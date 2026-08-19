Il Giappone visto dal mare: il viaggio in nave che attraversa Tokyo, Osaka, Kobe e Okinawa

Il punto di partenza sono le notti illuminate di Shanghai, si arriva via acqua ai quartieri futuristici di Tokyo, passando per Osaka, Kobe e il mare tropicale di Okinawa. Gli itinerari asiatici di Royal Caribbean permettono di attraversare città, culture e paesaggi diversissimi lasciando che sia la propria camera a viaggiare

Ci sono viaggi nei quali il tempo sembra consumarsi tra una stazione e l’altra. Sveglie anticipate, coincidenze da calcolare, check-in, camere d’albergo abbandonate proprio quando si cominciava a sentirle proprie e valigie da richiudere ogni mattina, cercando di ricordare in quale tasca siano finiti il caricabatterie, i documenti o il biglietto del treno successivo.

In Giappone questa fatica viene spesso accettata come parte inevitabile dell’esperienza. Il Paese invita al movimento: Tokyo, Kyoto, Osaka, il Monte Fuji, le città costiere, le isole, i villaggi termali. Le distanze appaiono affrontabili, la rete ferroviaria è efficiente e ogni luogo sembra meritare almeno una deviazione. Il rischio, però, è quello di attraversarlo come una lista di destinazioni da completare, trasformando il viaggio in una corsa perfettamente organizzata nella quale si arriva sempre puntuali, ma si ha raramente il tempo di fermarsi.

Esiste anche un altro modo di incontrare il Giappone. Lasciare che sia il paesaggio a cambiare intorno a noi mentre la propria stanza continua a viaggiare. Aprire la valigia una sola volta, addormentarsi con il rumore del mare e svegliarsi ogni mattina davanti a una città diversa.

È questa l’idea alla base degli itinerari di Spectrum of the Seas, la nave di Royal Caribbean che parte da Shanghai e raggiunge, attraverso rotte differenti, alcune delle destinazioni più affascinanti dell’arcipelago giapponese. Tokyo, Osaka, Kobe, Nagoya, Shimizu con il profilo del Monte Fuji, Okinawa e altre città meno battute compaiono in combinazioni diverse all’interno di crociere capaci di unire grandi metropoli, porti storici, paesaggi naturali e isole subtropicali.

La valigia rimane nella stessa cabina. Fuori dalla finestra, invece, cambia ogni giorno l’Asia.

Shanghai, il prologo cinese del viaggio

Shanghai non appartiene al Giappone, naturalmente. È però il punto di partenza ideale per comprenderne la distanza, non soltanto geografica, ma anche culturale.

La città è il prologo cinese del viaggio, il primo capitolo di un itinerario che mette in relazione due Paesi centrali nell’immaginario dell’Asia contemporanea. Da una parte la Cina verticale, accelerata, monumentale; dall’altra il Giappone delle metropoli ipertecnologiche, dei rituali, dei porti e delle isole.

La skyline di Shanghai è ormai una delle immagini più riconoscibili del Paese. Dalla curva del Bund, le torri di Pudong sembrano una rappresentazione quasi teatrale del futuro: vetro, acciaio, luci colorate e forme architettoniche che competono per imporsi sull’orizzonte. Quando il sole tramonta e le facciate cominciano a illuminarsi, la città smette di apparire costruita e assume la consistenza di una scenografia.

Eppure Shanghai non si lascia ridurre ai grattacieli. Basta voltarsi, allontanarsi dal fiume o entrare in uno dei quartieri storici per accorgersi che la città vive soprattutto nelle sovrapposizioni. Le architetture europee del Bund raccontano il periodo delle concessioni straniere; le case basse dei vecchi lilong conservano cortili condivisi, biciclette, bucato alle finestre e una quotidianità che resiste alla verticalità delle nuove torri. Nell’ex Concessione francese, i platani ombreggiano viali sui quali si affacciano caffè, boutique indipendenti, gallerie e ville degli anni Venti.

Shanghai è una città che cambia mentre la si attraversa. Può essere sofisticata a Xintiandi, monumentale lungo Nanjing Road, quasi intima in un tempio nascosto tra gli edifici e futuristica pochi minuti più tardi, all’interno di un centro commerciale nel quale il confine tra shopping, tecnologia e intrattenimento diventa sempre meno riconoscibile.

