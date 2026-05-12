L’ingegnere che ha trasformato Instagram in una formula matematica (che genera fatturato)

Ecco come la GabrySolution di Gabriele Venturini sta rivoluzionando il marketing con un metodo data-driven che ha generato 1 milione di euro di fatturato nel 2025.

I numeri non mentono, nemmeno su Instagram. Mentre la maggior parte dei brand si affida all’intuizione o alla volatilità degli algoritmi, esiste un approccio che trasforma i profili social in asset aziendali attraverso il rigore dell’ingegneria. Gabriele Venturini, conosciuto online come GabrySolution, ha decodificato il linguaggio dei social media applicando la logica analitica al marketing digitale. Il suo “Metodo Solution” non insegna a cercare follower, ma a costruire ecosistemi capaci di generare fatturato reale e costante.

Gabriele Venturini, fondatore di GabrySolution srl

L’integrazione tra competenze tecniche e business nasce da una solida formazione come ingegnere informatico. Per Venturini, ogni azione digitale deve essere misurabile e finalizzata a un obiettivo concreto, esattamente come avviene in un progetto ingegneristico. Questo cambio di paradigma ha permesso di superare l’approccio basato sui trend passeggeri per approdare a un percorso scientifico di crescita e monetizzazione.

La scienza della crescita organica

La traduzione pratica di questa visione è la GabrySolution S.r.l., nata nel 2024 per supportare personal brand e aziende nel panorama digital. In breve tempo, la realtà è passata da un nucleo di 8 persone a un team di circa 30 professionisti che operano su tutto il territorio nazionale. I risultati confermano la validità del modello: l’azienda ha chiuso il 2025 con un fatturato di circa 1 milione di euro.

L’agenzia si sta ora evolvendo in una media-company che integra il social media management con strumenti avanzati di marketing digitale. Per il 2026, l’obiettivo è un’ulteriore espansione dell’organico e l’apertura verso una comunicazione multilingue per intercettare mercati internazionali.

L’intelligenza artificiale come moltiplicatore di valore

Il cuore tecnologico della struttura risiede oggi nell’uso professionale dell’Intelligenza Artificiale. Venturini, già docente presso l’Università di Bergamo e l’Accademia della Pubblicità di Lucca, ha canalizzato la sua esperienza nel corso “AI Solution”. Il programma insegna a utilizzare tool e prompt avanzati per ottimizzare i flussi di lavoro, riducendo i tempi di gestione senza sacrificare l’identità del brand.

L’offerta formativa si completa con programmi verticali come “Instagram Interstellar 3.0” e “Reesolution”, dedicati rispettivamente alla scalabilità dei profili e alla creazione di video d’impatto. È questa convergenza tra analisi del dato e innovazione tecnologica a permettere oggi di trasformare una semplice audience in opportunità di business concrete.