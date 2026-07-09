Ied sbarca a Parigi con Dover Street Market

Prima tappa parigina del palinsesto di iniziative firmato IED – Istituto Europeo di Design. Saldamente nella top 100 del Qs World University Rankings, IED è il più grande network europeo di scuole di arte e design con 11 campus in 3 paesi, Italia, Spagna e Brasile e con 1 hub culturale a New York. Nell’anno dei festeggiamenti per i primi 60 anni di attività, l’istituzione arriva venerdì 17 luglio da Dover Street Market con l’esposizione Substructure, “Un’idea non nasce mai formata: è un processo caotico e affascinante”, ha spiegato Umberto Sannino, Head of Fashion School IED Milano e creative director della mostra, “Con Substructure desideriamo proprio ricreare questa dimensione, trasformando uno spazio fisico nella metafora visibile di un cervello creativo al lavoro, catturato nell’esatto momento in cui l’intuizione e il dubbio iniziano a generare la moda”. Un percorso in divenire, che porta uno sguardo inaspettato sulla moda e sulla progettualità, intesa come processo creativo che dalla visione approda alla contemporaneità, “Collaborare con una realtà d’avanguardia come Dover Street Market Paris”, ha sottolineato Danilo Venturi, Direttore IED Milano, “non offre solo una vetrina di rilievo, ma riflette la nostra volontà di dialogare con le capitali internazionali della moda, raccontando una prospettiva inedita sulla creatività, sul design e sulla formazione dei nuovi talenti”. In mostra, infatti, non ci sono capi finiti, bensì le fondamenta su cui si basa l’idea: l’ossatura, che sta alla base di una collezione con il patrimonio di immagini, riferimenti e schizzi, che precedono l’azione e definiscono il pensiero. Perché, come sostiene Pierpaolo Piccioli, oggi direttore creativo di Balenciaga e alumnus dello IED, “Se fai solo bellezza, fai la metà del tuo lavoro. Oggi la bellezza è fatta dalla diversità: essere diversi è un valore”.