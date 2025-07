Bitchat, l’app che fa messaggiare senza internet: ecco come funziona

Basata sull’utilizzo del Bluetooth, Bitchat promette la possibilità di poter chattare anche in assenza di rete internet e si propone come alternativa ai servizi di messaggistica più famosi

Chi non si è mai trovato nella situazione di dover mandare un messaggio tramite Whatsapp e non veder mai comparire la famosa doppia spunta indicante che il messaggio è stato inviato dal mittente e ricevuto dal destinatario? Tutti o quasi.

Ecco, l’epoca dell’ansia legata all’impossibilità di comunicare tramite messaggi in mancanza di rete internet potrebbe essere vicina al termine. Infatti a breve potremmo aver bisogno solo del bluetooth del nostro cellulare, mediante l’utilizzo di una nuova app di messaggistica: Bitchat.

Si tratta di un’applicazione ideata da Jack Dorsey, uno dei co-fondatori di Tweetter (l’attuale X di Elon Musk), la quale a differenza di tutti gli altri sistemi di messaggistica comunemente utilizzati, fra cui il già citato Whatsapp e Telegram, non utilizza la rete internet per trasmettere e ricevere messaggi.

Come funziona

Con una grafica volutamente retrò — sfondo nero e testo verde in pieno stile Commodore 64 — Bitchat consente di inviare e ricevere messaggi di testo crittografati anche in assenza totale di connessione internet, sfruttando il buon vecchio segnale bluetooth. Un po’ come quando riceviamo le notifiche del telefono anche su smartwatch o display dell’auto.

Nessuna registrazione, nessun numero di telefono o indirizzo e-mail richiesto: al primo accesso, l’app genera automaticamente un ID casuale che identifica il dispositivo.

Pregi e limiti

Se da un lato l’assenza di connessione è il suo punto forte, dall’altro Bitchat ha alcune limitazioni tecniche legate proprio al tipo di tecnologia usata.

La comunicazione è possibile solo tra dispositivi nel raggio di 30 metri (senza ostacoli), un po’ come accade con le radio ricetrasmittenti. Tuttavia, se le persone che utilizzano l’app sono più di due, si crea una rete privata tra i vari dispositivi, estendendo la portata fino a circa 200 metri.

E se il destinatario non è nel raggio bluetooth? In questo caso l’app conserva il messaggio per 12 ore. Se non può essere recapitato entro quel tempo, viene eliminato automaticamente.

Per ora solo su iOS

Al momento Bitchat è in fase di test e disponibile solo per dispositivi iOS. I pochi slot disponibili per il download sono andati esauriti in pochissimo tempo.

Insomma, non siamo ancora pronti a dire addio a internet per messaggiare, ma il futuro — forse non così lontano — potrebbe riservarci sorprese. E chissà, la prossima volta che salta la connessione, potremmo comunque riuscire a mandare un messaggio. Basta avere Bitchat (e un po’ di bluetooth).