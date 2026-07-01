Ti può licenziare un algoritmo? L’Italia ha deciso di no

L’Italia è il primo Paese dell’Unione Europea a tradurre in regole concrete l’intelligenza artificiale. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio — avvocato esperto di nuove tecnologie — spiega cosa cambia davvero per chi lavora, per la privacy e per i diritti di tutti noi:
- Lavoro: perché un licenziamento deciso solo da un algoritmo è oggi nullo, e che diritti hai se l’AI pesa su una decisione che ti riguarda.
- Medici, avvocati, ingegneri: chi risponde quando l’intelligenza artificiale sbaglia? (Spoiler: non la tecnologia).
- Telecamere e riconoscimento facciale: cosa possono fare le forze dell’ordine e perché la sorveglianza di massa resta vietata.
- Danni causati dall’AI: i nuovi strumenti per ottenere un risarcimento senza essere un Davide contro Golia.
- Il nuovo reato per chi non mette in sicurezza i sistemi più rischiosi.
Due decreti, una sola idea di fondo: dietro ogni algoritmo deve esserci sempre una persona. Scopri come l’Italia ha scelto di “dirottare” il futuro dell’intelligenza artificiale — e cosa significa per te.