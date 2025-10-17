Sarah Jane Morris e i Solis String Quartet: “Forever Young”, un tributo in musica al mito del Club dei 27

Lei è Sarah Jane Morris, artista britannica dal timbro caldo e scuro, probabilmente la più riconoscibile cantante inglese di soul e jazz. Loro sono i Solis String Quartet, quattro musicisti napoletani, che dal 1991, dopo essersi diplomati al conservatorio di San Pietro a Maiella, deliziano il pubblico di tutto il mondo con la loro colta miscela di jazz, world music, pop e musica contemporanea. Artisti, compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola, e Antonio Di Francia al violoncello.

Il primo sodalizio fu con una monografia “All You Need Is Love”, album in cui il quartetto eseguiva le più belle canzoni dei Beatles accompagnate dalla profonda voce di Sarah Jane Morris, ottenendo la standing ovation anche a Liverpool, patria dei baronetti.

A distanza di qualche anno la sinergia si ripete, questa volta rendendo pieno omaggio al leggendario “Club dei 27”, quegli artisti sensazionali che hanno regalato al mondo alcune tra le più belle canzoni del panorama musicale, pur lasciando quel mondo tanto vissuto, alla sola età di ventisette anni.

Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Otis Redding (che morì a ventisei anni, ma fu talmente influente nella vita di Sarah, da chiamare il figlio con lo stesso nome), e soprattutto Amy Winehouse. Artisti che nonostante vite spezzate precocemente, sono stati consacrati a leggenda. “Forever Young”, così si intitola il disco in uscita il 17 ottobre per Irma Records, fruibile su tutte le principali piattaforme, su cd e nella intramontabile quanto romantica versione vinile.

Sarah non nasconde la sua immensa ammirazione per Amy Winehouse, e proprio per queste sue doti da cantautrice unica, si chiede, ancora più degli altri, cosa avrebbe potuto fare di ulteriormente grandioso se non ci avesse lasciato così presto. “Riproponendo le sue cover mi sembra quasi di conoscerla. Amy è particolarmente autentica, straordinariamente vera. Amo moltissimo anche Janis Joplin: selvaggia e molto più intelligente di quello che le è stato permesso essere.”

Il secondo episodio discografico “Morris-Solis String”, è un potente connubio tra soul, jazz e rock, a cui la voce di Sarah, dotata di un timbro quasi maschile, baritonale, regala una nuova magia, un tributo a canzoni senza tempo, da ascoltare per rilassarsi, per ricaricarsi, ma soprattutto per lasciarsi sedurre dalla meravigliosa eredità che questi uomini e queste donne, dalla vita turbolenta e dalle mille difficoltà emotive, ci hanno permesso di conoscere.