La F1 riparte con la Ferrari più potente: in Olanda all’assalto delle Mercedes

Le vacanze per la Formula 1 sono finite, il grande circo delle monoposto è sbarcato in Olanda dove nel week-end si correrà il primo gran premio della seconda parte della stagione. Un appuntamento molto delicato per veificare come i team hanno lavorato durante la sosta, in particolare la Ferrari che punta a presentarsi con un motore più potente, un aggiornamento dell’Aduo che dovrebbe consentire a Leclerc e Hamilton di presentarsi con una SF-26 più veloce anche sui rettilinei di Monza, il gran premio d’Italia del 6 settembre infatti è l’altra attesissima tappa nella quale il popolo della Rossa ancora una volta si stringerà intorno ai suoi idoli con la speranza di festeggiare una vittoria e avvicinarsi alla Mercedes. Monza sarà un week end speciale per i tifosi italiani perchè ci sarà da seguire anche l’attuale primatista della classifica mondiale, quel Kimi Antonelli che è stato l’assoluto protagonista della stagione. Insomma Monza sarà più che mai tricolore, ma prima bisognerà vedere come andrà il duello tra Mercedes e Ferrari a Zandvoort. La conformazione del circuito di Zandvoort che prevede una sequenza di curve veloci, cambi di direzione senza dimenticare l’iconica sopraelevata e, considerando la stretta careggiata ha come conseguenza un’elevata complessità per i piloti di effettuare sorpassi, rendendo la qualifica fondamentale e ancor di più in un weekend che ospita il formato sprint in cui l’unica sessione di libere sarà basilare per trovare il giusto set-up.

Vasseur fiducioso

Il team principal della Ferrari Fred Vasseur ha fatto il punto alla vigilia del gran premio d’Olanda. “Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata. Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri. Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno.”