Da “The House” ai ai K-drama del futuro: perché la Corea del Sud vede nell’AI la prossima evoluzione del K-content

«Se puoi sognarlo, puoi farlo». La frase attribuita a Walt Disney è stata ripetuta così tante volte, in così tanti contesti, da rischiare di sembrare ormai una formula motivazionale buona per una tazza da ufficio o per una slide da convention aziendale. Eppure, negli uffici di CJ ENM a Seoul, durante un incontro dedicato all’intelligenza artificiale e al futuro della produzione audiovisiva, quelle parole tornano improvvisamente ad avere un senso più profondo, perché il cinema, in fondo, è sempre stato questo: la capacità di prendere qualcosa che non esiste, trasformarlo in immagine e convincere il pubblico, almeno per un paio d’ore, che quell’impossibile sia reale.

Mentre Hollywood continua a dividersi tra entusiasmo e timori sull’intelligenza artificiale, a Seoul la conversazione sembra essersi già spostata un passo più avanti, perché negli uffici di CJ ENM, durante un incontro organizzato nell’ambito del Global Media Programme del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Corea del Sud, la domanda non è se l’AI sostituirà sceneggiatori, registi o attori, ma se possa diventare il prossimo motore del K-content globale.

È una differenza enorme, e racconta molto del modo in cui la Corea del Sud sta affrontando una delle trasformazioni più delicate dell’industria culturale contemporanea. In Europa e negli Stati Uniti il dibattito sull’intelligenza artificiale è spesso dominato dalla paura della sostituzione, dalle questioni legate al copyright, dalla tutela degli autori e dalla difesa delle professioni creative; a Seoul, almeno nel racconto emerso durante il panel, il punto di partenza è un altro: come utilizzare questa tecnologia per creare contenuti migliori, più competitivi e più capaci di viaggiare nel mondo senza perdere la propria identità.

Il concetto viene ripetuto più volte, quasi come una dichiarazione di principio: «La creatività nasce dagli esseri umani e resta centrata sugli esseri umani». L’intelligenza artificiale, spiegano i relatori, non deve essere considerata un autore, un regista invisibile o uno sceneggiatore sintetico, ma «uno strumento per potenziare la creatività umana», una tecnologia che gli esseri umani scelgono, guidano e governano per ampliare il perimetro di ciò che può essere immaginato e realizzato.

Perché questa discussione avviene proprio in Corea del Sud

Per comprendere davvero il peso di questa conversazione bisogna partire da un dato semplice: la Corea del Sud non sta cercando di diventare una potenza culturale globale, perché lo è già diventata. Negli ultimi vent’anni Seoul ha trasformato la cultura in una delle proprie industrie strategiche, costruendo un ecosistema in cui musica, cinema, serie televisive, piattaforme, format, beauty, moda e lifestyle sono diventati non soltanto prodotti da esportare, ma strumenti di identità nazionale, influenza internazionale e crescita economica.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il K-pop ha trasformato gruppi coreani in fenomeni da stadio, i K-drama sono diventati una presenza costante nelle classifiche delle piattaforme internazionali, Parasite ha portato il cinema sudcoreano al centro dell’Academy e Squid Game ha dimostrato che una serie non anglofona può diventare un linguaggio comune per spettatori di continenti diversi. Il K-content, ormai, non è più una nicchia per appassionati, ma una categoria industriale autonoma, riconoscibile e potentissima.

È in questo contesto che la riflessione sull’intelligenza artificiale assume un significato diverso. Quando una piccola società tecnologica parla di AI applicata al cinema, sta immaginando una possibilità; quando a farlo è CJ ENM, una delle aziende che hanno contribuito a costruire l’immaginario globale del K-content, la questione diventa immediatamente più rilevante, perché non riguarda soltanto un film o un esperimento, ma il modo in cui un’intera industria culturale sta provando a immaginare il proprio futuro.

CJ ENM, che sul proprio sito racconta un universo fatto di K-pop, K-drama, film, show televisivi, KCON e MAMA, non è una comparsa laterale della Korean Wave, ma uno dei soggetti che ne hanno definito linguaggi, ambizioni e scala internazionale. Per questo, quando negli uffici dell’azienda si parla di AI e produzione audiovisiva, la sensazione non è quella di assistere all’ennesima dimostrazione tecnologica, ma a un ragionamento più ampio su come il K-content possa restare competitivo in una fase in cui l’industria globale dell’intrattenimento sta cambiando velocemente.

Da 아파트 a The House: quando un titolo deve parlare al mondo

Il caso studio attorno a cui si sviluppa gran parte della conversazione è The House, film AI-hybrid presentato da CJ ENM come un progetto sperimentale costruito sull’incontro tra attori reali e ambienti generati con strumenti di intelligenza artificiale. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il progetto è stato realizzato in collaborazione con tecnologie Google AI, combinando live action e background generati artificialmente, e si inserisce in una strategia più ampia che CJ ENM definisce come un modello di collaborazione tra tecnologia e contenuto.

