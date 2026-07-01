Diritto di recesso online, arriva il pulsante obbligatorio che semplifica la vita dei consumatori

Per comprare online bastano due clic. Adesso è così anche per cambiare idea. La nuova normativa europea sul diritto di recesso, entrata in vigore dalla fine di giugno, impone infatti alle piattaforme di e-commerce di dotarsi di uno strumento digitale dedicato, pensato per rendere la rinuncia a un acquisto tanto immediata quanto lo è stata la sua conclusione.

Cosa prevede la nuova legge

Alla base c’è la Direttiva (UE) 2023/2673 del 22 novembre 2023, che modifica la precedente Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e abroga la Direttiva 2002/65/CE.

Il cuore della riforma è il cosiddetto pulsante di recesso (in inglese withdrawal button), una funzione elettronica che il venditore deve rendere disponibile direttamente sul sito o sull’app, ben visibile per tutto il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di ripensamento, generalmente 14 giorni.

Il meccanismo si articola in due passaggi. Il consumatore attiva la funzione e inserisce i dati minimi richiesti (nome, riferimenti dell’ordine, contatto per la conferma), poi conferma la volontà di recedere con un secondo clic dedicato. A quel punto il venditore è obbligato a inviare, senza ritardo, una ricevuta di ricezione su supporto durevole, come una email, che riporti data, ora e contenuto della dichiarazione.

Il modulo tipo di recesso previsto dall’Allegato I-B del Codice del Consumo resta comunque obbligatorio nell’informativa precontrattuale: il pulsante digitale si aggiunge agli strumenti esistenti, non li sostituisce. Restano inoltre valide le eccezioni al diritto di recesso già previste dall’articolo 59 del Codice del Consumo, come nel caso di beni sigillati aperti dopo la consegna per motivi igienici.

I vantaggi per i consumatori

Per chi acquista online il cambiamento è concreto. Non sarà più necessario scaricare moduli PDF, spedire raccomandate o cercare indirizzi email nascosti tra le pagine di un sito. Il diritto di recesso diventa così accessibile con la stessa immediatezza dell’acquisto, in linea con l’obiettivo dichiarato della direttiva: contrastare i cosiddetti dark pattern, cioè quelle interfacce studiate apposta per complicare le procedure di disdetta o restituzione.

C’è anche una tutela aggiuntiva. Se il venditore non predispone la funzione digitale in modo conforme, il periodo per esercitare il recesso si estende automaticamente, senza che il cliente debba fare richiesta o rivolgersi alle autorità competenti. Il termine si estende da 14 giorni a 12 mesi e 14 giorni, senza bisogno di causa o intervento dell’AGCM. La base giuridica è l’articolo 53 del Codice del Consumo.

Gli obblighi per le aziende di e-commerce

Per i negozi online l’adeguamento riguarda due fronti: quello tecnico e quello documentale. Sul piano tecnico occorre integrare il pulsante di recesso nell’interfaccia, con etichette chiare come “Recedi dal contratto qui” o “Esercita il diritto di recesso”, e costruire un flusso che generi in automatico la ricevuta di conferma.

Sul piano documentale bisogna aggiornare le condizioni generali di vendita e l’informativa precontrattuale, specificando la presenza dello strumento digitale. L’obbligo riguarda tutti i siti che vendono a consumatori privati (B2C), inclusi quelli misti B2C/B2B limitatamente alla parte rivolta ai clienti finali, e può coinvolgere anche le imprese extra-UE che si rivolgono a consumatori europei quando si applica il diritto italiano.

Chi non si adegua rischia sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo, oltre a un danno reputazionale non trascurabile: un’interfaccia percepita come poco trasparente sul recesso incide direttamente su fiducia, recensioni e tasso di abbandono del carrello.

Una tutela concreta

La nuova disciplina sul diritto di recesso segna un cambio di passo nel rapporto tra consumatori e commercio digitale: non basta più informare per iscritto, bisogna rendere l’esercizio del diritto realmente semplice quanto l’acquisto stesso. Per le aziende di e-commerce si tratta di un obbligo da non sottovalutare.