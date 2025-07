Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale. Amanda Knox: «Un assassino dimenticato»

Già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, Rudy Guede dovrà affrontare un nuovo processo per violenza sessuale: a denunciarlo è l’ex fidanzata.

Rudy Guede, 38 anni, condannato in via definitiva per il concorso nell’omicidio di Meredith Kercher, torna davanti ai giudici. Il tribunale di Perugia ha disposto il rinvio a giudizio con l’accusa di «maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale» ai danni della sua ex compagna, una 25enne di Viterbo. La prima udienza è fissata per il 4 novembre 2025, proprio nel capoluogo umbro, città in cui si consumò il delitto Kercher nel novembre del 2007.

Le accuse dell’ex compagna

La vicenda nasce da una relazione durata circa un anno e mezzo. Nell’estate del 2023, la giovane ha sporto denuncia sostenendo di aver subito da Guede violenze fisiche, psicologiche e sessuali. A suo dire, non conosceva il passato giudiziario del compagno all’inizio della relazione, e lo descrive oggi come un «manipolatore narcisista». In seguito alla denuncia, nel dicembre 2023, il tribunale ha disposto per Guede il divieto di avvicinamento e il monitoraggio tramite braccialetto elettronico, misura tuttora in vigore.

La difesa: «Vuole dimostrare la sua innocenza»

Guede, tramite il suo legale Carlo Mezzetti, ha dichiarato di voler affrontare il processo in aula, rinunciando al rito abbreviato: «Porteremo testimoni e prove per dimostrare la sua innocenza», ha affermato l’avvocato. «Alla lettura del rinvio a giudizio ha reagito con serenità». La strategia difensiva punta a smontare le accuse, che secondo Mezzetti in almeno un caso «avrebbero potuto già cadere in fase preliminare».

Amanda Knox interviene: «Un assassino dimenticato»

A rilanciare l’attenzione mediatica sul caso è stato anche l’intervento di Amanda Knox, inizialmente condannata e poi definitivamente assolta per l’omicidio Kercher. Knox ha commentato con durezza: «Spero che le persone prestino attenzione e non permettano ancora una volta a questo assassino dimenticato di sottrarsi alla responsabilità dei suoi crimini».