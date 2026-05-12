Huawei Watch Fit 5 Pro: lo smartwatch accessibile con ben pochi compromessi

Con ECG certificato, freediving a 40 metri, pagamenti dal polso e un panda che ti fa fare ginnastica, Watch Fit 5 Pro è uno degli smartwatch più completi sotto i 300 euro. Non solo specifiche tecniche, ma anche cura del design, personalizzazione e innovazioni pensate per la vita reale.

La serie Huawei Watch Fit 5 e in particolare la versione Pro rappresenta uno dei dispositivi più convincenti nel panorama orologi smart. Non grazie a un singolo colpo di scena, ma a una filosofia di sviluppo che mette insieme specifiche hardware di fascia alta, funzioni di monitoraggio della salute certificate, un ecosistema di app in espansione e un’attenzione al design sempre più ricercato.

Design: materiali da fascia alta, profilo da orologio quotidiano

Huawei Watch Fit 5 Pro è piuttosto sottile: 9,5 mm di profilo per soli 30,4 grammi. Il corpo è in lega di alluminio, la cornice in titanio, il vetro in zaffiro 2.5D, materiali che a questo prezzo si trovano raramente combinati insieme. Il rapporto schermo-corpo raggiunge l’83%, contro il 79% del predecessore FIT 4 Pro e il 78% dell’Apple Watch Series 11. La cornice da 1,8 mm su tutti e quattro i lati crea un effetto quasi senza bordi.

La versione bianca si distingue per il trattamento superficiale Micro-Arc Oxidation, che crea uno strato ceramico sull’alluminio migliorando durezza e resistenza ai graffi. Dopo settimane di utilizzo quotidiano con esposizione intenzionale a intense attività outdoor, il vetro zaffiro non mostra il minimo graffio. Disponibile in tre colorazioni arancione, bianco e nero, la Pro si affianca alla Watch Fit 5 standard, più leggera (27g), con display da 1,82 pollici, corpo in alluminio e vetro in silicato di alluminio e litio, disponibile in cinque varianti colore.

Il display: luminosità da record, fluidità e reattivo

Lo schermo AMOLED da 1,92 pollici della Pro (risoluzione 480×408) raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit. La tecnologia LTPO consente una frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 60 Hz, riducendo i consumi senza sacrificare la fluidità delle animazioni. I colori sono vivaci, i neri profondi, la leggibilità all’aperto è eccellente anche con gli occhiali da sole. Il modello standard si ferma a 2500 nit, comunque ben al di sopra della media di categoria.

Sensori e salute: il TruSense System fa la differenza

Il cuore tecnologico è il sistema collaudato sistema TruSense, con un modulo di frequenza cardiaca composto da 6 LED e 6 fotodiodi, accelerometro, giroscopio, barometro, magnetometro, sensore di luminosità e sensore di temperatura cutanea. Questa densità di rilevatori si traduce in misurazioni più accurate di frequenza cardiaca e SpO₂ (ossimetria), tanto a riposo quanto durante l’attività fisica.

Esclusivi della Pro sono l’ECG (30 secondi di rilevamento con report immediato), il rilevamento della rigidità arteriosa tramite sensori PPG ed ECG combinati, e il sensore di temperatura per il monitoraggio del ciclo mestruale.

Su entrambi i modelli è invece presente l’analisi delle aritmie basata sulle onde di polso, con certificazione CE europea, un dettaglio che ne attesta la validità al di là del semplice dato indicativo. Completano il quadro il monitoraggio del respiro notturno (Sleep Breathing Awareness) e un sistema di rilevamento di 12 stati emotivi con esercizi di respirazione guidata.

Sport: dal panda animato al freediving a 40 metri

Una delle novità più originali è la modalità Mini-Workout: 30 esercizi guidati da un panda animato sul quadrante, eseguibili ovunque senza attrezzatura, da 30 secondi in su. È la prima esperienza di mini-allenamento sul polso mai proposta da Huawei, con feedback in tempo reale e premi per mantenere alta la motivazione.

Per il ciclismo, la serie supporta potenza virtuale, cadenza, FTP e velocità 3D, con compatibilità verso accessori di terze parti. Il Trail Running sulla Pro aggiunge navigazione a segmenti, altimetria in tempo reale e stima del tempo di arrivo. I golfisti trovano mappe vettoriali di oltre 17.000 campi. La certificazione per il freediving fino a 40 metri (standard EN13319) è una protezione rara su uno smartwatch in questa fascia di prezzo.

L’ecosistema di app di terze parti si è espanso sensibilmente: Strava, Komoot, Naviki, URUNN, Fiit, Clue e Life Period Tracker sono scaricabili direttamente sul dispositivo, con dati dettagliati e integrazione bidirezionale con l’app Huawei Health. Come sempre è un punto di forza la compatibilità sia nel mondo Android che in quello iOS.

Curve Pay e autonomia: smart nella vita di tutti i giorni

I pagamenti contactless arrivano tramite Curve Pay, che consolida le principali carte in un unico wallet NFC con funzione tap-to-pay. Include la funzione esclusiva Go Back in Time per correggere errori post-acquisto, e un sistema di sicurezza che richiede PIN se il dispositivo viene rimosso dal polso. Disponibile in oltre 30 Paesi, inclusa l’Italia.

La batteria ad alto silicio da 471 mAh garantisce fino a 10 giorni con uso leggero, 7 giorni con uso tipico e 25 ore in modalità trail running con GPS attivo. La Pro supporta la ricarica wireless rapida in 60 minuti e in test indipendenti alcuni recensori hanno riportato cariche complete in circa 40 minuti, suggerendo che la dichiarazione di Huawei sia conservativa.

Un prodotto quasi su misura

HuaweiI Watch Fit 5 è disponibile in Italia da 199 euro, la versione Pro si posiziona nella fascia superiore (299 euro). In occasione del lancio (fino al 30 giugno), sono attivi sconti di 50€ sulla Pro (codice AFIT5PROLANC) e 40€ sulla Standard (codice AFIT5LANCIO), con cinturino aggiuntivo in omaggio online e sostituzione gratuita dello schermo nei primi 12 mesi.

Il fatto che la Serie Watch Fit 5 mantenga lo stesso prezzo del predecessore, nonostante i miglioramenti, è una buona notizia. I punti deboli esistono: l’ecosistema app è ancora meno ricco di WatchOS o Wear OS, e alcune funzioni avanzate richiedono uno smartphone Huawei. Il rapporto qualità-prezzo rimane però difficile da eguagliare.

Huawei ha costruito la propria leadership nei wearable senza proclami, lavorando sistematicamente su ogni componente: materiali, sensori, autonomia, stile. La Serie Watch Fit 5 Pro è il risultato più maturo di questa strategia, un dispositivo che compete con avversari ben più costosi e che dimostra come innovazione e personalizzazione possano coesistere con un prezzo accessibile.