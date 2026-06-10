Insta360 Luna Ultra, la videocamera che sembra uscita da Wall-E e porta il cinema in tasca

Nel mondo della tecnologia esistono prodotti che cercano di migliorare ciò che già conosciamo e prodotti che provano invece a ridefinire le regole del gioco, immaginando un futuro in cui alcune barriere considerate inevitabili semplicemente scompaiono. La nuova Insta360 Luna Ultra appartiene alla seconda categoria. Presentata come la prima videocamera gimbal premium sviluppata dall’azienda in collaborazione con Leica, Luna Ultra arriva sul mercato con un obiettivo estremamente ambizioso: offrire la qualità visiva di una videocamera professionale, la praticità di uno smartphone e la semplicità d’uso che i creator contemporanei richiedono per raccontare il mondo in tempo reale.

A colpire immediatamente è il design. Il modulo ottico montato sul sistema gimbal integrato richiama inevitabilmente gli occhi del celebre Wall-E, il piccolo robot Pixar che osservava il mondo con curiosità e stupore. Non è soltanto una suggestione estetica. Luna Ultra trasmette realmente la sensazione di appartenere a una generazione successiva di dispositivi, una categoria ancora in fase di definizione che si colloca a metà strada tra action cam, smartphone e videocamere professionali.

In un momento storico in cui milioni di persone producono ogni giorno contenuti per social network, piattaforme video, media digitali e produzioni indipendenti, la sfida non consiste più soltanto nel migliorare la qualità delle immagini, ma nel riuscire a concentrare strumenti sempre più sofisticati all’interno di dispositivi che possano essere trasportati ovunque senza sacrificare comfort, velocità operativa e libertà creativa.

Leggera come uno smartphone, ma con ambizioni da cinepresa

Durante una prova in anteprima, l’aspetto che sorprende maggiormente non riguarda il sensore, l’intelligenza artificiale o la registrazione in 8K, bensì il peso. Luna Ultra supera di poco i 200 grammi e restituisce una sensazione di leggerezza che appare quasi incompatibile con la quantità di tecnologia racchiusa al suo interno.

Si tratta di un dettaglio che potrebbe sembrare marginale sulla carta ma che diventa immediatamente centrale nell’utilizzo quotidiano. Chi realizza vlog di viaggio, reportage, contenuti social, interviste o produzioni rapide sa bene quanto il peso dell’attrezzatura influenzi concretamente il modo di lavorare. Portare con sé una mirrorless, diversi obiettivi, un gimbal dedicato e gli accessori necessari significa spesso rinunciare alla spontaneità. Luna Ultra prova a eliminare proprio questo compromesso, condensando stabilizzazione meccanica, doppia ottica professionale, funzioni avanzate di tracking e registrazione ad altissima risoluzione in un dispositivo che trova facilmente posto nella tasca di una giacca.

Anche il display contribuisce a questa filosofia. Il touchscreen OLED da due pollici è infatti completamente rimovibile, una soluzione mai vista prima nel settore che permette di utilizzare lo schermo come controller remoto con trasmissione HD fino a 20 metri di distanza, ampliando notevolmente le possibilità creative e consentendo di controllare le riprese anche quando la videocamera viene posizionata in punti difficili da raggiungere.

Leica porta la fotografia professionale nella videografia mobile

Il cuore di Luna Ultra è rappresentato dalla collaborazione con Leica, una partnership che prosegue ormai da sei anni e che ha già dato vita a numerosi prodotti sviluppati congiuntamente. Per questo modello Insta360 ha scelto di integrare un obiettivo Leica Summicron associato a un sensore da un pollice capace di registrare video fino a 8K a 30 fotogrammi al secondo.

Accanto all’ottica principale trova posto un teleobiettivo professionale con sensore da 1/1,3 pollici e apertura f/2.0, progettato per offrire un effetto sfocato naturale su cinque differenti lunghezze focali, con zoom lossless fino a 6x e zoom massimo fino a 12x. Una configurazione che permette di affrontare situazioni estremamente diverse, passando dalle riprese panoramiche ai dettagli più lontani senza compromettere eccessivamente la qualità dell’immagine.

Le capacità fotografiche non sono meno interessanti. Luna Ultra offre infatti la modalità UltraPhoto da 37 megapixel e fotografie panoramiche fino a 200 megapixel, numeri che testimoniano la volontà di Insta360 di posizionare il dispositivo non soltanto come videocamera ma come vero strumento creativo polivalente.