Anche il cibo segue questa logica di contrasti. Ci sono i ristoranti panoramici e le sale da tè, ma anche i piccoli locali specializzati negli xiaolongbao, i ravioli ripieni di brodo che richiedono un rituale preciso: sollevarli senza romperli, appoggiarli sul cucchiaio, aprire delicatamente l’impasto e attendere qualche secondo prima di assaggiarli.

Il porto segna il passaggio dalla città al mare. Quando Spectrum of the Seas comincia ad allontanarsi dalla costa, Shanghai non scompare immediatamente. Le sue luci rimangono visibili per un po’, poi diventano una linea sottile e infine si confondono con l’orizzonte.

È in quel momento che il viaggio cambia ritmo.

Non ci sono più stazioni da raggiungere o coincidenze da controllare. Il primo trasferimento avviene quasi senza essere percepito. La nave procede verso il Giappone mentre i passeggeri cenano, assistono a uno spettacolo o osservano il mare dalle grandi vetrate. La distanza smette di essere un ostacolo logistico e diventa tempo disponibile.

Attraversare il mare per arrivare davvero

Il giorno di navigazione viene spesso considerato una parentesi tra due destinazioni. In realtà, in un itinerario come questo, è il punto nel quale il passaggio dalla Cina al Giappone acquista un significato concreto.

Viaggiare in aereo cancella quasi completamente la geografia. Si entra in un aeroporto, si attraversa uno spazio sospeso fatto di corridoi e controlli, si sale su un velivolo e si ricompare poche ore dopo in un altro Paese. Il mare, invece, rende percepibile la distanza. Ricorda che l’Asia orientale è costruita da isole, penisole, rotte commerciali e porti che per secoli hanno messo in relazione civiltà differenti.

Il tempo a bordo permette anche di modificare gradualmente lo sguardo. Shanghai è ancora vicina, Tokyo non è ancora comparsa e, per qualche ora, il viaggio non appartiene a nessun luogo preciso.

Al mattino il mare entra nella cabina attraverso la luce. Sul ponte, l’orizzonte è quasi completamente libero. È una condizione alla quale non siamo più abituati: non vedere edifici, strade da percorrere, notifiche trasformate in appuntamenti o monumenti da fotografare. Soltanto acqua e cielo.

Spectrum of the Seas è stata pensata proprio per trasformare queste giornate in una parte attiva della vacanza. Ma il suo elemento più interessante non è una singola attrazione. È la capacità di cambiare funzione durante il giorno. Al mattino può sembrare un osservatorio sul mare; nel pomeriggio un resort; la sera un quartiere internazionale nel quale ristoranti, teatri, lounge e spazi panoramici convivono senza che si avverta continuamente la sensazione di essere chiusi su una nave.

È forse questo il paradosso di Spectrum of the Seas: più il viaggio procede, meno appare come un semplice mezzo di trasporto e più assomiglia a un hotel che, durante la notte, decide di spostarsi verso un’altra città.

Tokyo, la metropoli che contiene tutte le città

L’arrivo a Tokyo non assomiglia all’ingresso in una città, ma all’avvicinamento a un sistema urbano che sembra non avere confini.

Tokyo è una metropoli composta da molte metropoli. Ogni quartiere possiede un proprio ritmo, un’estetica riconoscibile e perfino un pubblico differente. Shibuya non è Shinjuku; Ginza sembra appartenere a un’altra capitale rispetto ad Asakusa; le strade di Daikanyama e Nakameguro potrebbero trovarsi a migliaia di chilometri dall’universo elettrico di Akihabara.

Il celebre attraversamento di Shibuya ne è forse l’immagine più immediata: centinaia di persone si muovono contemporaneamente in direzioni opposte, ma il caos non esplode mai davvero. Dall’alto sembra una coreografia collettiva, un sistema nel quale ciascuno trova il proprio spazio senza interrompere il movimento degli altri.

Poco distante, Harajuku racconta l’altra grande forza di Tokyo: la capacità di produrre identità. Moda di strada, sottoculture, boutique sperimentali, caffè costruiti intorno a personaggi immaginari e adolescenti che trasformano l’abbigliamento in un linguaggio. La città osserva continuamente se stessa e reinventa ciò che vede.

