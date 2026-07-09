Targhe Tenco 2026, tutti i vincitori: da Caparezza a Carmen Consoli

Sono state rese note oggi le opere vincitrici delle TARGHE TENCO 2026:
Migliore album in assoluto – Orbit Orbit di Caparezza;
Migliore album in dialetto – Amuri Luci di Carmen Consoli;
Migliore album opera prima – Sta registrando audio… diPiji;
Migliore album di interprete – Avincola canta Carella di Avincola;
Migliore canzone singola – Quello che deve essere sarà di Emma Nolde;
Migliore album a progetto – 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) prodotto da Filippo Graziani.
Caparezza con l’album Orbit Orbit (BMG) si aggiudica la targa del MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO con 57 voti.
Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:
Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra (56 preferenze);
Madame con Disincanto (46 preferenze);
Mauro Ermanno Giovanardi con E poi scegliere con cura le parole (46 preferenze);
Erica Boschiero con Un posto sulla terra (39 preferenze).
Per la targa MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO (o lingua minoritaria parlata in Italia) l’opera più apprezzata è Amuri Luci (Narciso Records / ADA Music Italy) di Carmen Consoli con 137 voti.
Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:
Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa con 40N 14E (30 preferenze);
Francesca Incudine con Radica (29 preferenze);
Roberto Colella con Ce Sta Sempe Na Via (26 preferenze);
Chiara Raggi con Zénta (18 preferenze).
L’album Sta registrando audio … (Azzurra Music) di Piji si aggiudica la targa MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo) con81 voti.
Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:
Francamente con Bitte Leben (43 preferenze);
Santamarea con Anime storte (42 preferenze);
Satantango con Satantango (37 preferenze);
Sara Gioielli con Gioielli Neri (23 preferenze).
Per la targa MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE l’opera più votata è Avincola canta Carella (TotoSound / Akkasamia) di Avincola con 96 preferenze.
Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:
Tosca con Feminae (59 preferenze);
Gnut & Alessandro D’Alessandro con Dduje paravise (51 preferenze);
Olden con Fanigliulo, l’artista (29 preferenze);
P.A.O. con Le radici e la luna (6 preferenze).
La targa MIGLIORE CANZONE SINGOLA, che va agli autori del brano, è assegnata a Quello che deve essere sarà (Carosello Records) di Emma Nolde con 54 voti.
Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:
Ditonellapiaga con Che fastidio! (46 preferenze);
Mauro Ermanno Giovanardicon Anni Zero (44 preferenze);
Bianca d’Aponte con Straniero (36 preferenze).
Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich con Palestina, terra di dolore (36 preferenze);
Tosca con Primavera (23 preferenze).
Infine, il MIGLIOR ALBUM A PROGETTO, riconoscimento assegnato al produttore, è 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo), prodotto da Filippo Graziani, con 70 preferenze.
Le altre opere finaliste, in ordine di preferenze ottenute, sono:
Noi, Piero – Collettivo Jambona(45 preferenze);
PIGRI – Teramo suona Ivan (44 preferenze);
Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M.(31 preferenze);
Buon compleanno Elvis Covered (17 preferenze).
Il PREMIO TENCO 2026 si terrà il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo.