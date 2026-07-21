Il mercato delle beffe: Inzaghi dall’Arabia soffia Summerville alla Roma

Come l’Inter con Marco Palestra, finito al Chelsea e non ad Appiano Gentile quando gli uomini mercato nerazzurri erano convinti di essere arrivati a dama. La Roma non acquisterà dal West Ham l’attaccante olandese Crysencio Summerville che finirà, invece, in Arabia Saudita alla corte dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Storia di mercato come altre, storia che conferma la difficoltà ormai strutturale dei club italiani a chiudere trattative lunghe mesi quando sul tavolo si presenta la concorrenza straniera, in questo caso dei dollari sauditi.

La beffa per la Roma si è concretizzata quando tutto sembrava essere andato a posto. L’ultima offerta del club giallorosso, di poco inferiore ai 50 milioni di euro, era in linea con le richieste del West Ham e anche con il calciatore ogni cosa era apparecchiata per un quinquennale da 4 milioni di euro più bonus. Operazione da 90 milioni complessivi, lo sforzo della famiglia Friedkin per venire incontro alle richieste di Gasperini.

Sull’aereo che doveva portarlo da Rotterdam alla Capitale, però, Summerville non è mai salito. In extremis, infatti, tra Roma e West Ham si è infilato l’Al Hilal di Inzaghi che sul giocatore aveva messo gli occhi durante il Mondiale. Un blitz su cifre inarrivabili per la Serie A: 80 milioni alla società inglese e il triplo dell’ingaggio per l’attaccante. Fine della storia. Summerville giocherà nella Saudi Pro League, che non è il massimo per un 25enne in rampa di lancio nella sua carriera ma rappresenta certamente la scelta che lo sistema per diverse generazioni.

La Roma, beffata sul nastro d’arrivo, deve ricominciare a lavorare per dare a Gasperini l’esterno che chiede. Già la trattativa per Mason Greenwod si è arenata sulle cifre dirottando l’ala in Turchia alla corte del Fenerbache. A fine luglio una situazione scomoda che necessiterà una risposta rapida da parte dei dirigenti giallorossi.



