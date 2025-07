Amanda Knox: la nuova serie su Disney+ riaccende i riflettori su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni

Il 20 agosto debutta su Disney+ The Twisted Tale of Amanda Knox, miniserie originale che torna a raccontare il caso che ha sconvolto l’opinione pubblica mondiale: l’omicidio di Meredith Kercher e la successiva incriminazione — e condanna in primo grado — della studentessa americana Amanda Knox. I primi due episodi saranno disponibili fin da subito sulla piattaforma, seguiti da una nuova uscita settimanale. La serie sarà fruibile in Italia in lingua originale con sottotitoli in italiano, confermando l’attenzione della piattaforma per un pubblico internazionale.

Il delitto di Perugia e il volto della colpevolezza

Nel novembre 2007, a Perugia, la studentessa inglese Meredith Kercher viene trovata brutalmente assassinata nell’appartamento che condivideva con Amanda Knox, americana di Seattle in Italia per un periodo di studio. Le indagini della polizia italiana si concentrano presto su Knox e sul suo fidanzato dell’epoca, Raffaele Sollecito, accusati insieme a Rudy Guede — poi condannato con rito abbreviato — di aver partecipato all’omicidio. Amanda Knox diventa il simbolo di una colpevolezza mediatica, tra titoli sensazionalistici e una narrazione pubblica che la trasforma in protagonista ambigua e sfuggente. Dopo anni di processi e ribaltamenti giudiziari, la Corte di Cassazione assolverà definitivamente Knox e Sollecito nel 2015, riconoscendo l’inconsistenza delle prove.

Un racconto che va oltre il crimine

The Twisted Tale of Amanda Knox non si limita alla cronaca del caso, ma esplora i suoi risvolti psicologici, mediatici e umani. Al centro della narrazione c’è il viaggio emotivo di Amanda, interpretata da Grace Van Patten, nel suo tentativo di resistere all’etichetta della “femme fatale assassina” e recuperare la propria identità. Accanto a lei, un cast che include Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei. Il progetto si avvale della supervisione di Amanda Knox stessa, coinvolta come executive producer insieme al marito Chris Robinson, in una narrazione che vuole essere più che un resoconto: una riflessione sulla giustizia, la narrazione del crimine e la costruzione pubblica della verità.

Una produzione con firme autorevoli

Creata da KJ Steinberg (This Is Us), la miniserie è prodotta da 20th Television in collaborazione con The Littlefield Company. Tra i produttori esecutivi figura anche Monica Lewinsky, oggi figura attiva nel ripensamento del racconto mediatico delle donne coinvolte in scandali pubblici. La regia è affidata a Michael Uppendahl, che imprime alla serie un tono sobrio, teso, spesso claustrofobico, perfettamente in linea con il senso di disorientamento che ha segnato il percorso giudiziario della protagonista.