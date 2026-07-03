Sinner in crescita, Brooksby ko. Jannik agli ottavi a Wimbledon

Il cammino di Jannik Sinner continua e le prestazioni del numero uno al mondo sono sempre più convincenti. Jannik è in crescita, forse non ancora al top, ma è bastato gestire, comunque, per chiudere 6-4 6-3 6-4 in due ore e 13’ e accomodarsi agli ottavi di finale dove attende il giapponese Mochizuki. La vittoria contro l’americano Brooksby non è mai stata in discussione, i numeri dicono 13 ace e il 66% di prime in campo, con il dritto molto meno falloso, 9 errori sui 27 totali a fronte di 29 vincenti. Sinnner commenta così: “Cerchiamo di migliorare ogni giorno, ho visto piccoli miglioramenti ma c’è ancora da fare per andare avanti nel torneo. Mi ha aiutato anche la gente, ho messo il dito all’orecchio come non sono solito fare, devo ringraziarli”.

La partita

Sinner non è partito benissimo in risposta, ma gli è comunque bastato il break nel settimo game per portare a casa il set con un servizio super performante (6 ace e 72% di prime in campo) e senza concedere palle break. Qualche sofferenza in più nel secondo set, ma soltanto fino al 3-3, poi Jannik ha strappato il servizio all’avversario per due volte e chiuso 6-3. E nel terzo Sinner qualche brivido lo corre, in cappa in qualche errore, chiede l’aiuto del pubblico e quando Brooksby crede di poter riaprire il match sul 4-4 Sinner piazza l’allungo decisivo e chiude i conti.