In Corea, però, il titolo del film non è The House. È 아파트, cioè Apartment, una parola che per uno spettatore coreano porta con sé un universo di significati molto più vasto di quanto possa suggerire la traduzione letterale. L’appartamento, nella Corea del Sud contemporanea, non è semplicemente un luogo in cui vivere, ma un simbolo sociale, urbano ed emotivo che attraversa decenni di crescita economica, mobilità sociale, aspirazioni familiari e trasformazione verticale delle città.

Proprio per questo motivo la scelta del titolo internazionale ha richiesto tempo e discussioni. Alla domanda sul doppio significato tra 아파트 e The House, la risposta del team è stata chiara: 아파트 possiede moltissimi sottotesti in coreano, ma per il pubblico globale serviva un titolo capace di risuonare in modo più immediato, meno culturalmente opaco e più facilmente comprensibile fuori dalla Corea. Da qui la scelta di The House, più universale e più diretto.

È una decisione apparentemente linguistica, ma in realtà profondamente industriale, perché racconta una delle tensioni che accompagnano da sempre il successo internazionale del K-content: restare coreani fino in fondo, senza però diventare incomprensibili per chi coreano non è. Il fatto che, nel frattempo, la parola APT. sia diventata anche un riferimento pop globale grazie a Rosé aggiunge un ulteriore cortocircuito culturale, quasi un piccolo segnale di quanto velocemente elementi quotidiani dell’immaginario coreano possano essere assorbiti, rilanciati e trasformati dal mercato internazionale.

In questo senso, The House non è soltanto un titolo più vendibile, ma una porta d’ingresso. Dietro quella casa si nasconde un appartamento coreano, e dietro quell’appartamento si nasconde una società intera.

Non basta dire “film AI”: bisogna fare un buon film

Il passaggio più interessante, però, arriva quando la discussione si sposta dalla tecnologia alla qualità. Perché, a differenza di molta retorica sull’intelligenza artificiale, nessuno sembra davvero interessato a costruire un contenuto che venga ricordato soltanto perché realizzato con l’AI. La vera ambizione è un’altra: fare in modo che lo spettatore non esca dalla sala pensando di aver visto “un film AI”, ma semplicemente un buon film.

È una distinzione fondamentale, soprattutto in un momento storico in cui la parola AI rischia di diventare un’etichetta da appiccicare su qualsiasi prodotto per farlo sembrare più moderno. Durante il panel, invece, emerge un’idea molto più concreta: il contenuto deve funzionare prima della tecnologia, perché nessun algoritmo può salvare una storia debole, nessuna pipeline innovativa può sostituire personaggi che non emozionano e nessuna immagine generata artificialmente può avere valore se non è al servizio di una visione narrativa.

The House, da questo punto di vista, viene presentato come un esperimento, non come un manifesto definitivo. È un laboratorio, un tentativo, un primo passo dentro un territorio che CJ ENM sta ancora esplorando, con la consapevolezza che la vera sfida non sarà dimostrare che l’intelligenza artificiale può produrre contenuti, ma che può contribuire a renderli migliori.

La differenza è tutto lì. Non fare AI per dire di aver fatto AI, ma usare l’AI quando serve davvero ad ampliare le possibilità della creazione.

“Hollywood in a Room”: una possibilità, non una profezia

Tra le espressioni più forti emerse durante l’incontro ce n’è una che sembra fatta apposta per essere ricordata: “Hollywood in a Room”. È una definizione potente, quasi pericolosa nella sua efficacia, perché rischia di sembrare uno slogan futuristico, ma durante il panel viene trattata con maggiore prudenza, non come una rivoluzione già compiuta o come l’unica direzione possibile del cinema, ma come uno dei potenziali più affascinanti della virtual production e dell’AI applicata all’audiovisivo.

L’idea è quella di concentrare in uno spazio controllato una parte della potenza produttiva che, per decenni, ha richiesto set enormi, trasferte, scenografie fisiche, troupe gigantesche e budget molto più elevati. Non significa eliminare il cinema tradizionale, né decretare la fine dei set reali, ma immaginare una possibilità aggiuntiva: creare ambienti, atmosfere e mondi narrativi con una flessibilità prima impensabile, riducendo alcuni limiti fisici della produzione e permettendo ai creativi di sperimentare più rapidamente.

Uno degli esempi più interessanti riguarda il lavoro degli attori. A differenza del green screen tradizionale, dove gli interpreti recitano spesso davanti a uno spazio vuoto immaginando ciò che verrà aggiunto solo in post-produzione, i nuovi sistemi permettono loro di vedere gli ambienti cambiare davanti ai propri occhi, rendendo la performance più immersiva e riducendo la distanza tra immaginazione e scena.