A Ginza, invece, il lusso diventa architettura. Le boutique non sono semplicemente negozi, ma edifici-manifesto progettati per comunicare il carattere del marchio attraverso facciate, materiali e luce. Anche il consumo viene rappresentato con un’eleganza quasi cerimoniale: gli oggetti sono avvolti con precisione, le borse vengono consegnate con entrambe le mani e ogni gesto sembra possedere un proprio codice.

Tokyo, però, è affascinante soprattutto quando contraddice l’immagine che il visitatore si era costruito prima di arrivare. È una delle città più grandi e dense del mondo, eppure sa essere silenziosa. Può sembrare completamente proiettata nel futuro e, pochi metri più avanti, rivelare un santuario dove il legno, l’incenso e il suono di una campana riportano a un tempo molto più antico.

Ad Asakusa, il tempio Sensō-ji continua ad attirare fedeli e visitatori sotto la grande lanterna della porta Kaminarimon. Intorno, le strade commerciali vendono dolci, ventagli, kimono, amuleti e oggetti che oscillano continuamente tra tradizione e souvenir. Eppure basta deviare verso una strada laterale per trovare case basse, piccole botteghe e un ritmo quasi di quartiere.

Tokyo vive proprio in questa tensione. Non sceglie tra passato e futuro, tra ordine ed eccentricità, tra tecnologia e rituale. Li conserva contemporaneamente.

Anche la sua quotidianità è diventata parte dell’immaginario globale. I konbini, i minimarket aperti a ogni ora, offrono pasti pronti curati con una precisione che altrove sarebbe riservata a un ristorante. Le stazioni ferroviarie sono città sotterranee. I distributori automatici compaiono anche nelle strade più tranquille. I piccoli ristoranti possono avere sei posti, un unico piatto e una reputazione costruita in decenni di lavoro.

Il cibo non è un intervallo durante la visita, ma uno dei modi più efficaci per comprenderla. Si può passare dalla colazione tradizionale con riso, pesce, zuppa di miso e verdure fermentate a un pranzo veloce a base di ramen, fino a una cena omakase nella quale è lo chef a scegliere il percorso. Tra questi estremi esiste un universo di izakaya, pasticcerie, ristoranti di tempura, yakitori, tonkatsu, curry, udon e soba.

Una sosta prolungata consente di vedere Tokyo anche dopo il tramonto, quando le insegne di Shinjuku si accendono e la città assume una consistenza diversa. Nei vicoli di Golden Gai, minuscoli bar occupano edifici strettissimi; sotto i binari, i locali si riempiono di impiegati; sui rooftop, il rumore del traffico arriva attenuato e la metropoli appare improvvisamente distante.

Poi si torna a bordo.

La città continua a brillare alle spalle della nave, ma non c’è una nuova valigia da preparare. Durante la notte, Tokyo si allontana e il viaggio prosegue.

Il Monte Fuji, l’immagine che il Giappone ha scelto per sé

Alcuni itinerari raggiungono Shimizu, sulla costa della prefettura di Shizuoka, offrendo uno degli accessi più suggestivi al paesaggio del Monte Fuji.

Il Fuji è molto più di una montagna. È un simbolo religioso, un soggetto artistico e una forma quasi perfetta che il Giappone ha trasformato in parte della propria identità visiva.

È stato rappresentato nelle stampe, nella fotografia, nella pubblicità e nel cinema. Compare dietro i ciliegi in fiore, riflesso nei laghi, coperto di neve o parzialmente nascosto dalle nuvole. Proprio questa familiarità rischia di renderlo astratto, come se appartenesse più alle immagini che al paesaggio reale.

Vederlo dal mare o dalla costa restituisce invece la misura della sua presenza. Nelle giornate limpide emerge alle spalle della baia con una naturalezza sorprendente. Non domina il paesaggio in modo aggressivo; sembra piuttosto ordinarlo.

La zona di Shimizu permette di avvicinarsi a un Giappone diverso da quello metropolitano. La prefettura di Shizuoka è legata alla produzione del tè, ai paesaggi costieri e a un rapporto con la natura che appare immediatamente più evidente. Dopo la densità di Tokyo, la montagna introduce una pausa. È un’immagine immobile all’interno di un viaggio costruito sul movimento.

Osaka, il Giappone che parla più forte e mangia meglio

Se Tokyo conserva sempre una parte di sé, Osaka sembra presentarsi senza troppe formalità.

