amici, quella della famiglia, quella dei colleghi, quella dei fantallenatori, quella che si riaccende solo durante i grandi tornei e poi torna silenziosa fino alla prossima estate calcistica.

Per i Mondiali 2026, WhatsApp introduce una serie di strumenti pensati proprio per rendere più immediata e colorata la conversazione in tempo reale. La novità più simbolica riguarda l’emoji del pallone: grazie alla collaborazione con Adidas, l’emoji ⚽ lascerà spazio a Trionda, il pallone ufficiale della competizione, utilizzabile nei messaggi e nelle reaction fino alla finale.

Arrivano poi effetti a tema calcio per le videochiamate, tra sfondi ed elementi grafici pensati per portare un po’ di atmosfera da stadio anche nelle chiamate di gruppo pre e post partita. E, naturalmente, non potevano mancare gli sticker pack dedicati al calcio, perché alcune emozioni — un gol al novantesimo, un rigore sbagliato, un arbitro che fa discutere — spesso si spiegano meglio con un’immagine che con dieci messaggi scritti di fretta.

WhatsApp avrà inoltre una directory dedicata alla competizione, pensata per raccogliere aggiornamenti in tempo reale, countdown, contenuti esclusivi e dietro le quinte, così da permettere agli utenti di seguire ciò che accade dentro e fuori dal campo senza dover saltare continuamente da un Canale all’altro. Anche gli Stati dei Canali entreranno nel racconto del torneo, consentendo a squadre, creator, broadcaster e account dedicati di condividere aggiornamenti rapidi e contenuti estemporanei.

Threads punta sulla conversazione in tempo reale

Se WhatsApp è il salotto privato del tifo, Threads ambisce a diventare la piazza pubblica della partita. È lì che Meta vuole raccogliere il flusso più rapido e istintivo delle conversazioni: commenti a caldo, analisi improvvisate, reazioni dei creator, battute, meme, discussioni che nascono durante il match e continuano ben oltre il fischio finale.

La funzione più interessante è quella delle Live Chat, pensate per accompagnare ogni momento della partita, dal pre-gara al triplice fischio. Tifosi, creator, commentatori e protagonisti del mondo del calcio potranno riunirsi in conversazioni in tempo reale, con la possibilità di seguire il dibattito minuto per minuto e interagire direttamente con gli host mentre il match è ancora in corso.

Su Threads arriverà anche una community calcistica dedicata alla competizione, uno spazio pensato per raccogliere i contenuti condivisi da giocatori, creator e appassionati, ma anche per dare continuità alle conversazioni che, durante un torneo di questa portata, non finiscono mai davvero con il novantesimo minuto.

Altro elemento centrale saranno i risultati in tempo reale: punteggi live e loghi delle nazionali verranno integrati direttamente nei post e nelle Live Chat, permettendo agli utenti di restare aggiornati senza uscire dal flusso della discussione. A questi si aggiungeranno sticker ed emoji personalizzate dedicate al calcio, oltre ai Media Highlights, che raccoglieranno i contenuti più interessanti pubblicati da broadcaster, creator e media partner.

Instagram, tra Reels, Stories e dietro le quinte

Instagram sarà invece il luogo più visivo del racconto mondiale. Dai Reels delle esultanze alle Stories dagli spogliatoi, dai contenuti dei giocatori a quelli dei broadcaster, la piattaforma punta a diventare una vetrina continua su tutto ciò che circonda il torneo.

Meta introdurrà una nuova esperienza di ricerca dedicata al calcio: cercando la competizione o interagendo con contenuti legati al torneo, gli utenti potranno accedere a uno spazio che raccoglie in tempo reale Reels, Stories e account selezionati tra broadcaster ufficiali, squadre nazionali, creator e tifosi. Una sorta di hub narrativo per seguire il meglio della conversazione senza disperdersi nel flusso infinito dei contenuti.

Nei messaggi diretti arriva anche un effetto vocale pensato per i momenti più emotivi: “Goal!”. Inviandolo in chat, si attiverà un’animazione a sorpresa, trasformando l’esultanza privata in un piccolo gesto digitale condiviso. Un dettaglio apparentemente leggero, ma molto coerente con il modo in cui oggi il calcio viene vissuto dalle nuove generazioni: meno lineare, più frammentato, più immediato, spesso costruito in tempo reale tra una clip, una chat e una storia.

Facebook riaccende la modalità calcio

Anche Facebook entra in modalità torneo con una serie di novità dedicate al match-day. La principale è la Modalità Calcio: con un doppio tap sul logo di Facebook in alto si potranno attivare reaction a tema e sorprese dedicate alla competizione. Tenendo premuto sul logo, invece, sarà possibile sbloccare un mini game esclusivo e un’icona personalizzata dell’app.

La piattaforma introdurrà anche sticker esclusivi, effetti creativi ispirati al calcio e nuovi strumenti per condividere le emozioni del torneo. Gol, vittorie, sconfitte, delusioni e celebrazioni potranno così trovare nuove forme di racconto anche su Facebook, che resta per molti utenti il luogo delle community, dei gruppi e delle conversazioni più larghe.

Meta punta anche sulla sicurezza di tifosi e atleti

Accanto alle funzioni più ludiche, Meta sottolinea anche il tema della protezione di tifosi e atleti. Durante i grandi eventi sportivi aumentano infatti le conversazioni, ma anche i rischi: truffe sui biglietti, tentativi di frode, abusi online, comportamenti ostili nei confronti dei giocatori.

Per questo l’azienda continuerà a investire in strumenti e iniziative pensati per contrastare le attività fraudolente e i comportamenti abusivi sulle proprie piattaforme. Tra le misure più recenti figurano nuovi promemoria in-app per chi cerca biglietti e un rafforzamento delle protezioni già disponibili.

Il calcio, del resto, resta uno degli ultimi linguaggi davvero globali. Ma nel 2026 il suo racconto non passerà più soltanto dal campo, dalla televisione o dalle cronache del giorno dopo. Passerà dai gruppi WhatsApp che esplodono dopo un gol, dai Threads che trasformano ogni partita in una conversazione collettiva, dai Reels che condensano un’emozione in pochi secondi e dalle reaction che diventano il nuovo boato dello stadio digitale.