mercoledì 1 luglio 2026

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Ti può licenziare un algoritmo? L’Italia ha deciso di no

Ti può licenziare un algoritmo? L’Italia ha deciso di no
Giulio Coraggio
Giulio Coraggio
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L’Italia è il primo Paese dell’Unione Europea a tradurre in regole concrete l’intelligenza artificiale. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio — avvocato esperto di nuove tecnologie — spiega cosa cambia davvero per chi lavora, per la privacy e per i diritti di tutti noi:

  • Lavoro: perché un licenziamento deciso solo da un algoritmo è oggi nullo, e che diritti hai se l’AI pesa su una decisione che ti riguarda.
  • Medici, avvocati, ingegneri: chi risponde quando l’intelligenza artificiale sbaglia? (Spoiler: non la tecnologia).
  • Telecamere e riconoscimento facciale: cosa possono fare le forze dell’ordine e perché la sorveglianza di massa resta vietata.
  • Danni causati dall’AI: i nuovi strumenti per ottenere un risarcimento senza essere un Davide contro Golia.
  • Il nuovo reato per chi non mette in sicurezza i sistemi più rischiosi.

Due decreti, una sola idea di fondo: dietro ogni algoritmo deve esserci sempre una persona. Scopri come l’Italia ha scelto di “dirottare” il futuro dell’intelligenza artificiale — e cosa significa per te.

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