È più rumorosa, più diretta, più ironica. Il suo carattere viene spesso contrapposto a quello della capitale: meno trattenuto, meno cerimonioso e più incline alla battuta. Nel Kansai anche la lingua cambia intonazione e il dialetto diventa una dichiarazione di appartenenza.

Osaka è soprattutto una città che ha costruito la propria identità intorno al piacere. Non il piacere contemplativo di Kyoto o quello sofisticato di Tokyo, ma qualcosa di immediato, popolare e condiviso.

A Dotonbori le insegne non si limitano a indicare i locali. Escono dalle facciate, diventano polpi giganti, granchi meccanici, pesci palla e figure tridimensionali. Il celebre corridore Glico alza le braccia sopra il canale mentre la folla si ferma sui ponti per fotografarlo. Le luci si riflettono sull’acqua e l’intero quartiere sembra costruito per trasformare la cena in uno spettacolo.

Qui il cibo si mangia spesso in piedi o camminando. I takoyaki, le sfere di pastella ripiene di polpo, arrivano coperti di salsa, maionese e fiocchi di bonito che si muovono con il calore. L’okonomiyaki viene cotto sulla piastra e preparato con combinazioni diverse di cavolo, carne, pesce e noodles. I kushikatsu, spiedini impanati e fritti, raccontano una cucina senza soggezione, nata per essere conviviale.

L’espressione kuidaore, solitamente tradotta come “mangiare fino a rovinarsi”, viene associata così profondamente a Osaka da essere diventata una specie di filosofia urbana. Non significa semplicemente esagerare. Indica l’idea che il cibo meriti entusiasmo, curiosità e perfino una certa irresponsabilità.

La città, però, non coincide soltanto con Dotonbori. Il castello di Osaka ricorda il ruolo centrale avuto dalla città nella storia politica del Paese. Il quartiere di Shinsekai conserva un’estetica rétro costruita intorno alla torre Tsūtenkaku. Umeda è verticale, commerciale e contemporanea; Nakazakicho nasconde caffè e piccole attività all’interno di edifici più antichi sopravvissuti alla trasformazione urbana.

Osaka è anche una base naturale per raggiungere Kyoto, ma merita di non essere trattata soltanto come la porta d’accesso alla città dei templi. La vicinanza geografica rende ancora più evidente la distanza culturale. Kyoto protegge il proprio patrimonio attraverso il silenzio, la misura e la continuità. Osaka sembra preferire il movimento, la voce e la contaminazione.

È proprio durante le soste più lunghe che la crociera rivela uno dei suoi vantaggi meno evidenti: la possibilità di rientrare in una stanza già conosciuta dopo una giornata completamente nuova.

Kobe, il porto dal quale il Giappone guardava il mondo

Kobe possiede un’eleganza meno appariscente e forse, proprio per questo, più interessante.

La città si sviluppa in una striscia di terra compressa tra il mare e la catena del Rokko. Questa geografia ne ha determinato la forma, il carattere e la storia. Il porto ha aperto Kobe agli scambi internazionali e ha lasciato un’impronta ancora leggibile nei quartieri, nell’architettura e nella cultura gastronomica.

A Kitano-cho, sulle pendici della montagna, sopravvivono le residenze costruite da mercanti e diplomatici stranieri dopo l’apertura del porto. Sono edifici occidentali immersi in un contesto giapponese, testimonianze di un’epoca nella quale Kobe rappresentava uno dei principali punti di contatto tra il Paese e il resto del mondo.

Dal quartiere si può salire verso i Nunobiki Herb Gardens con la funivia che attraversa il fianco della montagna. Dall’alto, la città appare nella sua interezza: il porto, gli edifici, la baia e, nelle giornate limpide, la linea dell’orizzonte che si apre verso Osaka.

Sul waterfront, Kobe racconta invece la propria rinascita. La città fu devastata dal grande terremoto di Hanshin del 1995 e la ricostruzione ha trasformato il porto in uno spazio urbano moderno, attraversato da passeggiate, musei, architetture contemporanee e aree dedicate alla memoria.

La carne di Kobe è inevitabilmente parte del viaggio, ma non dovrebbe oscurare tutto il resto. Il suo prestigio non deriva soltanto dalla marezzatura o dalla consistenza, ma da un sistema di allevamento e certificazione estremamente rigoroso. Assaggiarla nel luogo al quale deve il nome restituisce al prodotto un contesto che spesso scompare quando diventa un’etichetta internazionale.

