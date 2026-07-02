Ultimo, il popolo delle tende e il concerto record dei 250 mila

Il concerto deve ancora cominciare, ma per centinaia di persone l’evento è già iniziato da giorni. A Tor Vergata, dove il 4 luglio Ultimo salirà sul palco davanti a un pubblico 250 mila spettatori, sono comparsi tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio e gazebo improvvisati. C’è chi ha scelto di dormire all’aperto per assicurarsi un posto in prima fila, trasformando l’attesa in una sorta di rito collettivo.

Non è la prima volta che accade per un grande concerto, ma le dimensioni del fenomeno colpiscono. L’accampamento racconta qualcosa che va oltre la passione per un cantante: descrive una comunità che vive il concerto come un’esperienza condivisa, nella quale anche i giorni precedenti hanno un valore. Per molti fan la conquista della transenna è solo il traguardo finale di un percorso fatto di attesa, amicizie nate in fila e senso di appartenenza.

È il segno di un rapporto particolare tra Ultimo e il suo pubblico. Un legame costruito negli anni, alimentato da canzoni che parlano di fragilità, rivalsa e desiderio di riscatto, e consolidato da una narrazione in cui i fan non sono semplici spettatori ma parte integrante della storia dell’artista. Non a caso molti di loro si definiscono “il popolo degli Ultimi”, un’identità che si manifesta soprattutto nei grandi raduni come quello di Tor Vergata.

Proprio le temperature elevate di questi giorni hanno però acceso l’attenzione sui rischi degli accampamenti. Lo staff dell’artista ha invitato i fan a evitare esposizioni prolungate al sole e a non compromettere la propria salute pur di conquistare le prime file. Un richiamo alla prudenza che fotografa anche la complessità organizzativa di un evento di queste dimensioni.

Il dispositivo predisposto per il 4 luglio è infatti imponente. Sono previsti circa 500 operatori sanitari, dieci punti di primo soccorso avanzato e venti ambulanze distribuite nell’area del concerto, oltre a ulteriori postazioni mediche nei principali punti di accesso. Più di cinquanta operatori saranno dedicati all’assistenza degli spettatori con disabilità, mentre sono state predisposte procedure di ingresso agevolato e un presidio sanitario specifico per le donne in gravidanza.

Anche la mobilità è stata ripensata in funzione dell’afflusso eccezionale di pubblico. Al termine dello spettacolo le linee A, B e C della metropolitana resteranno operative per tutta la notte, affiancate da navette gratuite verso la stazione Anagnina, per facilitare il deflusso di decine di migliaia di persone.

Al di là dei numeri, resta però il dato culturale. Negli ultimi anni il concerto è diventato sempre più un’esperienza immersiva, nella quale il tempo trascorso prima dell’inizio dello show conta quasi quanto lo spettacolo stesso. È successo con i grandi festival internazionali, con alcuni eventi pop e con i raduni delle principali fanbase. Nel caso di Ultimo, questa dimensione assume una forma ancora più evidente: l’attesa diventa parte del racconto, le tende si trasformano nel simbolo di una fedeltà che si misura anche in notti passate all’aperto.

Quando il cantante salirà sul palco il 4 luglio, il record di pubblico sarà certamente uno degli elementi destinati a fare notizia. Ma un’altra immagine resterà impressa: quella di centinaia di ragazzi che hanno scelto di vivere il concerto molto prima della prima nota, trasformando uno spazio alla periferia di Roma in una piccola città temporanea costruita intorno alla musica.