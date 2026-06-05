Tomorrowland 2026, un concorso fa vincere biglietti e ospitalità

JBL mette in palio un pacchetto per due persone comprensivo di voli, alloggio e accessi per il celebre festival della musica elettronica.

Da sempre al fianco di artisti, creator e appassionati di musica, JBL continua a celebrare il potere delle esperienze live con un’iniziativa dedicata a una delle community musicali più grandi e appassionate al mondo. Grazie alla partnership con Tomorrowland, il marchie offre infatti la possibilità di vincere un viaggio esclusivo per due persone al celebre festival in programma a Boom, in Belgio, dal 17 al 19 e dal 24 al 26 luglio.

Nato nel 2005, Tomorrowland è oggi uno degli eventi musicali più iconici a livello globale. Ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone provenienti da oltre 200 Paesi, trasformando la cittadina di Boom, in Belgio, in un luogo dove musica, innovazione, spettacolo e connessione tra persone si incontrano in un’esperienza unica.

Con il concorso «Vivi l’esperienza di Tomorrowland con JBL», il brand mette in palio un esclusivo pacchetto per due persone per partecipare all’edizione 2026 del festival.

Fino al 29 giugno 2026, tutti i maggiorenni residenti in Italia potranno partecipare gratuitamente registrandosi a questa pagina dedicata dove è disponibile anche il regolamento completo.

Tra tutti i partecipanti verrà estratto un vincitore che si aggiudicherà un pacchetto per due persone del valore di 5 mila euro, comprensivo di voli andata e ritorno, sistemazione, accessi al festival e all’area DreamVille dedicata agli ospiti dell’evento.

Le nuove cuffie JBL Live 780NC

Con questa iniziativa, JBL rafforza il proprio legame con il mondo della musica dal vivo, offrendo agli appassionati l’opportunità di vivere da protagonisti uno degli eventi più attesi e riconosciuti della scena musicale internazionale.