Poco lontano dal centro si trova anche Nada, una delle aree più importanti del Giappone per la produzione di sake. Le sue birrerie sfruttano la qualità dell’acqua locale e una tradizione che risale a secoli fa. L’area costiera comprende diversi distretti storici e alcune aziende aprono musei e spazi di degustazione nei quali comprendere come riso, acqua, fermentazione e clima concorrano a creare profili differenti.

Kobe è dunque una città di incontri: tra montagna e mare, Giappone e Occidente, memoria e ricostruzione. È meno travolgente di Tokyo e meno teatrale di Osaka, ma possiede quella qualità rara dei luoghi che non hanno bisogno di imporsi per essere ricordati.

Okinawa, l’altro Giappone

Poi arriva Okinawa e quasi tutto ciò che si credeva di sapere sul Giappone cambia forma.

Il mare diventa turchese, la vegetazione subtropicale sostituisce i paesaggi urbani e il ritmo sembra rallentare. Le case, la musica, la cucina e perfino il rapporto con il tempo raccontano una storia diversa da quella delle grandi isole settentrionali.

Okinawa non è semplicemente la versione balneare del Giappone. È un arcipelago con una propria identità, plasmata dal passato del Regno delle Ryukyu, che per secoli mantenne relazioni commerciali e culturali con Cina, Giappone, Corea e Sud-est asiatico. Questa posizione di ponte ha lasciato tracce profonde nell’architettura, nelle arti, nella religione e nelle tradizioni locali.

L’antico castello di Shuri, a Naha, era il centro politico e cerimoniale del regno. Le sue forme e i suoi colori rivelano immediatamente influenze diverse da quelle associate all’architettura giapponese classica. Il sito rappresenta ancora oggi uno dei simboli più importanti dell’identità ryukyuana.

Anche la musica possiede un suono riconoscibile. Il sanshin, strumento a tre corde antenato dello shamisen giapponese, accompagna melodie che sembrano appartenere tanto alle isole quanto al mare. Le danze eisa, eseguite con tamburi, trasformano le celebrazioni in un’esplosione di movimento collettivo.

Okinawa è inoltre la terra d’origine del karate. Prima di diventare una delle arti marziali più diffuse al mondo, si sviluppò nel contesto culturale delle Ryukyu, anche attraverso l’incontro tra pratiche locali e influenze cinesi.

La cucina è un altro elemento di distinzione. Il goya champuru, preparato con melone amaro, tofu, uova e altri ingredienti, è forse il piatto più conosciuto. Il maiale viene utilizzato in molte preparazioni, dal rafute cotto lentamente agli spaghetti Okinawa soba, che nonostante il nome sono realizzati con farina di grano. Patate viola, alghe, frutta tropicale e zucchero di canna completano una tradizione gastronomica nata in un clima e in una storia differenti da quelli del resto del Paese.

Per molto tempo Okinawa è stata associata anche alla longevità dei suoi abitanti e a un modello alimentare basato su porzioni moderate, vegetali, legumi e prodotti locali. Oggi questa immagine va letta con maggiore complessità, ma continua a raccontare un rapporto culturale con il cibo nel quale nutrimento, comunità e stagionalità rimangono strettamente legati.

Poi ci sono le spiagge, naturalmente. L’arcipelago si estende tra coste, barriere coralline e isole che possono apparire più vicine al Sud-est asiatico che all’immaginario tradizionale del Giappone. L’acqua limpida invita allo snorkeling e alle immersioni, mentre le foreste subtropicali custodiscono ecosistemi e specie che non si incontrano nelle regioni settentrionali del Paese.

Arrivare qui dal mare rafforza la sensazione di trovarsi in un Giappone laterale, quasi segreto. Dopo i grattacieli di Shanghai, gli incroci di Tokyo e le insegne di Osaka, Okinawa introduce il silenzio delle isole. Non è la conclusione rilassante di un itinerario urbano, ma un nuovo capitolo, scritto con un alfabeto differente.

Spectrum of the Seas, quando la nave diventa parte del paesaggio

Raccontare una crociera attraverso un elenco di attrazioni significa perdere il suo aspetto più interessante: la relazione che si crea tra ciò che accade a bordo e le destinazioni raggiunte.

