Taylor Swift supera Adele: il nuovo album «The Life of a Showgirl» batte ogni record

Taylor Swift ha appena scritto un nuovo capitolo nella storia della musica con il suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl. Uscito il 3 ottobre 2025, il disco ha conquistato il pubblico e infranto record storici, tra cui quello di vendite nella prima settimana, precedentemente detenuto da Adele con 25 nel 2015. In soli cinque giorni, l’album di Swift ha venduto 3,5 milioni di unità equivalenti (3,2 milioni copie fisiche e digitali, 300.000 copie streaming, ndr), superando il precedente primato di Adele.

Il debutto è stato il più forte della carriera di Taylor Swift: nel primo giorno negli Stati Uniti ha venduto 2,7 milioni di copie, diventando l’album più venduto del 2025. Anche se Adele mantiene il record per le vendite fisiche e digitali tradizionali con 3,378 milioni di copie, Swift ha raggiunto 3,2 milioni di copie fisiche e digitali, avvicinandosi notevolmente al traguardo.

L’album domina anche le classifiche italiane: #1 FIMI/NIQ per Album, CD, Vinili e Musicassette, mentre il singolo estratto The Fate of Ophelia debutta in #6 nella classifica Singoli e porta 11 brani in Top100. Non solo, il singolo The Fate of Ophelia è la canzone più streammata in una sola settimana nella storia di Spotify e la seconda più alta entrata in radio in Italia.

Il successo commerciale è stato alimentato da una strategia di marketing mirata, con oltre 25 edizioni speciali dell’album disponibili, tra cui varianti esclusive vendute tramite il sito ufficiale di Swift. L’album ha registrato un record anche di vendite di vinili, con 1,2 milioni di copie vendute a livello mondiale, superando ogni previsione.

Oltre alla musica, Swift ha lanciato un film evento, The Official Release Party of a Showgirl, che ha debuttato al terzo posto del botteghino in Italia con quasi 370.000 euro di incasso.

L’album segna anche una nuova fase nella sua carriera, ispirata dalla sua relazione con il giocatore NFL Travis Kelce e dall’esperienza durante l’Eras Tour. Pur ricevendo recensioni contrastanti dalla critica, il disco ha trovato ampio consenso tra i fan, consolidando ulteriormente il legame con la sua base di sostenitori. Sul piano personale, Taylor Swift ha annunciato il suo fidanzamento con Travis Kelce ad agosto, aggiungendo un ulteriore capitolo alla sua vita privata che affascina fan e media.

Con The Life of a Showgirl, Taylor Swift non solo ha superato Adele in termini di vendite nella prima settimana, ma ha anche dimostrato di essere una forza inarrestabile nell’industria musicale, pronta a scrivere nuovi record e a conquistare il cuore dei fan in tutto il mondo.