È un dettaglio tecnico solo in apparenza, perché chiunque abbia mai parlato con un attore sa quanto la presenza o l’assenza di un ambiente possa cambiare il modo in cui si abita un personaggio. Recitare nel vuoto richiede un atto di fede; recitare davanti a un mondo che prende forma in tempo reale significa poter reagire, respirare dentro uno spazio, sentire un’atmosfera, percepire una trasformazione.

Ed è qui che “Hollywood in a Room” smette di essere una formula e diventa una domanda industriale: che cosa succede quando una parte dell’immaginazione cinematografica può essere compressa, accelerata e resa visibile dentro una stanza?

La luce resta umana

Se c’è un punto che impedisce a tutta questa discussione di scivolare nella fantascienza da conferenza tecnologica, è il continuo ritorno alla sensibilità umana. Nel corso del panel, infatti, tra gli aspetti su cui viene posta maggiore attenzione compaiono lighting e colore, elementi che potrebbero sembrare dettagli da addetti ai lavori e che invece rappresentano il cuore stesso del linguaggio cinematografico.

La luce non è decorazione, ma drammaturgia. Il colore non è un filtro, ma una scelta emotiva. La temperatura luminosa di una scena, il modo in cui un volto emerge dall’ombra, la palette che accompagna un momento di tensione o di intimità, la qualità cromatica di un ambiente: tutto contribuisce a definire la percezione dello spettatore molto prima che intervenga una battuta.

Per questo, più l’intelligenza artificiale entra nei processi produttivi, più diventa importante ricordare che non basta generare un’immagine perché quell’immagine abbia senso. Bisogna decidere come illuminarla, come farla respirare, come inserirla dentro una grammatica visiva coerente e come trasformarla in emozione. La tecnologia può costruire un mondo, ma resta l’occhio umano a decidere che tipo di mondo debba essere.

È forse il punto più interessante dell’intero discorso: l’AI non cancella l’artigianato, lo sposta. Non elimina la necessità di una sensibilità estetica, la rende ancora più evidente.

Il paradosso dei film AI: impossibile contare le persone

Uno dei momenti più rivelatori arriva quando viene posta una domanda apparentemente semplice: quante persone sono coinvolte in un progetto come The House? La risposta, invece di offrire un numero, apre un paradosso: non è possibile quantificarlo con precisione.

Ed è una risposta molto più interessante di qualsiasi cifra, perché smonta uno dei luoghi comuni più diffusi sull’intelligenza artificiale applicata alla creatività, cioè l’idea che più tecnologia significhi necessariamente meno persone. Nel caso descritto da CJ ENM, il processo sembra andare nella direzione opposta: il lavoro si distribuisce tra registi, tecnici, artisti digitali, specialisti della virtual production, esperti di colore, professionisti del lighting, sviluppatori, creativi e figure ibride difficili da incasellare nelle categorie tradizionali dell’audiovisivo.

L’AI non semplifica il processo fino a renderlo automatico, ma lo rende più stratificato. Non elimina necessariamente competenze, ma ne crea di nuove e obbliga quelle esistenti a dialogare in modo diverso. Il cinema, in questa visione, non diventa meno umano perché usa l’intelligenza artificiale; diventa semmai più complesso, perché richiede agli esseri umani di imparare a governare strumenti che ampliano enormemente il campo delle possibilità.

È qui che la frase ripetuta durante il panel acquista davvero peso: la creatività resta centrata sull’uomo non perché l’AI sia irrilevante, ma perché senza una direzione umana l’AI rischia di essere soltanto potenza senza intenzione.

Un esperimento da centinaia di milioni di won

Anche il dato economico aiuta a capire la natura del progetto. Durante il confronto viene indicato un budget di circa 400 milioni di won, una cifra che corrisponde a poco meno di 300 mila dollari, e che rende The House un esperimento relativamente contenuto sul piano produttivo ma molto significativo sul piano simbolico.

Non siamo davanti a un blockbuster, e questo è forse proprio il punto. Il valore del film non risiede soltanto nel prodotto finale, ma nella possibilità di testare un modello, capire dove funziona, dove fallisce, dove può essere migliorato e come potrebbe essere applicato in futuro a contenuti più ampi, più popolari e più strategici per l’industria coreana.

CJ ENM ha comunicato che The House ha utilizzato un approccio ibrido, combinando attori reali e background generati con AI, e che la produzione si inserisce anche in un ecosistema più ampio di collaborazione tra creator e tecnologia, attraverso iniziative come l’AI Content Alliance.

La vera domanda, quindi, non è se The House sia il futuro del cinema, ma se esperimenti come questo possano contribuire a costruire un nuovo linguaggio produttivo per il K-content.

E se il prossimo K-drama fosse creato anche con l’AI?