Spectrum of the Seas non interrompe il viaggio nel momento in cui lascia un porto. Lo prolunga.

La North Star, la capsula panoramica interamente vetrata, si solleva sopra il ponte e offre una vista completa sull’orizzonte. Da lassù la nave si riduce a una geometria circondata dall’acqua e il mare appare ancora più ampio. È un’esperienza spettacolare, ma diventa soprattutto un nuovo punto di osservazione: sul mare durante la navigazione, sulle coste e sulle città quando la nave si avvicina ai porti.

RipCord by iFLY riproduce invece la sensazione della caduta libera all’interno di un simulatore di paracadutismo. FlowRider genera un’onda continua per il surf, mentre SeaPlex concentra attività sportive e intrattenimento in un grande spazio coperto. Sono esperienze che sembrerebbero appartenere a un parco sulla terraferma e che acquistano una qualità quasi surreale quando vengono vissute in mezzo al mare.

Two70 è forse lo spazio che meglio sintetizza l’identità della nave. Durante il giorno, le grandi vetrate aprono la vista sull’orizzonte. La sera, la tecnologia trasforma lo stesso ambiente in un teatro immersivo nel quale superfici digitali, performer e sistemi robotizzati modificano completamente la percezione dello spazio.

Anche la cucina riflette la geografia del viaggio. La proposta asiatica convive con steakhouse, ristoranti internazionali, locali giapponesi e spazi più informali. Si può cenare osservando il mare, passare a un cocktail preparato al Bionic Bar e concludere la serata in uno degli ambienti dedicati agli spettacoli.

Ciò che conta, però, non è riuscire a provare tutto.

Il lusso più autentico si trova spesso negli intervalli: una colazione lenta mentre la costa si avvicina, qualche ora trascorsa a leggere davanti alle vetrate, il rientro dalla confusione di Tokyo in una cabina già familiare, una cena durante la quale le luci di Osaka diventano progressivamente più lontane.

La nave assume allora una funzione quasi domestica. È il luogo stabile all’interno di un viaggio costruito sul cambiamento.

Un viaggio tra due Paesi e molti Giappone

La vera forza di queste rotte non consiste nel numero delle destinazioni visitate, ma nel contrasto continuo tra mondi apparentemente lontanissimi.

Shanghai racconta la Cina contemporanea attraverso la verticalità, l’energia e la trasformazione. Tokyo mostra una modernità capace di convivere con il rituale. Il Monte Fuji introduce la permanenza della natura. Osaka passa attraverso il cibo, il rumore e una socialità più immediata. Kobe conserva la memoria del porto e degli incontri culturali. Okinawa apre una finestra su una storia insulare, subtropicale e profondamente autonoma.

Non esiste un solo Giappone. Ne esistono molti, e spesso il viaggio tradizionale obbliga a sceglierne soltanto alcuni.

La crociera permette invece di accostarli come capitoli successivi, lasciando che sia il mare a creare lo spazio necessario tra l’uno e l’altro. Le giornate di navigazione impediscono alle immagini di sovrapporsi troppo velocemente. Dopo aver attraversato una metropoli, si torna all’orizzonte. Dopo il rumore, arriva il silenzio. Dopo una giornata passata a camminare, il trasferimento verso la tappa successiva avviene mentre si cena o si dorme.

Per anni il Giappone è stato considerato un viaggio da costruire con precisione quasi maniacale: prenotazioni anticipate, pass ferroviari, hotel da cambiare, itinerari studiati al minuto e la sensazione che perdere un treno significasse alterare l’intero equilibrio della vacanza.

Oggi esiste anche un’altra possibilità. Lasciare che sia il mare a cucire insieme città lontane e trasformare il tempo dello spostamento in una parte dell’esperienza. Non significa rinunciare alla scoperta. Significa liberarla dalla logistica.

Al termine della giornata si torna nella stessa stanza, ma non nello stesso luogo. Gli abiti sono ancora nell’armadio, il libro è rimasto sul comodino e dalla finestra non entra più la luce di ieri. Durante la notte, senza stazioni, code o nuovi check-in, la nave ha attraversato il Mare Cinese Orientale. Fuori c’è un’altra alba, un altro porto e un altro Giappone.