Miracolo Hamilton a Silverstone Pole nella Sprint, poi Antonelli

Lewis Hamilton è il re di Silverstone e giovedì aveva scherzato: “Tutti mi chiedono consigli per battere la Mercedes, forse bisogna svitare qualche bullone”. E invece oggi nelle prove della Sprint il sette volte campione del mondo ha messo la sua SF-26 davanti a tutti: pole position con 11 centesimi di vantaggio su Kimi Antonelli e la Mercedes. E allora la speranza dei ferraristi si riaccende, forse la lotta al titolo non è chiusa. Di sicuro Hamilton sta infilando una dietro l’altra prestazioni clamorose. “Non ci aspettavamo di essere in grado di competere per la prima fila: è una bellissima sorpresa. Penso che il passo sia buono, la macchina ha dato buone sensazioni. Non è semplice quando dietro hai degli avversari così forti ma farò del mio meglio per tenerli dietro nella gara corta. La macchina oggi era grandiosa. Tutti in fabbrica stanno continuando a spingere, portiamo qualcosa di nuovo in ogni weekend e stiamo tutti spingendo al massimo. Il team merita tantissimo questa pole, siamo davanti a Mercedes e Red Bull che hanno tantissima potenza. Vado davvero fiero di quanto stiamo spingendo”.

Gli altri

Terzo posto per Max Verstappen con la Red Bull e quarto per Charles Leclerc con l’altra Ferrari. Quinto tempo per l’inglese della Mercedes George Russell davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Domani dunque nella Sprint Hamilton partirà in pole position ma ovviamente sarà molto importante ripetersi anche nell’ora di prove ufficiali che determinerà la griglia del gran premio in programma domenica. Silvedrstone è considerato un circuito velocissimo e la potenza del motore Mercedes sembrava irraggiungibile per le Ferrari, invece Hamilton ha dimostrato che battere le frecce d’argento non è impossibile. Dopo un grande venerdì le Rosse sognano di confermarsi anche sabato e domenica.