Il momento in cui la discussione diventa più interessante per il grande pubblico arriva quando il ragionamento si sposta dai film sperimentali ai contenuti mainstream, perché se The House rappresenta un laboratorio, la vera posta in gioco sono le serie, i drama, i format e quei prodotti che hanno trasformato la Corea del Sud in una presenza quotidiana nell’immaginario globale.

Alla domanda se la produzione AI possa diventare la prossima forza trainante del K-content, la risposta è prudente ma chiara: il futuro sarà quello di una creazione di contenuti in cui l’intelligenza artificiale entrerà sempre più stabilmente nei processi produttivi, ma a determinate condizioni. Non basterà dire che un contenuto è stato realizzato con l’AI; bisognerà dimostrare quanto possa diventare forte, raffinato e competitivo proprio grazie a un uso intelligente della tecnologia.

아파트 / The House viene quindi trattato come un film sperimentale, un punto di partenza da cui passare poi a contenuti più generalisti, con la possibilità, in prospettiva, di arrivare anche a K-drama costruiti attraverso processi produttivi che integrano l’intelligenza artificiale. Il filo comune, però, resta sempre lo stesso: l’AI non sostituisce la creatività umana, ma la potenzia, e nel caso dei K-drama potrebbe amplificare proprio ciò che li ha resi così efficaci nel mondo, cioè la capacità di costruire emozione, personaggi, ritmo narrativo e dettagli culturali riconoscibili.

È questo il punto che interessa davvero. Non l’idea di una serie “fatta dall’AI”, che suona più come un incubo da distopia aziendale che come una promessa culturale, ma la possibilità che strumenti nuovi aiutino i creator coreani a costruire mondi più complessi, visualmente più ambiziosi e produttivamente più flessibili.

Il K-content è già una forza globale, l’AI può accelerarlo

Nel ragionamento emerso durante l’incontro c’è una consapevolezza molto chiara: il K-content è già una forza trainante sulla scena globale. Il punto, ora, è capire come l’intelligenza artificiale possa amplificare ulteriormente questa posizione, non sostituendo le persone, ma potenziando la creatività umana, la pianificazione produttiva, la costruzione delle storie e la cura dei dettagli.

In questo senso, l’AI viene immaginata come un acceleratore. Può espandere gli orizzonti produttivi, rendere più accessibili mondi narrativi complessi, aiutare un’industria già fortissima a consolidare il proprio ruolo da protagonista sul palcoscenico globale e permettere ai contenuti coreani di continuare a viaggiare, adattarsi e parlare a pubblici diversi senza perdere identità.

Il potenziale è enorme su due livelli. Internamente, perché offre ai creator coreani strumenti per sperimentare nuovi linguaggi e nuove forme produttive. Globalmente, perché può rafforzare ancora di più la capacità del K-content di imporsi come modello, non soltanto per ciò che racconta, ma per come viene realizzato.

Non è un caso che la Corea del Sud stia ragionando su questo proprio ora. Dopo aver dimostrato di poter esportare storie, star, format e immaginari, il passo successivo potrebbe essere esportare un metodo, un modo di pensare la produzione culturale in cui tecnologia e creatività non vengono viste come forze contrapposte, ma come parti di uno stesso ecosistema.

La prossima Korean Wave potrebbe essere un modo di creare

Forse la vera notizia non è che CJ ENM abbia realizzato un film AI-hybrid, né che in futuro possano esistere K-drama sviluppati attraverso processi produttivi integrati con l’intelligenza artificiale. La vera notizia è che la Corea del Sud sta già discutendo della fase successiva della propria leadership culturale, e lo sta facendo da una posizione di forza, non di rincorsa.

Dopo il K-pop, dopo i K-drama, dopo il cinema premiato agli Oscar e dopo la trasformazione del K-content in una categoria globale, la prossima frontiera della Korean Wave potrebbe non essere soltanto un nuovo genere musicale, una nuova piattaforma o un nuovo formato televisivo, ma il modo stesso in cui le storie vengono create, sviluppate, visualizzate e portate al pubblico internazionale.

È qui che la frase di Walt Disney torna davvero a chiudere il cerchio. «Se puoi sognarlo, puoi farlo» è stata per decenni una promessa dell’immaginazione industriale americana, il manifesto di un’epoca in cui Hollywood ha insegnato al mondo a trasformare i sogni in immagini. Oggi, a Seoul, quella promessa sembra passare attraverso un’altra industria culturale, un altro linguaggio e un’altra ambizione.

Il punto non è se l’intelligenza artificiale possa sognare, perché i sogni restano umani. Il punto è cosa accade quando una delle potenze culturali più influenti del pianeta decide di usare quella tecnologia per rendere i propri sogni più grandi, più veloci e più capaci di attraversare il mondo.

E forse, da questo punto di vista, The House non è soltanto una casa. È una porta.