La registrazione supporta inoltre Dolby Vision e la modalità professionale I-Log a 10 bit, pensata per chi lavora in post-produzione e necessita di una maggiore quantità di informazioni cromatiche. Grazie a una gamma dinamica fino a 14 stop, il sistema riesce inoltre a preservare dettagli sia nelle alte luci sia nelle ombre, offrendo immagini più equilibrate e naturali anche in condizioni di illuminazione particolarmente complesse.

L’intelligenza artificiale che aiuta davvero

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è diventata una presenza costante nelle presentazioni dei prodotti tecnologici, spesso senza tradursi in vantaggi realmente percepibili dagli utenti. Luna Ultra rappresenta invece uno dei casi in cui l’IA trova applicazioni concrete e immediatamente comprensibili.

Il sistema Deep Track 5.0 consente infatti di seguire automaticamente soggetti singoli o gruppi di persone mantenendoli costantemente al centro dell’inquadratura. Tra le funzionalità disponibili figurano il tracciamento automatico, il tracciamento attivo dello zoom, il tracking di gruppo e l’inquadratura intelligente, strumenti che permettono di ottenere risultati professionali anche lavorando completamente da soli.

A supportare queste funzioni troviamo un sistema basato su triplo chip IA che gestisce l’elaborazione delle immagini e ottimizza le prestazioni complessive della videocamera. Particolarmente interessante è la modalità PureVideo, sviluppata per migliorare le riprese in condizioni di scarsa illuminazione attraverso una riduzione avanzata del rumore digitale e un incremento di luminosità e dettaglio fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo.

L’obiettivo è evidente: consentire agli utenti di concentrarsi sulla narrazione piuttosto che sugli aspetti tecnici della registrazione.

Un piccolo studio di produzione sempre in tasca

Luna Ultra guarda chiaramente anche ai creator più evoluti e ai professionisti. La videocamera integra infatti i profili colore Leica Natural, Leica Vivid e Leica Chrome, oltre a filtri cinematografici che permettono di ottenere look differenti direttamente in fase di registrazione.

La compatibilità con sistemi professionali come ACES, lo standard utilizzato nell’industria cinematografica per la gestione del colore, conferma ulteriormente questa vocazione. A ciò si aggiungono il timecode integrato per la sincronizzazione multicamera e il supporto a software professionali come Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro, rendendo Luna Ultra perfettamente integrabile anche all’interno di workflow complessi.

L’app Insta360 aggiunge poi una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che identificano automaticamente i momenti più significativi delle riprese e generano montaggi pronti per la pubblicazione, riducendo drasticamente i tempi necessari per la creazione dei contenuti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’audio. La videocamera integra una cover antivento per migliorare le registrazioni all’aperto ed è compatibile direttamente con il sistema Insta360 Mic, consentendo configurazioni professionali con uno o più trasmettitori.

Accessori, autonomia e visione del futuro

La filosofia di Luna Ultra si estende anche all’ecosistema di accessori sviluppato da Insta360. Tra le opzioni disponibili figurano filtri Black Mist per ottenere una diffusione cinematografica della luce, filtri ND per controllare l’esposizione e creare un più naturale effetto motion blur, una lente grandangolare capace di espandere il campo visivo fino a 108 gradi e persino un head tracker dedicato alle riprese in soggettiva a mani libere.

Sul fronte dell’autonomia, la batteria da 1.550 mAh garantisce fino a quattro ore di utilizzo e supporta la ricarica rapida, raggiungendo l’80% della capacità in circa 23 minuti. Lo spazio di archiviazione integrato è di 47 GB, ma può essere espanso fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Nel complesso Luna Ultra appare come uno dei prodotti più interessanti presentati quest’anno nel settore dell’imaging. Non soltanto per la scheda tecnica, che è senza dubbio impressionante, ma perché rappresenta in modo piuttosto chiaro la direzione verso cui si sta muovendo l’intero mercato: dispositivi sempre più intelligenti, sempre più compatti e sempre più capaci di trasformare strumenti professionali in tecnologie accessibili a un pubblico molto più ampio.

Prezzi e disponibilità

Insta360 Luna Ultra sarà disponibile in preordine dal 10 giugno attraverso lo store ufficiale Insta360, mentre le spedizioni e la disponibilità presso Amazon e i rivenditori selezionati partiranno dal 12 giugno.

Il prezzo del pacchetto standard è di 729 euro, mentre la versione Creator Bundle sarà proposta a 929 euro.

La videocamera sarà disponibile nelle colorazioni Midnight Black e Moon White.